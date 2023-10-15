Bild: «Мазрауи, если не дистанцируется от кровавых деяний ХАМАС, не должен играть в Бундеслиге. Сторонник террора не должен быть образцом для подражания у молодежи»

Теги Бавария бундеслига Германия сборная Израиля по футболу высшая лига Израиль Сборная Марокко по футболу Сборная Палестины по футболу Политика Нуссаир Мазрауи Футбол

В Германии осудили Нуссаира Мазрауи за его позицию по конфликту на Ближнем Востоке.

Защитник «Баварии» и сборной Марокко поддержал Палестину в конфликте с Израилем и заявил, что сборная Марокко будет жертвовать ей все бонусы до Кубка Африки.

Немецкое издание Bild опубликовало заметку на эту тему. 

«Бундеслига планирует провести акцию памяти жертв террора ХАМАС в предстоящий игровой день. Возможно ли, чтобы в тот момент на поле был игрок, который поддерживал бы этот террор? Массовую гибель невинных людей? Это было бы невыносимо!

Вот почему футболист «Баварии» Нуссаир Мазрауи должен четко дистанцироваться от кровавых деяний ХАМАС. И объяснить, почему он приветствует ненавистнические лозунги из аккаунта, призывающего к уничтожению Израиля.

Если Мазрауи откажется убедительно дистанцироваться от этого, он больше не должен играть в лиге. Должны быть последствия от футбольного клуба «Бавария», президенту которого, еврею Курту Ландауэру, однажды пришлось бежать от нацистов.

Футболисты не обязательно должны быть святыми, но они являются образцами для подражания у детей и молодежи. Хотят они этого или нет. Сторонник террора никогда не должен быть образцом для подражания», – говорится в статье.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября, после атаки палестинского движения ХАМАС.

Число погибших в Израиле достигло 1 400, более 3 500 человек получили ранения. Число погибших при ударах по сектору Газа палестинцев превысило 2 600, 9 200 человек получили ранения. В заложниках у ХАМАС находятся 155 человек.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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43 комментария

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Стахович
Когда дело касается Тайваня или уйгуров все эти правдорубы засовывают язык куда поглубже)
+26
-7
+19
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xDe xDe
Ответ Direct free kick
Мазрауи за правду - за палестинцев
В чём заключается правда?
+19
-7
+12
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Mechel**
Ответ Korotkov R.A.
Еще раз напоминаем: Их убийства мирных жителей - акт бесчеловечного варварства; наши ковровые бомбардировки фосфорными бомбами их мирняка - адекватный и демократический ответ на акты бесчеловечного насилия. Смотрите не перепутайте.
А кто же 5 тыс ракет выпустил по Израилю ?!
+18
-8
+10
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VladCory
понеслаась ))) и треснул мир напополам, дымит разлом
+9
0
+9
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Korotkov R.A.
Еще раз напоминаем:

Их убийства мирных жителей - акт бесчеловечного варварства; наши ковровые бомбардировки фосфорными бомбами их мирняка - адекватный и демократический ответ на акты бесчеловечного насилия.

Смотрите не перепутайте.
+40
-34
+6
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Bring Me The Horizon
Вот если бы он выступил за фосфорные бомбардировки от Израиля, поддержал их ещё... То надо было бы и наградить тогда
+13
-10
+3
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David Aprasidze
Ответ Direct free kick
Мазрауи за правду - за палестинцев
А что за правда за палестинцами? Такая же правда была у одного австриица 90 лет назад
+11
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+3
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David Aprasidze
Ответ Верховный Лорд
Все поддерживают своих. Как и ты, например, своих кошерных братьев)
"Своих"? То есть террористы и есть у них "свои". Заметь, ты сам признался.
+6
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#SharkTeam
Так и реально недалеко до войны в Европе и развала ЕС
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Владислав Рашидов
Ответ VladCory
понеслаась ))) и треснул мир напополам, дымит разлом
идет борьба бобра с ослом)
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VDX00
Ответ Korotkov R.A.
Еще раз напоминаем: Их убийства мирных жителей - акт бесчеловечного варварства; наши ковровые бомбардировки фосфорными бомбами их мирняка - адекватный и демократический ответ на акты бесчеловечного насилия. Смотрите не перепутайте.
С их политикой миграции интересно кто теперь там правее)

И ещё не поняли до сих пор, что политика отмены ведёт к ещё большим проблемам
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Rio de Janeiro
Израиль в Газе в открытую косплеит немцев из Варшавского гетто и Ленинграда оправдывая сейчас свои зверства и стирание грани между ХАМАС и обычными палестинцами коллективной ответственностью только по месту рождения и национальности, т.е делает тоже самое что сами немцы по отношению к евреям тогда.Каждая скинутая бомба и сложенный квартал в Газе это в 1 очередь этический удар по самим себе и этому статусу "Самого пострадавшего народа 20 века" и "святых великомученников никому не сделавших плохо".Надеюсь нашими Корнетами пожарят достаточно мяса в Меркавах
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Верховный Лорд
Ответ David Aprasidze
"Своих"? То есть террористы и есть у них "свои". Заметь, ты сам признался.
Я ни слова не сказал про террористов. Очевидно кого ты имеешь ввиду и очевидно что ты не субъективен
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Donbass
Однозначно. Досвидос Мазрауи.
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#SharkTeam
Ответ VladCory
понеслаась ))) и треснул мир напополам, дымит разлом
Разделился весь мир на «они» и «мы»
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j30
а почему в европесйких странах запрещены акции в пользу палестины где свобода слова и демократия ?
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Яйца Судьбы
Мазрауи, давай к нам в РПЛ!) Подальше от прогнившего западного мирка...
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Zeitgeist Zeppelin
Человек имеет право высказываться. Там обе стороны хороши, конечно (в любом конфликте так именно и бывает обычно), но если человек хочет поддержать ЦАХАЛ или ХАМАС, то ему не должны указывать на то, что его поддержка «неправильная». Тем более, что мнения он своего все равно не изменит. Ещё больше обозлится и будет поддерживать уже тайком.
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гилберт
Пошла вода горячая!
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Direct free kick
Ответ David Aprasidze
А что за правда за палестинцами? Такая же правда была у одного австриица 90 лет назад
Всё к чему прикасаются сионы - превращается в пыль
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Korotkov R.A.
Ответ counsel
а что Бильд пишет про нацизм на Украине?
Что ему п _ _ _ й на Украину. Тут нечто более хайповое появилось
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David Aprasidze
Что изменит публичное отрицание, если в душе они все поддерживают терроризм?
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Korotkov R.A.
Ответ Mechel**
А кто же 5 тыс ракет выпустил по Израилю ?!
Это Гинер всё купил

А если серьезно, то обе стороны творят дичь.
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Донован хозяин НБА
Ответ Korotkov R.A.
Еще раз напоминаем: Их убийства мирных жителей - акт бесчеловечного варварства; наши ковровые бомбардировки фосфорными бомбами их мирняка - адекватный и демократический ответ на акты бесчеловечного насилия. Смотрите не перепутайте.
Расскажи, как по другому уничтожить сотню тысяч террористов, которые прикрываются этими якобы "мирными", которые поддерживали на митингам субботние зверства.
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Korotkov R.A.
Ответ Igor Cholomitski
а ты, наверное, сегодня посещал собрание у соловьиного помета
Нет, забыл пропуск и лишен аккредитации. Плачу [на техно] и волосы рву на заднице от дикой печали
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