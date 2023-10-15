«Титан» и «БроукБойз» встретятся в финале Winline Медиалиги. «Эгриси» Уткина проиграл в полуфинале

Теги Волгоград-Арена Эгриси Winline Медиалига БроукБойз Fight Nights ЛФК «Титан» Медиафутбол

Определились финалисты четвертого сезона WInline Медиалиги.

В главном матче сезона сыграют «Титан» и «БроукБойз».

«Титан» в полуфинале победил Fight Nights (2:0), а «Броуки» одолели команду Василия Уткина «Эгриси» (1:1, 3:2 Б).

Проигравшие в 1/2 финала клубы встретятся в матче за третье место.

Обе игры пройдут 22 октября на «Волгоград-Арене».

14 комментариев

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Politruk
Эгриси, как можно было так бездарно булитальти последний пробить?!
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Константин Ловков
Ответ Oleg Olegov
Мб это на 100% связано со ставками? Как и вообще все что происходит в медиалиге.
На этот турнир не принимают ставок
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Sergeev55
Титан - сенсация и открытие этого сезона Медиа Лиги!!!
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breezy
Ответ Politruk
Эгриси, как можно было так бездарно булитальти последний пробить?!
Не говори, таким чудом доползли до булитальти, там отыгрались и такая жесть
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Glukinho
с детства за... хотя нет
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Дмитрий Воронцов
Эгриси очень плохо играли, прямо ужасно. Из-за своих "тики-так" столько раз обрезали, я весь лоб расшиб себе. Броуки могли голов 7 наклепать, хорошо, что они либо пешеходы, либо кривоногие. Чудом доползли до буллитопеналей и там ужаснейше обделались. На что рассчитывали те, кто не забили пенки и буллиты я не понимаю.

P.S. Мазур - топарь. Должен играть в ФНЛ, команде середины таблицы, или котороая борется за выход в РПЛ. Ну если Боря Фартуна становится лучшим игроком КАМАЗа, то Мазур просто обязан играть в проф. футболе.
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Oleg Olegov
Ответ Politruk
Эгриси, как можно было так бездарно булитальти последний пробить?!
Мб это на 100% связано со ставками? Как и вообще все что происходит в медиалиге.
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Дмитрий Воронцов
Ответ Oleg Olegov
Мб это на 100% связано со ставками? Как и вообще все что происходит в медиалиге.
Да вы задолбали уже со своими ставками. На матче Спартак - ЦСКА в перерыве вместо футбола только ставки обсуждают. В матче Медиалиги в перерыве собирают денежки больным детям и показывают видеоповторы игровых моментов. Вы не туда воюете со своими ставками. Не принимают на матчи МФЛ ставки. Успокойтесь уже
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ymuller
Ответ Politruk
Эгриси, как можно было так бездарно булитальти последний пробить?!
Реально, и пенальти в основное случился, и удар Глеба в серии от перекладины все-таки залетел за линию, и еще и в последнем буллите соперник обыграв вратаря пробил мимо! Столько подарков и воспользоваться ими в итоге, так исполнив последний буллит?
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