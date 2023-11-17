Беллингем получил приз Golden Boy. Хавбек «Реала» опередил Мусиалу, Виртца, Заира-Эмери

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Джуд Беллингем выбран лучшим игроком Европы в возрасте до 21 года.

Полузащитник «Реала» и сборной Англии выиграл приз Golden Boy, который вручает туринская газета Tuttosport.

На награду также претендовали Джамал Мусиала («Бавария»), Хави Симонс («РБ Лейпциг»), Антониу Силва («Бенфика»), Алекс БальдеБарселона»), Флориан Виртц («Байер»), Беньямин Шешко («РБ Лейпциг»), Джорджо Скальвини («Аталанта»), Расмус Хейлунд («Манчестер Юнайтед»), Ливай Колуилл («Челси»), Йохан Бакайоко (ПСВ), Милош Керкез («Борнмут»), Артюр Вермерен («Антверпен»), Эван Фергюсон («Брайтон»), Люка Гурна-Дуат («Ред Булл Зальцбург»), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»), Усман Диоманде («Спортинг»), Арнау Мартинес («Жирона»), Матис Тель («Бавария»), Анди Диуф («Ланс»).

Беллингем выиграет Golden Boy. Почти 95% журналистов поставили его на первое место

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78 комментариев

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Streetbor
против такого Джуда у остальных шансов практически не было. / Для себя отмечу Заира из ПСЖ, в 16 лет стал игроком основы такого клуба и теперь уже в сборной.
+52
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+51
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JENNINGS
Фига се сколько минусов😂😂😂 риго с гуру, выходите, вас спалили😂😂
+47
-12
+35
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Shuller18
Ответ VERBLYUD
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Гави что выиграл в прошлом сезоне, когда давали ГБ? До Примеры и ЛН оставались ещё месяцы
+26
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+21
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НИЧЕГО СМЕШНОГО
Ответ Родя Раскольников
В возрасте до 21 (а может и не только) он лучший и дискурса быть не может. Забавляет лишь лицемерие некоторых людей, для которых чемпионат мира это турнир 7 матчей, тогда как критерии по которым вручается Золотой Мальчик 2023 - это 11 матчей в чемпионате Испании и 3 в группе ЛЧ; при том что до трансфера в Реал он даже близко не был претендентом.
Близко не был претендентом, серьёзно ? Реал купил молодого игрока за 130млн, который близко не был претендентом?))
Метрики стоит изучить Джуда за БД, чтобы такую фигню не писать.
Аналитик блин.
+21
-2
+19
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Syndycate
Ангажированная награда, приз должен был получить Месси, так как выиграл ЧМ, и вообще это социологический мадридизм
+34
-15
+19
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Старик Стариканов
Странно что не Месси
+23
-12
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Vlad Zhadejko
Ответ войд
Ну к этому голден бою вопросов нет,особенно после того когда Беллингем в одиночку декласснул бчк на тренировочном спотифае А вот голден бои каталонских брусков это конечн лютое позорище)
Поздравляю Беллингема, он очень крут. Но не кажется ли Вам, что если выиграл игрок вашей команды(хотя в прошлом сезоне он играл за «Боруссию», но это не столь важно), что пытаясь унизить футболистов соперника(тоже отличные игроки), Вы выглядите глупо?
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Отец Абду
Ответ Старик Стариканов
Странно что не Месси
Не переживай, Месси единственный игрок, который выиграл и ЗМ, и Голден бой:)

