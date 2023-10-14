Израиль раскритиковал АПЛ и FA, бейсбол и флаг-футбол будут на Олимпиаде, три сборные вышли на Евро, сбежавший игрок «Шахтера» и другие новости

1. Футбольные власти Израиля возмущены отсутствием должной поддержки от англичан: израильская лига раскритиковала АПЛ за нежелание осудить атаку ХАМАС, а глава футбольной федерации обвинил FA в трусости за отказ подсветить «Уэмбли» в цвета флага Израиля. По этой же причине в знак протеста из FA ушел раввин. Таль Бен Хаим тоже жестко осудил английский футбол, хотя его бывший клуб «Челси» поддержал еврейский народ и выступил против «растущей волны антисемитизма». В поддержку Палестины выступил Месут Озил, а также ирландские фанаты, растянувшие флаги и баннер со словами «Свободу людям» на игре с Грецией.

2. В программу Олимпиады-2028 включены флаг-футбол, крикет, лакросс, сквош и бейсбол. Чем же они так интересны? Мы все разобрали.

3. Франция, Португалия и Бельгия первыми пробились в финальную часть Евро-2024. Дубль Мбаппе (он уже обогнал Платини по голам) принес французам победу над Нидерландами, а два гола Роналду помогли португальской машине победить Словакию – Криш мало того, что оторвался от Месси по голам за сборную, так еще и забил юбилейный 700-й мяч без учета пенальти. Все результаты квалификации – здесь.

4. Игрок «Шахтера» U19 Александр Роспутько пропал после матча юношеской ЛЧ в Бельгии и, по слухам, сбежал в Россию. Украинский клуб потребовал, чтобы футболист вернулся в течение пяти дней. Писали, что игрок может перебраться в «Звезду» из Санкт-Петербурга, но в клубе эти сведения опровергли.

5. НХЛ. «Вашингтон» начал сезон с поражения от «Питтсбурга» (0:4), Малкин набрал 1+3 и стал первой звездой матча, в активе Кросби дубль, Овечкин отметился 4 бросками в створ.

6. Глава судей РФС Мажич запретил арбитрам комментировать работу и публиковать видео их переговоров. Зарплата серба составляет 420 тысяч евро в год – это почти в два раза больше, чем получал Виктор Кашшаи. Клубы РПЛ тратят 500 млн рублей на обеспечение судейства за сезон, каждый – около 31 млн.

7. В КХЛ «Салават» разгромил «Витязь» со счетом 8:1 – у уфимцев 4 победы в 5 последних матчах. «Локомотив» укрепил лидерство, забросив 6 шайб «Барысу». СКА после поражения от ярославцев в предыдущем матче одолел минское «Динамо», Ротенберг после игры сказал, что его клуб прошел «самый сложный этап» в своей истории. Все результаты дня – здесь.

8. Российских спортсменов обязали согласовывать с ЦСП контракты с иностранными организациями. При уходе из сборной по неуважительной причине спортсмен должен будет выплатить компенсацию.

9. Жители Кунгура раскритиковали новую скульптуру «Лыжник». Елена Вяльбе призналась, что памятник вызвал у нее шок.

10. «Ювентус» просматривал Сперцяна на матче Армении с Латвией, «Лацио» – Тикнизяна.

11. Посольство Ирана опровергло, что Роналду грозит 99 ударов плетью: «Публикация таких новостей может затмить преступления против угнетенного палестинского народа».

12. Сон Хын Мин стал лучшим игроком АПЛ в сентябре, Эндж Постекоглу признан лучшим тренером.

13. Роналду заработает 260 млн долларов за сезон – больше всех. Месси – 135, Неймар – 112, Мбаппе – 110.

Цитаты дня

Тчуамени о календаре: «Мы играем слишком много матчей – по 70-80 за сезон. Не все турниры действительно важны. Пора бить кулаком по столу»

Глава МОК: «Мы не признавали присоединение Крыма к России. В 2016 году у нас не было проблем с участием российских спортсменов в Олимпиаде»

Миодраг Божович: «У России комплекс европейцев. Могу одним русским словом из трех букв назвать нынешних тренеров, не надо бегать за ними»

Ирина Винер: «Нам надо первыми отказаться от участия в Олимпийских играх. Как говорит наш президент, «если драка неминуема, надо бить первым»