Чемпионка России по альпинизму Надежда Оленева погибла в Непале.

Эту информацию подтвердил главный тренер сборной России по альпинизму Павел Шабалин.

Накануне 37-летняя Оленева совершала восхождение на гору Дхаулагири, но сорвалась и упала вниз. Сегодня спасатели обнаружили ее тело с высоты, но изначально не подтвердили гибель.

«Это действительно так, Надежда погибла. Сейчас решается вопрос о транспортировке тела», – сказал Шабалин.

Оленева является мастером спорта и чемпионкой России 2022 года по альпинизму.