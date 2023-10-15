Двое сотрудников «Кривбасса» не вернулись на Украину после матча женской ЛЧ. Клуб обратился в полицию и к пограничникам

Теги Сборная Украины по футболу Чемпионат Украины по футболу Кривбасс (до 2013 года) Лига чемпионов УЕФА женский футбол происшествия Лига чемпионов жен Кривбасс Политика Футбол

Двое сотрудников «Кривбасса» не вернулись на Украину после матча женской команды.

По информации KDK, SMM-специалист Роман Лопатин и фотограф Роман Медведев поехали с командой в Европу на матч женской Лиги чемпионов и не вернулись.

Tribuna.com утверждает, что инцидент произошел за месяц до женской ЛЧ, когда «Кривбасс» играл товарищеские матчи в Европе.

Сообщается, что «Кривбасс» обратился в полицию и к пограничникам, а также сообщил о пропаже сотрудников в Министерство молодежи и спорта Украины.

6 сентября женская команда «Кривбасса» играла в женской Лиги чемпионов на выезде с «Парижем» (0:4), 9 сентября – в гостях у «Линчепинга» (0:3). Оба матча прошли в Швеции.

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78 комментариев

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Hazell37
И эти «Волгу» вызвали вслед за пацаном из шахтара польского?
+89
-6
+83
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Bring Me The Horizon
Долго же спортс ждал)))
+72
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Константин Лобандиевский
Раньше из Северной Кореи так сбегали
+66
-7
+59
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Le vatnique
Ответ Bring Me The Horizon
Долго же спортс ждал)))
Спортс ждал, что они вернутся и не придется публиковать зраду.)
+60
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+51
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rigobersong
Молодцы, не хотят умирать за западную пропаганду, уже большинство Украинцев поняли, что их использовали как разменную монету и кинули на произвол судьбы, когда сотни тысяч погибают, а другие собирают донатные деньги и покупают недвижимость в Европе, перепродают оружие хамасу,талибам,хисбале и прочим структурам и т.д.:)) Люди до сих пор не могут осознать, сколько у нас оружия, если у банановых республик сотни тысяч ракет, у России их миллионы:))
+57
-16
+41
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Плевал я
Ответ Hazell37
И эти «Волгу» вызвали вслед за пацаном из шахтара польского?
Шарят. Кому охота на экспресс до бандеры
+45
-4
+41
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Rio de Janeiro
Вот такие новости на самом деле гораздо объективнее показывают состояние общества на Украине чем все эти 99.9% готовых воевать до последнего украинца, которые рисует Геббельс-марафон с киевской социологией.Реально, выпустите украинских нерабов из клетки, открыв границы, и таких историй как с Кривбассом и пареньком из Шахтёра будет бесконечный поток)
+40
-6
+34
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Денис Погодин
Очевидно, что хотят избежать могилизации
+36
-3
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Александр Беляков
Спортс со слезами на глазах выкладывают каждую новую зраду))
+30
-4
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Le vatnique
Ответ trav
Напомню, что в России нет никакого запрета на выезд из страны
Но диктатура при этом у нас, а демократия у них. Главное не перепутать.
+30
-5
+25
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Ростовский
Россия побеждает. Украине конец и скоро их капитуляция. Уже всем очевидно, Западу в том числе, поэтому кидают Украину.
+28
-5
+23
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trav
Напомню, что в России нет никакого запрета на выезд из страны
+22
-4
+18
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Le vatnique
Перемога уже настолько близко, что ребята решили сбежать от нее подальше.
+19
-3
+16
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Беглый*
Никто не хочет стать тем самым последним украинцем
+17
-2
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Thomas Schaaf
Все правильно делают.
Простые люди с обеих сторон не должны умирать в угоду политическим элитам стран.
+12
-2
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svyt
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Ответ Hazell37
И эти «Волгу» вызвали вслед за пацаном из шахтара польского?
а то,прочуали что следующий матч будет под Работино....
+11
-1
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Акира_1
Да помнится в 9 классе после физкультуры никто тоже не шёл на последний урок. Только тут последний в прямом смысле
+8
0
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Nikola Poppop31
Зрада тотальна, руки опускаються в очах сльози
+9
-1
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Ростовский
Ответ trav
Напомню, что в России нет никакого запрета на выезд из страны
Сразу видно какая страна свободная, а какая тюрьма "нерабов".
+9
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unreality
Ответ Rio de Janeiro
Вот такие новости на самом деле гораздо объективнее показывают состояние общества на Украине чем все эти 99.9% готовых воевать до последнего украинца, которые рисует Геббельс-марафон с киевской социологией.Реально, выпустите украинских нерабов из клетки, открыв границы, и таких историй как с Кривбассом и пареньком из Шахтёра будет бесконечный поток)
Если ты видишь как в соцсетях украинец топит за войну до победного и отрицает перемирие, то в 100% случаев он либо заграницей, либо из высших кругов и ему отправка на фронт не грозит 😁
+8
-2
+6
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Mortimer1
Ответ savik-A.M.
из союза тоже
Ну а теперь с украины, лол)
+6
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чакСЕВЕРНАЯкореа
Зеленский войдет в историю,как президент страны,которая сократилась на треть населения.Потомки будут вспоминать с ужасом.При нем состоялась не эвакуация с Востока на Запад Украины,а массовый побег в другие государства.И скорее всего,с невозвратом.
+7
-1
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andyon
Границы Украины щас закрыты для потенциальных призывников так же, как были закрыты границы СССР для всех. То же самое на Кубе. Люди ищут лучшей жизни, это нормально
+6
-1
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Alex Legend
А как же миф о том, что все за комика костьми ложиться готовы и у него там тотальная поддержка?
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MstAndreev
Логично. Любить родину гораздо удобнее вне досягаемости ракетных обстрелов. Без всякой иронии
+5
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