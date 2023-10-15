Чемпионка России по альпинизму Надежда Оленева погибла в Непале

Теги альпинизм Федерация альпинизма России Надежда Оленева Экстрим

Чемпионка России по альпинизму Надежда Оленева погибла в Непале.

Эту информацию подтвердил главный тренер сборной России по альпинизму Павел Шабалин.

Накануне 37-летняя Оленева совершала восхождение на гору Дхаулагири, но сорвалась и упала вниз. Сегодня спасатели обнаружили ее тело с высоты, но изначально не подтвердили гибель.

«Это действительно так, Надежда погибла. Сейчас решается вопрос о транспортировке тела», – сказал Шабалин.

Оленева является мастером спорта и чемпионкой России 2022 года по альпинизму.

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30 комментариев

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Аризона Койотис
К сожалению, сразу было понятно. Мира её душе и сил родным.
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abdulkaderkeita
Ответ ЦСКА1960
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Так у них страховка есть, вообще-то. В случае смерти она покрывает полную или частичную стоимость поисковых работ и транспортировки тела. Или ты думал,что власти Непала тратят столько денег на поисково-спасательные работы из своего бюджета, серьезно?
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Семён Потапов
Ответ ЦСКА1960
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ты не поверишь, но в горах часто платят страховку.
+14
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dedpihto59
🙏
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Сергей Носков
уж лучше, чем от водки и от простуд. (с)
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SexyCow
Напомнило трагедию Букреева, легендарный был человек.
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Orion_17
очень жаль, очередная жертва в статистику погибших альпинистов(
+3
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Александр Тихонов
Очень жаль, чуда не случилось. Увы, даже опытный и много повидавший альпинист в каждом восхождении подвергает себя огромному риску. Горы они такие, тем более в Непале.
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Иван Иванов
Ответ SexyCow
Напомнило трагедию Букреева, легендарный был человек.
И Букреева-то даже тело не нашли. Был на его «могиле», это просто памятный камень у базового лагеря Аннапурны
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Гекдениз Кардениз
Ответ Orion_17
очень жаль, очередная жертва в статистику погибших альпинистов(
смысл так играть со смертью , сколько таких по оорам разбросано и так и не погребено лежат
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circassian*
Ответ SexyCow
Напомнило трагедию Букреева, легендарный был человек.
В чем трагедия-то? Человек выбрал такую жизнь - постоянно висеть на волоске от смерти. Очевидно, если они были вменяемыми людьми - они прекрасно понимали, к чему это может привести.
Так что не надо, пожалуйста, этих громких слов - никакой трагедии в этом нет. Трагедией было бы, если б она погибла в авиакатастрофе например, или в пожаре
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Agent Smith
Искренние соболезнования родным и близким.
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catcher69
Ответ Бене Гессерит
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обычно оттуда уже не выносят...все остаются там...
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Veld
Ответ Гекдениз Кардениз
смысл так играть со смертью , сколько таких по оорам разбросано и так и не погребено лежат
так можно сказать, например, про мотоциклистов, коих в разы больше. но байкерство - это круто

смысл один - эмоции. и получать их в горах, это реально круто, это очень чистая эйфория

RIP
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SexyCow
Ответ ЦСКА1960
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Не волнуйся , с тебя лично за это денег не возьмут.
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Fanat1962
🙏
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Никита Никулин
Ответ abdulkaderkeita
Так у них страховка есть, вообще-то. В случае смерти она покрывает полную или частичную стоимость поисковых работ и транспортировки тела. Или ты думал,что власти Непала тратят столько денег на поисково-спасательные работы из своего бюджета, серьезно?
Зря ты в отношении его употребил слово «думал».
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Эд Рогозин
в спорте без трагедий никуда(
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St.7
Сил родным и близким🙏
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гилберт
Ответ SexyCow
Напомнило трагедию Букреева, легендарный был человек.
Чем это напомнило трагедию легендарного Букреева? Анатолий погиб при сходе лавины.
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Dmona1
Ответ Сергей Носков
уж лучше, чем от водки и от простуд. (с)
Как вообще такие вещи можно писать...
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Pb-SE
Ответ Артём Храмов
Зачем вообще на гору лезть? Там не ждёт ничего хорошего. Не откроется очивка, и тролля с сундуком золота там нет...
Сам был или с дивана виднее?
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Бене Гессерит
Ответ wexor
Что то не понятно, она же там не одна была, может там криминальное что то?
Говорят, что могли убить из-за ревности
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