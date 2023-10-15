Winline Кубок России (жен). Финал. «Зенит» против ЦСКА
«Зенит» и ЦСКА играют в финале женского Winline Кубка России.
Команды разыгрывают титул второй раз подряд. В 2022 году трофей взял ЦСКА, выиграв со счетом 2:1.
В прямом эфире игру показывает канал «Матч ТВ».
Winline Кубок России
Калининград, «Ростех Арена»
«Зенит» – ЦСКА – 0:0 (первый тайм)
«Зенит»: Воскобович, Цыбутович, Лазаревич, Куропаткина, Симановская, Кипяткова, Поздеева, Андреева, Гживиньска, Пантюхина, Диаш.
ЦСКА: Щербакова, Дамьянович, Мясникова, Братко, Мануйлова, Плешкова, Коваленко, Смирнова, Петрова, Ордега, Абуди Онгене.
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