Холанд – лучший игрок прошлого сезона по версии Tuttosport. У него требл с «Ман Сити» и 52 гола в 53 матчах

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия рейтинги Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд стал лучшим игроком прошлого сезона по версии Tuttosport.

Нападающий, выигравший требл в составе «Манчестер Сити» и забивший за клуб 52 гола в 53 матчах сезона, получил наибольшее число голосов от совета легенд, собранного Tuttosport, и получил награду Golden Player лучшему игроку минувшего сезона.

Отметим, что в 2020 году Холанд, выступавший за «Боруссию», стал обладателем награды Golden Boy.

Статистику 23-летнего нападающего можно найти здесь.

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35 комментариев

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Vito Corleone
Требл с победой в ЛЧ, 52 гола в 53 матчах! Чел вне конкуренции. Но Золотую шляпу отдают старому пешеходу. Какая же дичь.
+15
-5
+10
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Гномович!
Пока не пробьет 5 пенальти на ЧМ и не вылетит из ЛЧ со статой 0+0 в плей-офф, даже не смейте включать Холанда в рейтинг лучших игроков.
+13
-7
+6
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pit4er
Адекватно
+10
-6
+4
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JENNINGS
Ответ igls54
Tuttosport ничего не понимает в Золотых Мячах. Там критерий - кто сильнее блестит, тому и дают
Там критерий - у кого 5 пенок, тому и дают
+8
-4
+4
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Старый Волк
Золотой мяч должен был получить он, а не Месси
+10
-8
+2
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ALMANAC
Tuttosport > 1 грязная страничка в l’équipe
+5
-3
+2
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Syndycate
А почему не Месси?
+5
-3
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АРХАТ
Не ЗМ мяч конечно же, но тоже хорошо
+3
-1
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Вячеслав Пустохин
Ответ марк макаров
Забавно, как Мессибои и Мессихейтеры соревнуются, кто получит больше минусов
С одной стороны - да, иногда, весело наблюдать эти срачи между ними. А с другой: заходишь в комменты новости о другом футболисте (Холланд, Мбаппе, Джуд, кто угодно), хочешь почитать комменты про них, а тут опять их борьба, которой конца не видно(
+2
0
+2
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Beast
Комментарий удален пользователем
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igls54
Tuttosport ничего не понимает в Золотых Мячах. Там критерий - кто сильнее блестит, тому и дают
+11
-11
0
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марк макаров
Забавно, как Мессибои и Мессихейтеры соревнуются, кто получит больше минусов
+3
-3
0
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Артур Кузьминский
без него МС может побеждать, без Родри нет.
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VERBLYUD
Все мировые топовые футбольные журналисты: "Месси заслужил ЗМ"
Клоуны со спортса: "ЗМ заслужил Холанд 😭😭😭"
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Вальдано
Ответ fussballer
Золотой мяч.
А-ха-ха-ха.. 💋
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