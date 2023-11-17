Холанд – лучший игрок прошлого сезона по версии Tuttosport. У него требл с «Ман Сити» и 52 гола в 53 матчах

Эрлинг Холанд стал лучшим игроком прошлого сезона по версии Tuttosport.

Нападающий, выигравший требл в составе « » и забивший за клуб 52 гола в 53 матчах сезона, получил наибольшее число голосов от совета легенд, собранного Tuttosport, и получил награду Golden Player лучшему игроку минувшего сезона.

Отметим, что в 2020 году Холанд, выступавший за «Боруссию», стал обладателем награды Golden Boy.

Статистику 23-летнего нападающего можно найти здесь.

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