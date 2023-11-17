Загитова о наряде на премии журнала: «Те, кто громче всех порицают меня, сами мечтают так одеться»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова стиль Фигурное катание

Алина Загитова заявила, что порицающие ее за наряд «сами мечтают так одеться».

Фигуристка пришла на премию журнала The Voice в платье с корсетом и прозрачной юбкой и в длинной шубе. 

– Ваше платье на премии журнала активно обсуждают уже несколько дней. Как оно вообще появилось?

– Я сделала все сама. Отсюда и такой результат, ха-ха. Разработала платье специально для этого мероприятия. Полностью с нуля организовала пошив.

Можно сказать, впервые создала для себя образ. Обычно, как правило, наряды все-таки приобретаются.

– Когда приняли решение создать такой костюм, не было опасений, что его сочтут слишком откровенным?

– Считаю, те, кто громче всех порицают меня, сами мечтают так одеться. По личному опыту, подобное часто происходит, – сказала олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018.

Загитова и Щербакова на тусовке глянцевого журнала: Алина – почти без юбки, но в шубе, Анна – в платье-макси и с декольте

84 комментария

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Berbatov09
Мужики, ну че, нарядимся как Алина? :)
+74
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+74
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PornHub
тому кто ей все это красиво преподносит моё почтение конечно)
+51
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Ярик01
Честное пионерское, Алина, я совсем не мечтаю так одеваться, член выпадет из образа ))
+46
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Илья Савчук
Ответ Frenki Mason
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в начале будет Maxim, все должно быть постепенно.
+43
-3
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Александр Шульгин
Вот они зависники то. Все ей завидуют ну все. Обидели завистники.
+34
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VictorVallecano
Какая же у нее все-таки каша в голове.
+35
-3
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delM
Чтоб было видно трусы? Вот чесслово Алина меня уже пугает своим поведением. Ну зато Анна на её фоне всë лучше и лучше выглядит
+34
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Gemma157
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Девушка окончательно потеряла связь с реальностью, корону лопатой не сшибешь
Алин, нафиг не надо нам так одеваться. У нас с головой все в порядке и со вкусом таких проблем нет 😆
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Andrey Maximkin
Ответ Berbatov09
Мужики, ну че, нарядимся как Алина? :)
я - пас
не всем мечтам суждено сбыться))
+25
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Gemma157
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Вот что бывает когда у человека мало ума, а ему с детства домохозяйки ежедневно вливают в уши что она королева
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Галина Салманова
Да! Дааа!!! ))) Мы все мечтаем в трусах по улице походить)))))
+23
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Olga.t
Никак не угомонится модница, видимо крепко бомбануло. Ей бы сейчас закрыть эту тему и заняться делом, книги хорошие почитать.
+24
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Вагнер Абаб
Те, кто громче всех возмущаются тем, что лифте нагажено, сами мечтают гадить в лифтах?
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Михаил Тихомиров
Ей настолько плевать на хейтеров, что она уже несколько дней не унимается?
+20
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FlowerF
Считаю, те, кто громче всех порицает меня, сами мечтают так одеться.
***
То есть, поклонники, которые не порицают, а восхищаются нарядом, сами не мечтают так одеться?
И не хотят быть похожими на Алиночку? 🤷‍♀️
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Jefri AG
"Я сделала все сама. Отсюда и такой результат, ха-ха" - действительно ха-ха)
+18
-2
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Железная Леди
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да, самомнение выше крыши. Космическое.
+14
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scorp19
Выйти на люди в ночнушке, ага, все мечтают )
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Himmelge
Чувствуется, здесь поработал психолог. Алиночка, ну не всегда же всё так буквально
+15
-2
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Михаил Тихомиров
Ответ Berbatov09
Мужики, ну че, нарядимся как Алина? :)
Чур мне шубу!
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Revery
Ответ SCHENN
Она с такими сисищами исполняла аксели? Или не свои?)
Волшебная сила корсета - затянуть до хруста рёбер и тогда грудь и попец появятся даже у тех, у кого их отродясь не было.
+12
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Грибная Фея
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дурное дело - не хитрое, Алина)
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Андрес Бондаренко
Я - немаленький 37-летний мужик. С усами и бородой. И я не мечтаю ходить в платье и шубе)))
+11
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Bernie
