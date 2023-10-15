Bild: «Мазрауи, если не дистанцируется от кровавых деяний ХАМАС, не должен играть в Бундеслиге. Сторонник террора не должен быть образцом для подражания у молодежи»
В Германии осудили Нуссаира Мазрауи за его позицию по конфликту на Ближнем Востоке.
Защитник «Баварии» и сборной Марокко поддержал Палестину в конфликте с Израилем и заявил, что сборная Марокко будет жертвовать ей все бонусы до Кубка Африки.
Немецкое издание Bild опубликовало заметку на эту тему.
«Бундеслига планирует провести акцию памяти жертв террора ХАМАС в предстоящий игровой день. Возможно ли, чтобы в тот момент на поле был игрок, который поддерживал бы этот террор? Массовую гибель невинных людей? Это было бы невыносимо!
Вот почему футболист «Баварии» Нуссаир Мазрауи должен четко дистанцироваться от кровавых деяний ХАМАС. И объяснить, почему он приветствует ненавистнические лозунги из аккаунта, призывающего к уничтожению Израиля.
Если Мазрауи откажется убедительно дистанцироваться от этого, он больше не должен играть в лиге. Должны быть последствия от футбольного клуба «Бавария», президенту которого, еврею Курту Ландауэру, однажды пришлось бежать от нацистов.
Футболисты не обязательно должны быть святыми, но они являются образцами для подражания у детей и молодежи. Хотят они этого или нет. Сторонник террора никогда не должен быть образцом для подражания», – говорится в статье.
Обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября, после атаки палестинского движения ХАМАС.
Число погибших в Израиле достигло 1 400, более 3 500 человек получили ранения. Число погибших при ударах по сектору Газа палестинцев превысило 2 600, 9 200 человек получили ранения. В заложниках у ХАМАС находятся 155 человек.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Их убийства мирных жителей - акт бесчеловечного варварства; наши ковровые бомбардировки фосфорными бомбами их мирняка - адекватный и демократический ответ на акты бесчеловечного насилия.
Смотрите не перепутайте.
И ещё не поняли до сих пор, что политика отмены ведёт к ещё большим проблемам
А если серьезно, то обе стороны творят дичь.