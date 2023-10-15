Карпин о словах Мостового про совмещение: «Все, что он говорит, смешно. Если завтра Россию вернут, я уйду из «Ростова»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Мостовой Валерий Карпин Спорт-Экспресс ахахаха Футбол

Валерий Карпин высмеял слова Александра Мостового о совмещении работы в клубе и сборной.

Напомним, Мостовой заявил: «Неприемлемо, чтобы тренер возглавлял сборную и работал в клубе. От высказываний Карпина все были в шоке, но ему все сходит с рук».

«Смеюсь с них. Все, что он говорит, смешно. В какой стране сборная еще забанена? Вот и все.

Если завтра нас вернут, я уйду из «Ростова». Такая договоренность была обозначена», – сказал Карпин. 

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Амин Чич
Мне кажется, что Мостовой живет по принципу:" мне ничего не надо, лишь бы у вас ничего не было ". Завистливый человек.
+31
-1
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
igls54
Валера не переживай! Царь просто процедуры пропустил
+24
-3
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vatikan
Да как он посмел перечить царю!
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
Валера, да мы все ржем с высказываний царя
+12
-6
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Deluxo
Мостовой то сам что-нибудь тренировал в своей жизни?? Всю жизнь только и скандалит! Что в 1994-м, что в 2004-м, что в 2016-м.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Агалаков
Карпин - молодец, что мягко ответил Мостовому, не стал ему грубить. На больных ведь не обижаются.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кокич
Всё, что он говорит, смешно.
©
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
градус ненависти
Валера, кажется, во второй или третий раз за все годы ответил Царю на его выпады. Мост теперь будет несколько лет ответы строчить ежедневно
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rusichi
Царь все же имеет влияние.
А что сразу не ушел?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
LIBerly
Царь Горох всегда прав!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dimitrii63
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
куда вернут? для чего вернут?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Знатный стахановец
Мост треснул. Сгнил, похоже... 🤔
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Зиновьев
Ответ igls54
Валера не переживай! Царь просто процедуры пропустил
судя по стабильному потоку шизы, Царь давно забил на процедуры
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий