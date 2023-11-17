Юдзуру Ханю объявил о разводе с женой из-за сталкинга и чрезмерного внимания СМИ

Теги светская хроника сборная Японии мужское катание Юдзуру Ханю Фигурное катание

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Юдзуру Ханю объявил в своих соцсетях о разводе с женой.

Среди причин называются сталкинг (преследование) и чрезмерное внимание со стороны СМИ. Ханю сообщал о свадьбе в августе этого года.

«Подумав о будущем, я решил развестись, так как хочу, чтобы партнер был счастлив. И мне хочется, чтобы это счастье не сопровождалось какими-либо ограничительными мерами», – написал Ханю.

Фигурист завершил карьеру в 2022 году.

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58 комментариев

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Алиска в Зазеркалье
Тут напрашивается вопрос: " А была ли жена?" Никто её не видел, не слышал о ней.
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Вошь энтропийная
Столько сталкеров, столько несанкционированных интервью, такое внимание… но никто никогда не видел эту жену 😅
+33
-2
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Ivan Prokofiev
Он был женат?))))
+20
-2
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Ayla
Ну очевидно, что это был сценарий
+22
-5
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nina1212
Ответ loraEkt
Немедийный человек, это максимум информации.
если никто ее не видел и не слышал о ней и не знает ее имя, в каких преследованиях обвиняют? Ни одного фото нет))
+17
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loulou
Кто-то действительно верил, что брак был настоящий? С учетом продолжительных и стойких слухов. Видимо, для японцев надо было придумать ширму, всё же его принимали члены императорской семьи
+22
-7
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Храбрая виолончелистка
А была ли девочка?
+18
-5
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loraEkt
Очень-очень жаль Юзуру. Никакие слова и просьбы не остановили преследование журналистов, фотографов, неадекватных фанатов. Вместо нормального человеческого счастья, которое Юзу заслужил, вынужден развестись, чтобы девушка смогла нормально жить. Очень надеюсь, что хоть какой-то урок японские СМИ извлекут и не будут его больше преследовать. (
+19
-7
+12
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MyxaLoccoRocco
Ну вообще то, сталкинг в японии очень большая проблема, ничего удивительного что поехавшие фанатки могли портить жизнь ему и его жене
+13
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loulou
Ответ MyxaLoccoRocco
Ну вообще то, сталкинг в японии очень большая проблема, ничего удивительного что поехавшие фанатки могли портить жизнь ему и его жене
так жену никто не видел, несмотря на вездесущих сталкеров. Тут, видимо, собака порылась.
+12
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sashafan2
Никто не разводится через 3 месяца после вступления в брак из-за чрезмерного внимания, которое было вполне ожидаемо. Видимо это был фиктивный брак.
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loraEkt
Ответ Plusha2112
а откуда у вас эта информация? ) с чего вы взяли что это причина развода?
В твиттере Юзуру в своем сообщении сам написал.
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Lennuci
Ну вот, не успели и сказать, кто жена, а уже завяли помидоры.
+10
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Бильм@н
Что-то мутная история с этой женитьбой. Явно жена как прикрытие выступала.
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loraEkt
Ответ nina1212
а кто жена?
Немедийный человек, это максимум информации.
+6
-1
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Kareglazaya
Такое ощущение, что свадьбы вообще не было, а был просто какой-то вброс.
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loulou
Ответ Ярик01
А зачем японцам ширма? Вроде не относятся агрессивным нациям в гомофобии
Ну да, конечно, они за всё хорошее против всего плохого. У вас весьма смутные представления о менталитете японцев. Они не против "таких" товарищей где-нибудь в США, но кумиры нации, в особенности те, кого принимают члены императорской семьи, должны быть с незапятнанной репутацией.
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СемёнСемёныч
Ничего страшного. Вся жизнь впереди, а она преподносит много разных сюрпризов. Пусть у Юдзуру будут только положительные они.
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Anna Morgan
Ханю гей, какая жена
+8
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Alex Taurus
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Я думал у него муж, а не жена😂
+11
-8
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chespo
Все это очень странно и наводит на определенные мысли…
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Антон Сватковский
Странная история, конечно. При богатой фантазии можно десяток сценариев напридумывать, но я этим заниматься не буду.
Программы Ханю накатывал дольше, чем продлился этот брак (да и знакомство могло быть недолгим).
Честно говоря, боязнь сталкинга нельзя считать серьёзной причиной для развода. Возможно, это отговорка и скрывает что-то иное.
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Plusha2112
Ответ loraEkt
Очень-очень жаль Юзуру. Никакие слова и просьбы не остановили преследование журналистов, фотографов, неадекватных фанатов. Вместо нормального человеческого счастья, которое Юзу заслужил, вынужден развестись, чтобы девушка смогла нормально жить. Очень надеюсь, что хоть какой-то урок японские СМИ извлекут и не будут его больше преследовать. (
