«Титан» и «БроукБойз» встретятся в финале Winline Медиалиги. «Эгриси» Уткина проиграл в полуфинале
Определились финалисты четвертого сезона WInline Медиалиги.
В главном матче сезона сыграют «Титан» и «БроукБойз».
«Титан» в полуфинале победил Fight Nights (2:0), а «Броуки» одолели команду Василия Уткина «Эгриси» (1:1, 3:2 Б).
Проигравшие в 1/2 финала клубы встретятся в матче за третье место.
Обе игры пройдут 22 октября на «Волгоград-Арене».
P.S. Мазур - топарь. Должен играть в ФНЛ, команде середины таблицы, или котороая борется за выход в РПЛ. Ну если Боря Фартуна становится лучшим игроком КАМАЗа, то Мазур просто обязан играть в проф. футболе.