Бензема о конфликте на Ближнем Востоке: «Молимся за жителей Газы, снова ставших жертвами несправедливых бомбардировок, не щадящих ни женщин, ни детей»

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Политика Футбол

Карим Бензема поддержал Палестину в конфликте с Израилем.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября, после атаки палестинского движения ХАМАС. 

Число погибших в Израиле достигло 1 400, более 3 500 человек получили ранения. Число погибших при ударах по сектору Газа палестинцев превысило 2 600, 9 200 человек получили ранения. В заложниках у ХАМАС находятся 155 человек.

«Мы молимся за жителей Газы, которые снова стали жертвами этих несправедливых бомбардировок, не щадящих ни женщин, ни детей», – написал нападающий «Аль-Иттихада». 

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236 комментариев

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gusmartinus
Мне лично жаль что погибших при атаке Хамаса, что жителей Газы. Не понимаю это стремление жалеть жертв только одной стороны
+245
-13
+232
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Valentin Efimenko
Ответ Игорь Новиков
За 155 пленных евреев в руках арабских террористов он тоже молится?
За 260 человек, расстрелянных на опэнэйре , наверное, тоже
+191
-33
+158
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Budabuda
Братья мусульмане, которые принимали решения о нападении на Израиль, что то не особо молятся.
+186
-40
+146
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Игорь Новиков
За 155 пленных евреев в руках арабских террористов он тоже молится?
+172
-69
+103
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Wesley
Лицемер поганый. По поводу действий палестинских террористов, которые и привели к этим бомбардировкам, он высказаться не хочет?
+97
-26
+71
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rigobersong
Так пусть Бензема к себе в Алжир и во Францию хотя бы тысячу человек заберет, денег достаточно, даст пример другим сочувствующим спасти мирных граждан Газы, которые живут под предватительством преступной организации. Хамас прячется в жилых домах Палестинцев, атакует и убивает мирных граждан Израиля, а Израиль должен сидеть молча и терпеть. Люди чего до сих пор угашенные сидят и не понимают, что там творится?:))
+101
-40
+61
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Barsik
Ответ Valentin Efimenko
За 260 человек, расстрелянных на опэнэйре , наверное, тоже
И ведь кто-то минусует очевидные факты...
+71
-20
+51
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Игорь Новиков
За израильских жертв палестинского терроризма, надеюсь, он помолился?
+83
-37
+46
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Антон Фалафель
Когда крошили безоружных людей не задумывались о еврейской ответке.
+62
-17
+45
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Leon Petov
Карим, среди граждан Израиля сотни тысяч мусульман, которые выбрали жить в цивилизованной стране, а не с фанатиками
+61
-20
+41
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T622222
Ответ Дмитрий Рабко
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Из 9 млн - 2 млн арабы с паспортами Израиля тебе для информации
+34
-5
+29
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kilo_gilo
Ответ Антон Фалафель
Когда крошили безоружных людей не задумывались о еврейской ответке.
думаю,что как раз-таки ради этой "еврейской ответки" всё и задумывали
+19
0
+19
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Игорь Новиков
Ответ gusmartinus
Мне лично жаль что погибших при атаке Хамаса, что жителей Газы. Не понимаю это стремление жалеть жертв только одной стороны
Максимально правильная позиция!
+31
-13
+18
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Владимир Маньков
Удивляют полярные комментарии по теме, в которой пострадавшие - мирное население с обеих сторон. Как будто мирные арабы хуже мирных евреев и наоборот.
+24
-7
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aslvowk@mail.ru
А почему этот Бензема молчал, когда палестинцы пришли в Израиль и убивали мирных людей? Лицемер
+24
-7
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Человек1991
Бензема позорник, всё началось со зверской террористической атаки Хамас , но что то он промолчал тогда , значит он это поддержал. А вообще там происходит бредовая игра уже 100 лет, в адекватном реальном мире такого бы не было, но мы живём в сумасшедшем мире.
+37
-20
+17
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Игорь Новиков
Ответ Шамиль Гайдаров
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Что из того, что я написал, попадает под категорию "чушь"?
+25
-9
+16
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Valentin Efimenko
Ответ rigobersong
Так пусть Бензема к себе в Алжир и во Францию хотя бы тысячу человек заберет, денег достаточно, даст пример другим сочувствующим спасти мирных граждан Газы, которые живут под предватительством преступной организации. Хамас прячется в жилых домах Палестинцев, атакует и убивает мирных граждан Израиля, а Израиль должен сидеть молча и терпеть. Люди чего до сих пор угашенные сидят и не понимают, что там творится?:))
Судя по количеству людей, которые не понимают что творится в Украине, думаю, да)
+30
-15
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votbelnas
Ответ Я Гражданин Мира
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Какую страну захватил Израиль?
+27
-13
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Насонов Дмитрий
Ответ Дмитрий Рабко
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Ты не поверишь, но в центре Хайфы живет немало арабов.
+13
0
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Schiaff1no
Ответ Олег Кузнецов
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Еврейские "дикари" мирно сосуществуют и торгуют с адекватными арабскими странами, содержат 20% палестинских арабов в своем государстве.
Тут можно только спорить насколько оправданы методы, очевидно только, что полумеры только отложили бы набеги сумасшедших фанатиков
+13
-2
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Игорь Новиков
Ответ Я Гражданин Мира
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Кто молчит? Я не молчу. Это как раз Бензема молчит про жертв с другой стороны.

И мирные в Газе не пострадали бы без атаки ХАМАС на мирных людей Израиля.
+13
-3
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ivan Morozov 20
Ответ Streetbor
более 2000 убитых палестинцев. Так ещё Израиль блокирует тысячи тонн гуманитарной помощи..
это и есть геноцид
+36
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Muhammad Ashurov
война всегда плохо.
+8
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riverman1980
Ответ votbelnas
Какую страну захватил Израиль?
Израиль захватил земли палестинцев, включая те, которые даже ООН признает как палестинские.
+16
-8
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