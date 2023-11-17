Мостовой, Аршавин, Широков и Сычев будут помощниками тренеров на Матче звезд КХЛ («КХЛ ТВ»)

Аршавин, Сычев, Мостовой и Широков помогут тренерам на Матче звезд КХЛ.

Экс-футболисты Андрей Аршавин, Дмитрий Сычев, и Роман Широков будут помощниками тренеров сборных дивизионов.

Об этом сообщил ведущий программы «На связи» на « » Антон Климанов.

«Появилась инсайдерская информация, которую мне сообщили наши редакторы. Кто будет помощниками тренеров на Матче звезд? Александр Мостовой, Андрей Аршавин, и », – сказал Климанов.

Фонбет Матч звезд КХЛ пройдет на «СКА-Арене» 9 и 10 декабря.

возглавит команду дивизиона Боброва, Алексей Кудашов – команду дивизиона Тарасова. Андрей Разин будет главным тренером команды дивизиона Харламова, а Михаил Кравец примет команду дивизиона Чернышева.

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