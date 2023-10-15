Квалификация Евро-2024. Беларусь в гостях у Швейцарии, Испания сыграет с Норвегией, Уэльс против Хорватии
Швейцария примет Беларусь в матче квалификации Евро-2024.
Испания сыграет в гостях с Норвегией, Уэльс будет противостоять Хорватии.
Матч Косово – Израиль был перенесен.
8-й тур
- Дата проведения
- 15 октября, 16.00, «стадион им. Михаила Месхи»
- Дата проведения
- 15 октября, 19.00, «Кибунпарк»
- Дата проведения
- 15 октября, 19.00, «Доосан-Арена»
- Дата проведения
- 15 октября, 21.45, «Уллеволл»
- Дата проведения
- 15 октября, 21.45, «Конья Бююкшехир Стады»
- Дата проведения
- 15 октября, 21.45, «Кардифф Сити Стэдиум»
- Дата проведения
- 15 октября, 21.45, «Национальный стадион»
- Дата проведения
- 15 октября, 21.45, «Национальный стадион»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
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