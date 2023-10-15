Бензема о конфликте на Ближнем Востоке: «Молимся за жителей Газы, снова ставших жертвами несправедливых бомбардировок, не щадящих ни женщин, ни детей»
Карим Бензема поддержал Палестину в конфликте с Израилем.
Обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября, после атаки палестинского движения ХАМАС.
Число погибших в Израиле достигло 1 400, более 3 500 человек получили ранения. Число погибших при ударах по сектору Газа палестинцев превысило 2 600, 9 200 человек получили ранения. В заложниках у ХАМАС находятся 155 человек.
«Мы молимся за жителей Газы, которые снова стали жертвами этих несправедливых бомбардировок, не щадящих ни женщин, ни детей», – написал нападающий «Аль-Иттихада».
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Тут можно только спорить насколько оправданы методы, очевидно только, что полумеры только отложили бы набеги сумасшедших фанатиков
И мирные в Газе не пострадали бы без атаки ХАМАС на мирных людей Израиля.