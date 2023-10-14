Гран-при России. «Край курая». Худайбердиева и Базин, Хавронина и Нарижный, Леонтьева и Горелкин покажут произвольные танцы
15 октября на Гран-при России в Уфе определится победитель в танцах на льду.
Гран-при России по фигурному катанию-2023/24
1-й этап
«Край курая»
Уфа
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 16:30 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Яна Трубинова – Владислав Шевнин
2. Алиса Крайнюкова – Семен Нетсев
3. Елизавета Кириллова – Илья Карпов
4. Ксения Краусова – Даниил Корочкин
Вторая разминка
5. Александра Прокопец – Александр Васькович
6. София Качушкина – Марк Волков
7. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин
8. Ирина Хавронина – Девид Нарижный
9. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин
После ритм-танца
1. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин – 83,70
2. Ирина Хавронина – Девид Нарижный – 78,37
3. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин – 73,67
4. София Качушкина – Марк Волков – 70,85
5. Александра Прокопец – Александр Васькович – 68,08
6. Ксения Краусова – Даниил Корочкин – 59,73
7. Елизавета Кириллова – Илья Карпов – 55,82
8. Алиса Крайнюкова – Семен Нетсев – 49,51
9. Яна Трубинова – Владислав Шевнин – 35,77
Расписание первого этапа Гран-при России в Уфе: там выступят Петросян, Семененко, Худайбердиева и Базин
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