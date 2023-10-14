Гран-при России. «Край курая». Худайбердиева и Базин, Хавронина и Нарижный, Леонтьева и Горелкин покажут произвольные танцы

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15 октября на Гран-при России в Уфе определится победитель в танцах на льду.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

1-й этап

«Край курая»

Уфа

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 16:30 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Яна Трубинова – Владислав Шевнин

2. Алиса Крайнюкова – Семен Нетсев

3. Елизавета Кириллова – Илья Карпов

4. Ксения Краусова – Даниил Корочкин

Вторая разминка

5. Александра Прокопец – Александр Васькович 

6. София Качушкина – Марк Волков

7. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин

8. Ирина Хавронина – Девид Нарижный

9. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин

После ритм-танца

1. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин – 83,70

2. Ирина Хавронина – Девид Нарижный – 78,37

3. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин – 73,67

4. София Качушкина – Марк Волков – 70,85

5. Александра Прокопец – Александр Васькович – 68,08

6. Ксения Краусова – Даниил Корочкин – 59,73

7. Елизавета Кириллова – Илья Карпов – 55,82

8. Алиса Крайнюкова – Семен Нетсев – 49,51

9. Яна Трубинова – Владислав Шевнин – 35,77

Расписание первого этапа Гран-при России в Уфе: там выступят Петросян, Семененко, Худайбердиева и Базин

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1 комментарий

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Док Аксель
Надеюсь, что мы сможем посмотреть до конца ПТ на первом этапе ГП и трансляция не прервётся как во время РТ...
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