Ничья «Зенита» с «Кайратом», Рублев в финале «Мастерса», Рэтклифф купит 25% «МЮ», российская альпинистка пропала в Гималаях, Ивич – тренер месяца в РПЛ и другие новости

1. «Зенит» сыграл вничью с «Кайратом» (2:2) в гостях в товарищеском матче в Казахстане.

2. В матчах квалификации Евро-2024 Италия забила 4 гола Мальте, Сербия проиграла Венгрии, Казахстан пропустил 3 мяча от Дании, Украина победила Северную Македонию.

3. В КХЛ ЦСКА победил «Сочи», «Лада» обыграла «Адмирал», «Торпедо» уступило «Спартаку».

4. Андрей Рублев обыграл Григора Димитрова в полуфинале «Мастерса» в Шанхае и сыграет с Хубертом Хуркачем, который прошел Себастьяна Корду. Дарья Касаткина взяла три гейма в полуфинале в Чжэнчжоу против Барборы Крейчиковой.

5. Аделия Петросян выиграла короткую программу на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Уфе. Роман Савосин был первым в соревнованиях мужчин, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин выиграли ритм-танец.

6. Владимир Ивич признан тренером месяца в РПЛ 2-й раз подряд. «Краснодар» выиграл 3 из 4 матчей чемпионата в сентябре.

7. НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Калгари», Малкин набрал 1+1 и стал 2-й звездой. «Торонто» забросил 7 шайб «Миннесоте», Мэттьюс сделал 2-й хет трик за 2 игры на старте сезона (2-й случай в лиге за последние 105 лет!). Все результаты дня – здесь.

8. Кубок мира по регби-2023. 1/4 финала. Ирландия уступила Новой Зеландии, Аргентина обыграла Уэльс.

9. Шейх Джасим вышел из переговоров по покупке «Манчестер Юнайтед» после нового отказа Глейзеров. Он предлагал почти 7 млрд долларов. А вот глава Ineos Джим Рэтклифф, похоже, купит 25% «МЮ» за 1,4+ млрд фунтов в ближайшие дни.

10. Чемпионка России по альпинизму Надежда Оленева упала в расщелину в Гималаях, сообщает Himalayan Times. Федерация альпинизма России подтвердила факт инцидента, однако информацию о падении в расщелину назвала «собственными выводами, сделанными Himalayan Times в результате искажения передаваемой по цепочке информации».

11. Лука Модрич может попросить «Реал» продать его в январе – это будет зависеть от игрового времени хавбека между паузами на матчи сборных. Клубы МЛС следят за ситуацией.

12. Дани Алвес может признать вину по делу об изнасиловании и выплатить жертве компенсацию, чтобы сократить срок заключения. Экс-игрок «Барсы» обсуждает это с новым адвокатом.

13. «Спартак» объявил о создании женской футбольной команды. Она начнет выступление в Суперлиге с сезона-2024.

14. Пеп Гвардиола 3 часа убеждал Джуда Беллингема перейти в «Ман Сити», а не в «Реал». Он говорил, что победный цикл «Мадрида» завершается, а АПЛ привлекательнее Ла Лиги.

15. Даниэля Риккардо вернут в «Ред Булл» в случае ухода Серхио Переса в конце 2023 года.

16. Индия заинтересована в проведении Олимпийских игр в 2036 году.

Цитаты дня.

Винисиус Жуниор: «Я не верю в мир без расистов, но они должны стать меньшинством»

Зарема Салихова: «Тедеско вывел Бельгию на Евро без де Брюйне. С добрым утром, эксперты, критики и судейки, раздававшие желтые. Кто там про примитивный футбол рассказывал?»

Мостовой об обучении на тренера: «Я не прогуливал уроки. Абаскаль вообще в школу не ходил и на курсах не был. Все знают – он не играл в футбол»

Бен Фостер: «Ван Дейк на пике – лучший защитник в истории. У людей короткая память»

Александр Тихонов об отстранении ОКР: «Виноваты мы сами. Надо быть представителем великой России, чтобы нас все уважали и боялись»

Шевченко о событиях на Украине: «Футбол сближает и объединяет людей. Спорт – это способ забыть о происходящем»

Морган о Роналду и его 46 очках по «гол+пас» в 2023-м: «Но он якобы был «проблемой» в «МЮ». Им следовало уволить тен Хага и сделать Криштиану капитаном»

Игра: проверьте свою футбольную орфографию