Winline Кубок России (жен). Финал. «Зенит» против ЦСКА

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«Зенит» и ЦСКА играют в финале женского Winline Кубка России.

Команды разыгрывают титул второй раз подряд. В 2022 году трофей взял ЦСКА, выиграв со счетом 2:1.

В прямом эфире игру показывает канал «Матч ТВ».

Winline Кубок России

Калининград, «Ростех Арена»

«Зенит» – ЦСКА – 0:0 (первый тайм)

«Зенит»: Воскобович, Цыбутович, Лазаревич, Куропаткина, Симановская, Кипяткова, Поздеева, Андреева, Гживиньска, Пантюхина, Диаш.

ЦСКА: Щербакова, Дамьянович, Мясникова, Братко, Мануйлова, Плешкова, Коваленко, Смирнова, Петрова, Ордега, Абуди Онгене.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

19 комментариев

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Pok_Toholo
Пока одни и другие играют в финале, третьи только что созданные во всю кричат об истинном духе и бренде
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Гусеконь
в женском-то футболе зачем легионеры?
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Катя_СПб
Ответ yrok77
Пустые трибуны на финале Кубка, и женщины ещё смеют что-то говорить о равной оплате с футболистами мужского пола🤔
Игра в Калининграде. В прошлом году в Петербурге было 18 тыс. У многих мужских команд столько приходит?
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Катя_СПб
В Калининграде ветер и только начался дождь.
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Катя_СПб
Ответ amur.
Ловлю себя на мысли, что приятнее чем-то даже смотреть... и кто бы мог подумать почему! Женщины не орут как резаные, так что слышно по ящику, при малейшем столкновении, в отличие от "мужиков"
Да, я тоже смотрю с удовольствием. Могла бы сходить, но испугали порывистый ветер и дождь.
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Катя_СПб
Интересно. Мужчин выводят мальчики и девочки. А тут только девочки, даже скорее девушки.
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amur.
Там Зиньковский переодетый за лошадей играет)
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Катя_СПб
Ответ amur.
Ловлю себя на мысли, что приятнее чем-то даже смотреть... и кто бы мог подумать почему! Женщины не орут как резаные, так что слышно по ящику, при малейшем столкновении, в отличие от "мужиков"
Можно ли сказать, что в "женский футбол играют настоящие мужчины" ? )))
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Катя_СПб
Ответ amur.
А какая разница?
Ну ты же из Петербурга. Может ты и шаурму покупаешь? ))
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amur.
Ответ Катя_СПб
Ну ты же из Петербурга. Может ты и шаурму покупаешь? ))
Я отовсюду))
В НН и Шаверму и Шаурму можно купить... да и у нас Шаурма тоже бывает
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