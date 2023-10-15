МОК внес изменения в Олимпийскую хартию и включил туда понятие «международно признанные права человека»

Теги МОК Томас Бах Легкая атлетика

Международный олимпийский комитет (МОК) внес поправки в Олимпийскую хартию.

Решение было принято на 141-й сессии МОК в индийском Мумбаи. 

В Олимпийской хартии семь основополагающих принципов.

Первый из них теперь гласит: «Олимпизм стремится создать образ жизни, основанный на <...> уважении международно признанных прав человека и универсальных фундаментальных этических принципов в рамках олимпийского движения».

Ранее речь в этом пункте шла только об этических принципах.

В четвертом основополагающем принципе появилась строчка «Каждый человек должен иметь доступ к занятиям спортом без какой-либо дискриминации в отношении международно признанных прав человека».

Прежде там говорилось: «Каждый человек должен иметь возможность заниматься спортом».

«Это важный шаг в нашей приверженности уважению прав человека в олимпийском движении. Этими изменениями Олимпийской хартии мы направляем убедительный сигнал заинтересованным сторонам.

Это знаменует собой важную веху в работе МОК по правам человека», – заявил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах

6 комментариев

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Ебздрогыч
Демагогия. На «международно признанные права человека» весь мир давно уже положил, и это хорошо чувствуется последние года 3, начиная с пандемии
+14
-3
+11
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Edward John Smith
Теперь лицемерие ещё и здесь задокументировано. Караул
+6
-1
+5
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Фут.Боль
Понятие - нейтральный спортсмен без флага и гимна не включили в хартию?
+6
-3
+3
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Simon Petrikov
то есть если нет доступного вай-фай, как у некоторых, то без Олимпиады?
0
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0
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