Юдзуру Ханю объявил о разводе с женой из-за сталкинга и чрезмерного внимания СМИ
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Юдзуру Ханю объявил в своих соцсетях о разводе с женой.
Среди причин называются сталкинг (преследование) и чрезмерное внимание со стороны СМИ. Ханю сообщал о свадьбе в августе этого года.
«Подумав о будущем, я решил развестись, так как хочу, чтобы партнер был счастлив. И мне хочется, чтобы это счастье не сопровождалось какими-либо ограничительными мерами», – написал Ханю.
Фигурист завершил карьеру в 2022 году.
Программы Ханю накатывал дольше, чем продлился этот брак (да и знакомство могло быть недолгим).
Честно говоря, боязнь сталкинга нельзя считать серьёзной причиной для развода. Возможно, это отговорка и скрывает что-то иное.
Есть не так уж мало публичных людей (по профессии), даже известных на весь мир голливудских звезд (уж наверняка у них фанатов побольше, чем у Ханю), которые довольно успешно скрывают свою личную жизнь - для этого в первую очередь избегают Инстаграмов и Твиттеров.