Ответ Bartez1986
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Это гормоны. Замуж ей пора!
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Железная Леди
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Ответ lepestok
у Алины прекрасная фигура, пусть одевается как хочет) а для фигуристки такой наряд вообще привычное дело)
Ей бы сходить хоть раз в мечеть. поговорить со служителями ислама.
+10
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Сергей
Вроде и Бузова уже нормальная
+8
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U-hoho
Алина, видимо, намекает на то, что ругающие наряд завидуют ее фигуре и … богатству, я не знаю (иначе причем здесь шуба интердевочки?)
Но огромное количество красивых, ухоженных медийных личностей не ходят голышом, при этом проявляя сексуальность. Я не знаю, от Маши Шараповой до Виктории Бэкхем - которым уж в чем- в чем, а в сексуальности и чувстве стиля не отказать.
+11
-4
+7
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Владислав Никонов
Дайте ей мужика. Нужно погасить огонь внутри неё.
+8
-2
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Lapo Elkann
Там была и Вика Синицина . С прекрасной внешностью.
Хотя у Вики нет стиля , но она во всех нарядах красавица. Она тоже мечтает так одеться ?
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juliamart
По себе обо всех судить не стоит Алине.
Вообще, её наряды буквально кричат, что она в поиске партнёра, если выразиться мягко. Желаю ей найти хорошего человека по душе и поскорее. Иначе, мы ещё не такое увидим...
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Варлампий Варлампий
вот и от фигурки фрик появился
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alkidamant
Порицать одежду имеет смысл, если человек оделся не так, как хотел. Но если она стремилась в этой одежде быть похожей на ночную бабочку, то тут только аплодисменты
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Zooey Glass
На самом деле ее реакция говорит о том, что она все читает и ооочень обижается. Правда рецепт борьбы с "хейтом" у нее из детсада - "кто обзывается, тот сам так н̶а̶з̶ы̶в̶а̶е̶т̶с̶я̶ одевается". Оказывается и Вайцеховская бывает права - удивительно!
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Заблудившийся
А король(ева) - то ...голый :)))
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Mion
Сам по себе наряд для такого мероприятия норм. Все равно не сравнится с платьем Роуз Макгоуэн 😁
Но реакция какая-то странная. Алине нужно послушать Туктамышеву из соседней ветки и нанять пиарщика)
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Александр Шульгин
Ответ Himmelge
Чувствуется, здесь поработал психолог. Алиночка, ну не всегда же всё так буквально
Наверное с коучем проработала.
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Утренняя Аврора
Счас,все,побежали заказывать себе купальники с бахромой. Да, кого заказывать? Шить собственными ручками. Пусть все наши тайные мечты выйдут наконец, наружу.😁😁😁😁😁😁
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A K
Так девочки обычно одеваются на работу, и это не работа мечты.
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viktorpavlov70
Я не мечтаю! Честно!!!
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MaxBridge
«А кто меня не любит, тот просто мне завидует» сразу понятно что девушка выросла на песнях классика отечественной эстрады г-на Юнусова
+3
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a-fon
"...а все кто меня не любит, просто мне завидуют"
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Андрей Яковлев
Кто как обзывается, тот так и называется))))) Детский сад средняя группа. Она это еще и сама придумала. Господи, ну почему в этой стране кумира и образец для подражания для детей делают из куриных мозгов.
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lepestok
Ответ Железная Леди
Ей бы сходить хоть раз в мечеть. поговорить со служителями ислама.
ой, только не надо вот этого
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Astin
Ответ AlbertDav
Как пел Тимати «Все кто меня не любит , вы просто мне завидуете» А если без иронии, то образ в черном супер, женственно, сексуально, глянцево
в купальниек еще женственнее было бы.
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Железная Леди
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Ответ lepestok
у Алины прекрасная фигура, пусть одевается как хочет) а для фигуристки такой наряд вообще привычное дело)
напомните кто еще так одевается в быту. вы еще плавцов вспомните.
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alexei_toporov
Я не очень бы хотел так одеваться
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SCHENN
Она с такими сисищами исполняла аксели? Или не свои?)
+5
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Барсук Савелий
Ответ Александр Шульгин
Наверное с коучем проработала.
Или с проводником🤣
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Brokkoli
Открыт кастинг в римейк Интердевочки, Алину берут без проб
+3
-2
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KMR
Огни отелей так заманчиво горят...
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-2
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