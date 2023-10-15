Карим Бензема поддержал Палестину в конфликте с Израилем.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября, после атаки палестинского движения ХАМАС.

Число погибших в Израиле достигло 1 400, более 3 500 человек получили ранения. Число погибших при ударах по сектору Газа палестинцев превысило 2 600, 9 200 человек получили ранения. В заложниках у ХАМАС находятся 155 человек.

«Мы молимся за жителей Газы, которые снова стали жертвами этих несправедливых бомбардировок, не щадящих ни женщин, ни детей», – написал нападающий « ».

«Не можем допустить неправильного толкования». Хаос в АПЛ – из-за конфликта на Ближнем Востоке

Игра: проверьте свою футбольную орфографию