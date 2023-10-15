Карпин о словах Мостового про совмещение: «Все, что он говорит, смешно. Если завтра Россию вернут, я уйду из «Ростова»

Валерий Карпин высмеял слова Александра Мостового о совмещении работы в клубе и сборной.

Напомним, заявил: «Неприемлемо, чтобы тренер возглавлял сборную и работал в клубе. От высказываний все были в шоке, но ему все сходит с рук».

«Смеюсь с них. Все, что он говорит, смешно. В какой стране сборная еще забанена? Вот и все.

Если завтра нас вернут, я уйду из « ». Такая договоренность была обозначена», – сказал Карпин.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию