Квалификация Евро-2024. Беларусь в гостях у Швейцарии, Испания сыграет с Норвегией, Уэльс против Хорватии

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Швейцария примет Беларусь в матче квалификации Евро-2024.

Испания сыграет в гостях с Норвегией, Уэльс будет противостоять Хорватии

Матч Косово – Израиль был перенесен.

Квалификация Евро-2024

8-й тур

Грузия – Кипр
Дата проведения
15 октября, 16.00, «стадион им. Михаила Месхи»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Швейцария – Беларусь
Дата проведения
15 октября, 19.00, «Кибунпарк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Чехия – Фарерские о-ва
Дата проведения
15 октября, 19.00, «Доосан-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Норвегия – Испания
Дата проведения
15 октября, 21.45, «Уллеволл»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Турция – Латвия
Дата проведения
15 октября, 21.45, «Конья Бююкшехир Стады»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Уэльс – Хорватия
Дата проведения
15 октября, 21.45, «Кардифф Сити Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Румыния – Андорра
Дата проведения
15 октября, 21.45, «Национальный стадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Польша – Молдова
Дата проведения
15 октября, 21.45, «Национальный стадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы отбора Евро-2024

Статистика отбора Евро-2024

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4 комментария

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Claudio_ Caniggia
Вперёд Крестоносцы!
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Питер Пэн
Ответ Claudio_ Caniggia
Вперёд Крестоносцы!
Да, за викингов! Ничего не имею против Испании, но хочется, чтобы Холанд и Эдегор сыграли на Евро. Это повысит зрелищность турнира однозначно..
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