Юдзуру Ханю объявил о разводе с женой из-за сталкинга и чрезмерного внимания СМИ

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Юдзуру Ханю объявил в своих соцсетях о разводе с женой.

Среди причин называются сталкинг (преследование) и чрезмерное внимание со стороны СМИ. Ханю сообщал о свадьбе в августе этого года.

«Подумав о будущем, я решил развестись, так как хочу, чтобы партнер был счастлив. И мне хочется, чтобы это счастье не сопровождалось какими-либо ограничительными мерами», – написал Ханю.

Фигурист завершил карьеру в 2022 году.