Холанд – лучший игрок прошлого сезона по версии Tuttosport. У него требл с «Ман Сити» и 52 гола в 53 матчах
Эрлинг Холанд стал лучшим игроком прошлого сезона по версии Tuttosport.
Нападающий, выигравший требл в составе «Манчестер Сити» и забивший за клуб 52 гола в 53 матчах сезона, получил наибольшее число голосов от совета легенд, собранного Tuttosport, и получил награду Golden Player лучшему игроку минувшего сезона.
Отметим, что в 2020 году Холанд, выступавший за «Боруссию», стал обладателем награды Golden Boy.
Статистику 23-летнего нападающего можно найти здесь.
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