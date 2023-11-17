Джуд Беллингем выбран лучшим игроком Европы в возрасте до 21 года.

Полузащитник « » и сборной Англии выиграл приз Golden Boy, который вручает туринская газета Tuttosport.

На награду также претендовали («Бавария»), Хави Симонс («РБ Лейпциг»), Антониу Силва (« »), (« »), Флориан Виртц («Байер»), Беньямин Шешко («РБ Лейпциг»), Джорджо Скальвини («Аталанта»), Расмус Хейлунд («Манчестер Юнайтед»), Ливай Колуилл («Челси»), Йохан Бакайоко (ПСВ), Милош Керкез («Борнмут»), Артюр Вермерен («Антверпен»), Эван Фергюсон («Брайтон»), Люка Гурна-Дуат («Ред Булл Зальцбург»), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»), Усман Диоманде («Спортинг»), Арнау Мартинес («Жирона»), Матис Тель («Бавария»), Анди Диуф («Ланс»).

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