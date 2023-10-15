Чемпионка России по альпинизму Надежда Оленева погибла в Непале
Чемпионка России по альпинизму Надежда Оленева погибла в Непале.
Эту информацию подтвердил главный тренер сборной России по альпинизму Павел Шабалин.
Накануне 37-летняя Оленева совершала восхождение на гору Дхаулагири, но сорвалась и упала вниз. Сегодня спасатели обнаружили ее тело с высоты, но изначально не подтвердили гибель.
«Это действительно так, Надежда погибла. Сейчас решается вопрос о транспортировке тела», – сказал Шабалин.
Оленева является мастером спорта и чемпионкой России 2022 года по альпинизму.
Так что не надо, пожалуйста, этих громких слов - никакой трагедии в этом нет. Трагедией было бы, если б она погибла в авиакатастрофе например, или в пожаре
смысл один - эмоции. и получать их в горах, это реально круто, это очень чистая эйфория
RIP