а откуда у вас эта информация? ) с чего вы взяли что это причина развода?
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Железная Леди
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Вообще после 3 месяцев семейной жизни могут и дети быть.
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Delirium
Возможно, виноваты плохие переводы с японского на английский, что я читал, но объяснения причин развода- какая-то сомнительная муть, как и внезапное тайное брачевание ранее.
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СемёнСемёныч
Это была первая ходка, пробная. Пусть последующие будут успешными и безболезненными.
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severyanka
Собственно показательная история о том как быть популярным, даже если не было супруги - публичность очень докучает и ничего личного не остается.
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Антон Сватковский
Ответ Marya Y
И снова нина на арене, и снова о своём. В летней новости имя называлось
Ну я встречал версию об имени, но на уровне гаданий. И в текущей новости имя жены не названо.
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Ярик01
Ответ loulou
Кто-то действительно верил, что брак был настоящий? С учетом продолжительных и стойких слухов. Видимо, для японцев надо было придумать ширму, всё же его принимали члены императорской семьи
А зачем японцам ширма? Вроде не относятся агрессивным нациям в гомофобии
+3
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nina1212
Ответ Alex Taurus
Я думал у него муж, а не жена😂
поэтому такая тайна вокруг брака
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Marya Y
Ответ Вошь энтропийная
Столько сталкеров, столько несанкционированных интервью, такое внимание… но никто никогда не видел эту жену 😅
==столько несанкционированных интервью,== Ну, ка. Хоть одно несанкционированное вью с Ханю представите?
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nina1212
Ответ loraEkt
Очень-очень жаль Юзуру. Никакие слова и просьбы не остановили преследование журналистов, фотографов, неадекватных фанатов. Вместо нормального человеческого счастья, которое Юзу заслужил, вынужден развестись, чтобы девушка смогла нормально жить. Очень надеюсь, что хоть какой-то урок японские СМИ извлекут и не будут его больше преследовать. (
а кто жена?
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loulou
Ответ Charliz
Весьма вероятно был страх, что таким Макаром разоблачат. А ловля на таком вранье - вряд ли пойдет на пользу репутации Ханю. Болельщики везде чувствительно к такого рода вещам
А тут из двух зол выбирается меньшее. Или быть пойманным на вранье о женитьбе, что не так просто, учитывая отсутсвие какой-либо информации, фото и т.д. о "жене". Или иметь в хлам разрушенную репутацию в Японии, если давние слухи хоть как-то подтвердятся. Как раз на этот случай уже есть аэродром -"он же был женат".
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Ирина С
Ответ Anna Morgan
Ханю гей, какая жена
А вы как определили?
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figurka23
Хах)) Только вчера узнала, что женился. А сегодня уже всё, развод. 🤣👍
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loulou
Ответ Competition Score
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давно говорят, что второе
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garovatat
О, а он был женат?
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Ирина С
Я больше склоняюсь к тому, что это был не фиктивный брак, а договорной, когда родители "позаботились" о "счастье" детей, а у детей пазл, увы, не сложился.
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-1
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REA-13
Ой, ну прямо бедняжка.)) А главное где пожаловался этот нелюбитель излишнего внимания - в соц.сетях ))
Есть не так уж мало публичных людей (по профессии), даже известных на весь мир голливудских звезд (уж наверняка у них фанатов побольше, чем у Ханю), которые довольно успешно скрывают свою личную жизнь - для этого в первую очередь избегают Инстаграмов и Твиттеров.
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Olga Krayz
Ужасная ситуация, это очень грустно...
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Лакс
Надо было ему к нам переехать, тут бы его фанатки легко достать бы не смогли, как и японские СМИ в нынешнее время.
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Лакс
А я же писал тогда что свадьбе не будут, мягко выражаясь, рады множество фанаток. Доконали видимо.(
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Competition Score
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Надя Тангалычева
Ну вот поэтому наверное многие спортсмены и не выносят личную жизнь на публику. Когда отношения остаются между двумя людьми, то не нужно объяснять фанатам что произошло, почему развелись и т.д. и т.п.
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Revery
А чё, а в смысле, они же вот только что вроде как брачевались?
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ice_victory
Бывает
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Алиска в Зазеркалье
Чё уже?)))
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Железная Леди
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3 месяца хватило для счастья.
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