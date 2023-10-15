Двое сотрудников «Кривбасса» не вернулись на Украину после матча женской ЛЧ. Клуб обратился в полицию и к пограничникам

Двое сотрудников «Кривбасса» не вернулись на Украину после матча женской команды.

По информации KDK, SMM-специалист Роман Лопатин и фотограф Роман Медведев поехали с командой в Европу на матч женской Лиги чемпионов и не вернулись.

Tribuna.com утверждает, что инцидент произошел за месяц до женской ЛЧ, когда «Кривбасс» играл товарищеские матчи в Европе.

Сообщается, что «Кривбасс» обратился в полицию и к пограничникам, а также сообщил о пропаже сотрудников в Министерство молодежи и спорта Украины.

6 сентября женская команда «Кривбасса» играла в женской Лиги чемпионов на выезде с «Парижем» (0:4), 9 сентября – в гостях у «Линчепинга» (0:3). Оба матча прошли в Швеции.

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