МОК внес изменения в Олимпийскую хартию и включил туда понятие «международно признанные права человека»
Международный олимпийский комитет (МОК) внес поправки в Олимпийскую хартию.
Решение было принято на 141-й сессии МОК в индийском Мумбаи.
В Олимпийской хартии семь основополагающих принципов.
Первый из них теперь гласит: «Олимпизм стремится создать образ жизни, основанный на <...> уважении международно признанных прав человека и универсальных фундаментальных этических принципов в рамках олимпийского движения».
Ранее речь в этом пункте шла только об этических принципах.
В четвертом основополагающем принципе появилась строчка «Каждый человек должен иметь доступ к занятиям спортом без какой-либо дискриминации в отношении международно признанных прав человека».
Прежде там говорилось: «Каждый человек должен иметь возможность заниматься спортом».
«Это важный шаг в нашей приверженности уважению прав человека в олимпийском движении. Этими изменениями Олимпийской хартии мы направляем убедительный сигнал заинтересованным сторонам.
Это знаменует собой важную веху в работе МОК по правам человека», – заявил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.
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