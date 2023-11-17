Загитова о наряде на премии журнала: «Те, кто громче всех порицают меня, сами мечтают так одеться»
Алина Загитова заявила, что порицающие ее за наряд «сами мечтают так одеться».
Фигуристка пришла на премию журнала The Voice в платье с корсетом и прозрачной юбкой и в длинной шубе.
– Ваше платье на премии журнала активно обсуждают уже несколько дней. Как оно вообще появилось?
– Я сделала все сама. Отсюда и такой результат, ха-ха. Разработала платье специально для этого мероприятия. Полностью с нуля организовала пошив.
Можно сказать, впервые создала для себя образ. Обычно, как правило, наряды все-таки приобретаются.
– Когда приняли решение создать такой костюм, не было опасений, что его сочтут слишком откровенным?
– Считаю, те, кто громче всех порицают меня, сами мечтают так одеться. По личному опыту, подобное часто происходит, – сказала олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018.
Загитова и Щербакова на тусовке глянцевого журнала: Алина – почти без юбки, но в шубе, Анна – в платье-макси и с декольте
Алин, нафиг не надо нам так одеваться. У нас с головой все в порядке и со вкусом таких проблем нет 😆
не всем мечтам суждено сбыться))
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То есть, поклонники, которые не порицают, а восхищаются нарядом, сами не мечтают так одеться?
И не хотят быть похожими на Алиночку? 🤷♀️
Но огромное количество красивых, ухоженных медийных личностей не ходят голышом, при этом проявляя сексуальность. Я не знаю, от Маши Шараповой до Виктории Бэкхем - которым уж в чем- в чем, а в сексуальности и чувстве стиля не отказать.
Хотя у Вики нет стиля , но она во всех нарядах красавица. Она тоже мечтает так одеться ?
Вообще, её наряды буквально кричат, что она в поиске партнёра, если выразиться мягко. Желаю ей найти хорошего человека по душе и поскорее. Иначе, мы ещё не такое увидим...
Но реакция какая-то странная. Алине нужно послушать Туктамышеву из соседней ветки и нанять пиарщика)