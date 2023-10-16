Испания вышла на Евро, Бензема поддержал Палестину, Рублев проиграл в финале, российская альпинистка погибла в Непале и другие новости

1. Сборные Испании, Шотландии и Турции вышли на Евро-2024. Результаты очередного игрового дня отборочного турнира к чемпионату Европы – здесь.

2. «Салават» победил минское «Динамо», «Авангард» обыграл «Локомотив» и другие результаты дня Фонбет Чемпионата КХЛ.

3. Карим Бензема поддержал Палестину в конфликте с Израилем: «Молимся за жителей Газы, снова ставших жертвами несправедливых бомбардировок, не щадящих ни женщин, ни детей». Ему на пяти языках ответил экс-вратарь сборной Израиля Дуду Ават: «Ты сукин сын!»

Защитник «Баварии» Нуссаир Мазрауи тоже поддержал Палестину. В Германии его жестко раскритиковали. Марокканец стал оправдываться: «Я всегда буду выступать против любых видов терроризма, ненависти и насилия».

Защитник «Ниццы» Юсеф Аталь выложил видео, где призывают к «черному дню для евреев», но вскоре удалил пост, мэр Ниццы призвал его осудить «террористов ХАМАС». Алжирец извинился.

4. Российский теннисист Андрей Рублев проиграл поляку Хуберту Хуркачу в финале «Мастерса» в Шанхае.

5. Англия обыграла Фиджи в 1/4 финала Кубка мира по регби, Франция уступила ЮАР.

6. Петросян одержала победу на первом этапе Гран-при по фигурному катанию России в Уфе, Фролова – 2-я, Куликова – 3-я. У мужчин победил Семененко, Савосин – 2-й, Мозалев – 3-й. В танцах на льду выиграли Худайбердиева и Базин, Хавронина и Нарижный – 2-е, Леонтьева и Горелкин – 3-и.

7. Чемпионка России по альпинизму Надежда Оленева погибла в Непале. 37-летняя спортсменка совершала восхождение на гору Дхаулагири, но сорвалась и упала вниз.

8. НХЛ. Два очка Тарасенко помогли «Оттаве» обыграть «Тампу» (5:2), защитник «Анахайма» Минтюков забил первый гол в лиге.

9. «Зенит» крупно проиграл ЦСКА (1:4) в финале женского Winline Кубка России. Футболистки армейского клуба взяли трофей второй раз подряд.

10. Члены МОК из Алжира, Доминиканской Республики и Джибути предложили изменить Олимпийскую хартию ради переизбрания Томаса Баха главой Международного олимпийского комитета на третий срок. Кое-что в хартии уже изменили.

11. Двое сотрудников «Кривбасса» не вернулись на Украину после матча женской Лиги чемпионов. Клуб обратился в полицию и к пограничникам.

12. «Титан» и «БроукБойз» встретятся в финале Winline Медиалиги. «Эгриси» Василия Уткина проиграл в полуфинале.

13. Тим Цзю победил Брайана Мендосу в Сиднее. Это первая защита пояса чемпиона мира по версии WBO.

14. НБА. Предсезонные матчи. «Лейкерс» проиграли «Милуоки», «Голден Стэйт» встречаются с «Сакраменто».

Цитаты дня:

Представитель МОК: «Иногда страны настаивают на полном отстранении российских спортсменов. Мы осуждаем подобное вмешательство»

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