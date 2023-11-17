Беллингем получил приз Golden Boy. Хавбек «Реала» опередил Мусиалу, Виртца, Заира-Эмери
Джуд Беллингем выбран лучшим игроком Европы в возрасте до 21 года.
Полузащитник «Реала» и сборной Англии выиграл приз Golden Boy, который вручает туринская газета Tuttosport.
На награду также претендовали Джамал Мусиала («Бавария»), Хави Симонс («РБ Лейпциг»), Антониу Силва («Бенфика»), Алекс Бальде («Барселона»), Флориан Виртц («Байер»), Беньямин Шешко («РБ Лейпциг»), Джорджо Скальвини («Аталанта»), Расмус Хейлунд («Манчестер Юнайтед»), Ливай Колуилл («Челси»), Йохан Бакайоко (ПСВ), Милош Керкез («Борнмут»), Артюр Вермерен («Антверпен»), Эван Фергюсон («Брайтон»), Люка Гурна-Дуат («Ред Булл Зальцбург»), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»), Усман Диоманде («Спортинг»), Арнау Мартинес («Жирона»), Матис Тель («Бавария»), Анди Диуф («Ланс»).
Беллингем выиграет Golden Boy. Почти 95% журналистов поставили его на первое место
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Метрики стоит изучить Джуда за БД, чтобы такую фигню не писать.
Аналитик блин.
Факт остаётся фактом, но хейтерам это не понравится...
А вот голден бои каталонских брусков это конечн лютое позорище)
Это безусловный бред. Джуд уже в БД выдавал топовые метрики полузащитника.
Но, молодец, умение лить воду в уши и набивать на этом плюсики ты обладаешь в полной мере. Не затеряешься на спортсе. АНАЛИТИК БЛИН))))))СКОБКА)))))
Голден Боя должен был Мусиала взять, к слову.
Кстати - Месси стал ЧМ и уехал в МЛС, а Манчестер сити выиграл требл....
Для этого надо просто ####### из ПСЖ.