Факт остаётся фактом, но хейтерам это не понравится...
+14
-9
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Shuller18
С опозданием на год или даже два получил. Но ничего, недавно Беллингем показал на весь мир, кто истинный Голден бой, а кто кочерыжка бестолковая
+17
-12
+5
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войд
Ну к этому голден бою вопросов нет,особенно после того когда Беллингем в одиночку декласснул бчк на тренировочном спотифае
А вот голден бои каталонских брусков это конечн лютое позорище)
+30
-26
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corazón blanco
Ответ scaryclown/
что выиграл билобингем?что он тут забыл?Мусиала или Симмонс должены были забирать награду в этому сезоне.
Что выигрывал Гави когда получал в прошлом году эту награду? Беллингем за сезон совершил огромный шаг в своем игре. Вырос, как игрок, став лидером Дортмунда, что и привлекло внимание топ-клубов Европы. Мадрид заплатил за него большие деньги и он их отрабатывает сполна, устроив перфоманс и один из лучших дебютов в истории клуба.
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Roman Betenya
Ответ Tristan...
Впервые в истории Голден Бой взял футболист Реала, и для достижения такого долгожданного события нашему мешку пришлось выложить 103млн. Историю за деньги не купишь - как говорится
Это как-то совсем жалко, чем так бессильно бурчать, лучше промолчать.
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xDe xDe
Ответ Tristan...
Впервые в истории Голден Бой взял футболист Реала, и для достижения такого долгожданного события нашему мешку пришлось выложить 103млн. Историю за деньги не купишь - как говорится
Ну бро, я понимаю, ты везде хейтишь, но тут ты вот прям совсем мимо. Хейтить тоже с умом нужно)
+3
-2
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Гномович!
Месси должен был получить за 2-0 от Уругвая
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ZaSvabody
Ответ Shuller18
С опозданием на год или даже два получил. Но ничего, недавно Беллингем показал на весь мир, кто истинный Голден бой, а кто кочерыжка бестолковая
Видимо, под "бестолковой кочерыжкой" ты подразумеваешь Гави. Ты неоднократно оскорблял его в своих комментариях, называл бруском, кочерыжкой и т.д. Это, конечно, много говорит о тебе, но это твои личные проблемы разумеется. Давай взглянем на сухие факты. Гави - ключевой игрок сборной Испании в 19 лет. Он моложе Беллингема, а уже сыграл за сборную столько же матчей и забил в 2.5 раза больше голов при том, что он не игрок атаки. Ламин Ямал в 16 лет уже забил столько же голов за сборную Испании сколько Беллингем за свою. Безусловно, Беллингем - прекрасный футболист, которого купили за огромные деньги и я не буду уподобляться тебе и оскорблять его. Но показатели более молодых воспитанников Барсы, которых ты постоянно поносишь, далеко не настолько плохи в сравнении с Беллингемом, как ты пытаешься это постоянно представить.
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sergio_lunatico
наконец-то обладатель футбольной награды, закономерность победы которого не вызывает ни у кого вопросов. но я верю в комментаторов спортса. давайте поднажмем и устроим срач
+1
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Max Kolimbos
но у него нет приза первая пятерка
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Дороф
Ответ rej1sta
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Гуру, разлогинься.
+2
-1
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corazón blanco
Абсолютно заслуженная награда. Очень сильно спрогрессировал за последние сезоны.
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Shuller18
Ответ ZaSvabody
Расскажи свою историю подробнее. В детстве тебя сильно обидел кто-то в майке Барселоны? Твоя зависть Барсе настолько очевидна и нелепа 😄 Гави- ключевой игрок сборной Испании в 19 лет. Он моложе Беллингема, а уже сыграл за сборную столько же матчей и забил в 2.5 раза больше голов при том, что он не игрок атаки. Ламин Ямал в 16 лет уже забил столько же голов за сборную Испании сколько Беллингем. А главное, Гави, Ямал, Бальде и многие другие - это воспитанники Ла Массии. Беллингема купили готовой звездой за огромные деньги и надо еще посмотреть, что он принесет Реалу. Пока фактом является только то, что из-за него поменяли схему и играть как команда стали еще хуже. Посмотрим, что будет дальше.
То, что Гави и Ямаля ушлые агенты пропихнули в сборную, а там они пару раз удачно сыграли на добивание, ещё не делает обоих классными футболистами. Мы на ЧМ видели, в какую клоаку приведут Фурию каталонские таланты. Мы в недавнем классико видели, какое днище Гави на фоне Джуда Беллингема
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Shuller18
Ответ VERBLYUD
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А Беллингем недавно его на весь мир унизил. Когда тебе ставят задачу весь матч играть по конкретному сопернику, а этот соперник кладёт двушку, причем один раз с твоего бездарного выноса, это деклассирование полное. Гави аж рыдал после матча, понимая свою ущербность
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vk5w6rqvxx
Ответ Shuller18
Это было после получения награды. Что Гави выиграл в 2022 году?
Не задавай им такие сложные вопросы
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Shuller18
Ответ scaryclown/
Гави лично в этом сезоне помог Барсе выиграть 2 трофея+с Испанией ЛН.
Это было после получения награды. Что Гави выиграл в 2022 году?
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ZA.RMA
Ответ JENNINGS
Фига се сколько минусов😂😂😂 риго с гуру, выходите, вас спалили😂😂
Комплексы - они такие:)
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Samsonov_24_4_11_15
Ответ JENNINGS
Фига се сколько минусов😂😂😂 риго с гуру, выходите, вас спалили😂😂
Ну ваша ж компания на новости Месси еще быстрее с минусами прилетает) там ты что-то молчишь)
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ten Hag
Ответ Shuller18
Это хороший агент постарался, а не круто.
Такие, как верблюд, если поменять местами гави и беллингема, будут всячески хвалить Джуда и хейтить гави :)
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error505
Ну тут было очевидно
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НИЧЕГО СМЕШНОГО
Ответ predMBAPPE
Реал не только его купил за+100, по твоей логике Азар обязан был брать ЗМ вместе с Гризманном, Коутиньо и Дембеле, не забывая про Неймара и Мбаппе
Ты суть понимаешь, что товарищ выше написал, что Джуд, до трансфера в Мадрид, был по сути ничем и никем?.
Это безусловный бред. Джуд уже в БД выдавал топовые метрики полузащитника.
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predMBAPPE
Ответ НИЧЕГО СМЕШНОГО
Ты суть понимаешь, что товарищ выше написал, что Джуд, до трансфера в Мадрид, был по сути ничем и никем?. Это безусловный бред. Джуд уже в БД выдавал топовые метрики полузащитника.
для чего тогда подчёркивать что его за 130млн покупали
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Родя Раскольников
Ответ НИЧЕГО СМЕШНОГО
Близко не был претендентом, серьёзно ? Реал купил молодого игрока за 130млн, который близко не был претендентом?)) Метрики стоит изучить Джуда за БД, чтобы такую фигню не писать. Аналитик блин.
Еще раз: Беллингем весной 2023 года был вне топ-3 Голден Боя по котировкам букмекеров, рейтингу goal.com.

