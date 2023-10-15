«Титан» и «БроукБойз» встретятся в финале Winline Медиалиги. «Эгриси» Уткина проиграл в полуфинале

Определились финалисты четвертого сезона WInline Медиалиги.

В главном матче сезона сыграют « » и « ».

«Титан» в полуфинале победил Fight Nights (2:0), а «Броуки» одолели команду Василия Уткина «Эгриси» (1:1, 3:2 Б).

Проигравшие в 1/2 финала клубы встретятся в матче за третье место.

Обе игры пройдут 22 октября на «Волгоград-Арене».