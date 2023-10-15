МОК внес изменения в Олимпийскую хартию и включил туда понятие «международно признанные права человека»

Международный олимпийский комитет (МОК) внес поправки в Олимпийскую хартию.

Решение было принято на 141-й сессии в индийском Мумбаи.

В Олимпийской хартии семь основополагающих принципов.

Первый из них теперь гласит: «Олимпизм стремится создать образ жизни, основанный на <...> уважении международно признанных прав человека и универсальных фундаментальных этических принципов в рамках олимпийского движения».

Ранее речь в этом пункте шла только об этических принципах.

В четвертом основополагающем принципе появилась строчка «Каждый человек должен иметь доступ к занятиям спортом без какой-либо дискриминации в отношении международно признанных прав человека».

Прежде там говорилось: «Каждый человек должен иметь возможность заниматься спортом».

«Это важный шаг в нашей приверженности уважению прав человека в олимпийском движении. Этими изменениями Олимпийской хартии мы направляем убедительный сигнал заинтересованным сторонам.

Это знаменует собой важную веху в работе МОК по правам человека», – заявил глава Международного олимпийского комитета .