Но, молодец, умение лить воду в уши и набивать на этом плюсики ты обладаешь в полной мере. Не затеряешься на спортсе. АНАЛИТИК БЛИН))))))СКОБКА)))))
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predMBAPPE
Ответ Syndycate
Ангажированная награда, приз должен был получить Месси, так как выиграл ЧМ, и вообще это социологический мадридизм
он получил свой GOLDEN STARICAN
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Proper Chels
Ответ Syndycate
Ангажированная награда, приз должен был получить Месси, так как выиграл ЧМ, и вообще это социологический мадридизм
У мадритистов как всегда подгорает от их хозяина Месси, понимаем.

Голден Боя должен был Мусиала взять, к слову.
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Shuller18
Ответ scaryclown/
что выиграл билобингем?что он тут забыл?Мусиала или Симмонс должены были забирать награду в этому сезоне.
А что выиграл Гави в прошлом сезоне? Или Педри в позапрошлом кроме Кубка?
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Дорох
а где Жереми Доку?
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Мир_КБ_1922
с детства за него болел, ахаха, а если серьёзно, то парень заслужил, дай бог он и Реал на долгие годы, главное без травм ✌️☝️
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dzenga 1
Заслуженно !
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Dimash Balatayev
Мусиалу в прошлом году прокатили (Гави взял). В этом хоть норм, что дали заслуженно Джуду
+2
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Vitali Freeman
Ну тут без шансов, как он сейчас тащит Реал, заслуженно!
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ArtemEgs
А какой промежуток выбирался для награды?
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Евгений Громов 33
Заслужил , молодец.
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WESTERN-
Не перейди Джуд в Реал награду получил бы Бальде. С такой игрой может стать первым кто выиграет ЗМ после голде боя
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Максим Цибин
Вот это новость!!!!
Кстати - Месси стал ЧМ и уехал в МЛС, а Манчестер сити выиграл требл....
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Всеволод Бобров
Ответ everythingiknow00
Гави переоценный брусок- костолом
гави супер техничный, просто юзеры спортса нашли нового героя( Эмери) и пиарят его, а тех кто не согласен минусуют. Щас чтобы собрать плюсики все будут писать какой он топарь)
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ArtemEgs
Ответ войд
Ну к этому голден бою вопросов нет,особенно после того когда Беллингем в одиночку декласснул бчк на тренировочном спотифае А вот голден бои каталонских брусков это конечн лютое позорище)
Ну в теории Мусиала мог поконкурировать, но Беллингем заслужил на все 100%
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rej1sta
Ответ Дороф
Гуру, разлогинься.
Тебе он везде мерещится, сходи проверься, а то это ненормально)
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rej1sta
Ответ войд
Не я их унижаю,а их жалкая статистика их унижает Вот например у Педри за 26 матчей прошлого сезона ЛЛ 6 голов и ОДНА голевая У Беллингема за 11 матчей этого сезона чисто в ЛЛ 10 голов и 2 голевые,добавь сюда голы и голевые ЛЧ и ты сразу поймёшь уровень середняка Педри,про Гави смысла нет говорить,это не футболист)
А зачем сравнивать статистику нападающего и полузащитника?)
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Shuller18
Ответ VERBLYUD
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Носки Мусиалы>Беллингем>>>>>>>Гави
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Дороф
Ответ Streetbor
против такого Джуда у остальных шансов практически не было. / Для себя отмечу Заира из ПСЖ, в 16 лет стал игроком основы такого клуба и теперь уже в сборной.
Его Golden Boy ещё впереди.
Для этого надо просто ####### из ПСЖ.
+2
-2
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Феоктист
Ответ Streetbor
против такого Джуда у остальных шансов практически не было. / Для себя отмечу Заира из ПСЖ, в 16 лет стал игроком основы такого клуба и теперь уже в сборной.
Не знаю почему, но, вот после статьи здесь на СПОРТС, про его семью, как папа с мамой старались для него, я даже радуюсь больше не за него, а за папу с мамой.
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everythingiknow00
Ответ Всеволод Бобров
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Гави переоценный брусок- костолом
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