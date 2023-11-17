Мостовой, Аршавин, Широков и Сычев будут помощниками тренеров на Матче звезд КХЛ («КХЛ ТВ»)

Теги Андрей Аршавин Роман Широков Дмитрий Сычев Алексей Кудашов Алексей Жамнов Александр Мостовой КХЛ Матч звезд КХЛ Андрей Разин Михаил Кравец КХЛ ТВ Хоккей

Аршавин, Сычев, Мостовой и Широков помогут тренерам на Матче звезд КХЛ.

Экс-футболисты Андрей Аршавин, Дмитрий Сычев, Александр Мостовой и Роман Широков будут помощниками тренеров сборных дивизионов.

Об этом сообщил ведущий программы «На связи» на «КХЛ ТВ» Антон Климанов.

«Появилась инсайдерская информация, которую мне сообщили наши редакторы. Кто будет помощниками тренеров на Матче звезд? Александр Мостовой, Андрей Аршавин, Роман Широков и Дмитрий Сычев», – сказал Климанов.

Фонбет Матч звезд КХЛ пройдет на «СКА-Арене» 9 и 10 декабря.

Алексей Жамнов возглавит команду дивизиона Боброва, Алексей Кудашов – команду дивизиона Тарасова. Андрей Разин будет главным тренером команды дивизиона Харламова, а Михаил Кравец примет команду дивизиона Чернышева. 

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32 комментария

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Михаил
Мостовой, а ты в хоккей играл на профессиональном уровне?)
+36
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Radik_2.0
Ответ Михаил
Мостовой, а ты в хоккей играл на профессиональном уровне?)
надеюсь, он умеет чеканить шайбу ногой
+17
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Choco Pie
Широкову бы по-хорошему лес валить где-нибудь под Читой
+18
-2
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alik055
Он же на другую лицензию учится?
+7
-1
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Aviator92
Ответ Габорик
А где Володька? :)
В айсгёлз
+5
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Melnikov1968
Широков здесь каким боком? По сути отбывать должен. Не нужен он на матче звёзд, подленький человек.
+5
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Венер Кучербаев
Ответ Габорик
А где Володька? :)
Володька будет ведущим :-)
будет ко всем участникам матча и к тренерам подходить с микрофоном "Привет, это Володька!"
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Сергей!
Широков пусть дома сидит епт, мерзав ец, ещё и по телеку показывают, совсем чувство такта отсутствует в стране,. Он человека по голове пинал!
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Dinamik1
А где Володька Быстров правдоруб?Вы совсем офигели?
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Тимофей Панов
там походу один круг бывших футбиков и хоккеистов
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Габорик
А где Володька? :)
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Bartez1986
мастер-класс по чеканке шайбы от Царя будет?
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Огюст
Лучше бы молодых хоккейных тренеров с периферии пригласили ,чем этих "академиков "- у которых в футболе то на сегодняшний день тренерского духа не появилось !
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TiNO
Ну все, гонору у Мостового будет ещё больше
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За мать Россию!
А Кабаеву не позвали?
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Prof1983
Сейчас там Саша научит всех чеканить мячик
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Magico!
"Ну пригласили, а дальше-то что?"
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Russ Ivan
Для полного балагана не хватает Урганта, Петросяна и Бузовой в качестве судьи...
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Юрий Богданов
фейк, Мостовой мог пойти только главным тренером
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Rudenzik
Клоунада,а что бывших хоккеистов не нашлось? Широкова до спортивных мероприятий нельзя подпускать. Не уверен,что Мостовой умеет чеканить шайбу клюшкой, а Аршавин и Сычев в хоккее разбираются меньше,чем девушки в студии
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gukmamop
Хочу драку Широкова и Мостового в хоккейной форме!
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Can
Ответ alik055
Он же на другую лицензию учится?
а он придет и скажет: ребят это не футбол, вы тут не умеет в футбол вот и не надо было начинать!
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alexsem69
Ответ Михаил
Мостовой, а ты в хоккей играл на профессиональном уровне?)
Сашка - универсал !!)
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Венер Кучербаев
Ответ За мать Россию!
А Кабаеву не позвали?
отличная идея!

на следующий Матч Звёзд помощниками надо позвать Кабаеву, Ляйсан Утяшеву, первую жену Радулова, нынешнюю жену Кугрышева.

а через год - Загитову, Щербакову, Трусову, Косторную.
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Russian Horse
Ромка будет главным по тафгаям?
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