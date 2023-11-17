Мостовой, Аршавин, Широков и Сычев будут помощниками тренеров на Матче звезд КХЛ («КХЛ ТВ»)
Аршавин, Сычев, Мостовой и Широков помогут тренерам на Матче звезд КХЛ.
Экс-футболисты Андрей Аршавин, Дмитрий Сычев, Александр Мостовой и Роман Широков будут помощниками тренеров сборных дивизионов.
Об этом сообщил ведущий программы «На связи» на «КХЛ ТВ» Антон Климанов.
«Появилась инсайдерская информация, которую мне сообщили наши редакторы. Кто будет помощниками тренеров на Матче звезд? Александр Мостовой, Андрей Аршавин, Роман Широков и Дмитрий Сычев», – сказал Климанов.
Фонбет Матч звезд КХЛ пройдет на «СКА-Арене» 9 и 10 декабря.
Алексей Жамнов возглавит команду дивизиона Боброва, Алексей Кудашов – команду дивизиона Тарасова. Андрей Разин будет главным тренером команды дивизиона Харламова, а Михаил Кравец примет команду дивизиона Чернышева.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
будет ко всем участникам матча и к тренерам подходить с микрофоном "Привет, это Володька!"
на следующий Матч Звёзд помощниками надо позвать Кабаеву, Ляйсан Утяшеву, первую жену Радулова, нынешнюю жену Кугрышева.
а через год - Загитову, Щербакову, Трусову, Косторную.