Загитова о наряде на премии журнала: «Те, кто громче всех порицают меня, сами мечтают так одеться»

Алина Загитова заявила, что порицающие ее за наряд «сами мечтают так одеться».

Фигуристка пришла на премию журнала The Voice в платье с корсетом и прозрачной юбкой и в длинной шубе.

– Ваше платье на премии журнала активно обсуждают уже несколько дней. Как оно вообще появилось?

– Я сделала все сама. Отсюда и такой результат, ха-ха. Разработала платье специально для этого мероприятия. Полностью с нуля организовала пошив.

Можно сказать, впервые создала для себя образ. Обычно, как правило, наряды все-таки приобретаются.

– Когда приняли решение создать такой костюм, не было опасений, что его сочтут слишком откровенным?

– Считаю, те, кто громче всех порицают меня, сами мечтают так одеться. По личному опыту, подобное часто происходит, – сказала олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018.

Загитова и Щербакова на тусовке глянцевого журнала: Алина – почти без юбки, но в шубе, Анна – в платье-макси и с декольте