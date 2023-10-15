Квалификация Евро-2024. Беларусь в гостях у Швейцарии, Испания сыграет с Норвегией, Уэльс против Хорватии

Швейцария примет Беларусь в матче квалификации Евро-2024.

сыграет в гостях с Норвегией, будет противостоять .

Матч Косово – Израиль был перенесен.

Квалификация Евро-2024

8-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы отбора Евро-2024

Статистика отбора Евро-2024

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