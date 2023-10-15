НБА. Предсезонные матчи. «Лейкерс» примут «Милуоки», «Голден Стэйт» встретится с «Сакраменто» и другие игры
В воскресенье, 15 октября, пройдут шесть предсезонных матчей НБА.
«Лейкерс» примут «Милуоки», «Голден Стэйт» встретится в гостях с «Сакраменто».
НБА
Предсезонные матчи
- Дата проведения
- 16 октября, 00.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 16 октября, 01.00, «FTX Arena»
Торонто – Кэрнс Австралия
16 октября. 1.00
- Дата проведения
- 16 октября, 02.00, «Crypto.com Arena»
- Дата проведения
- 16 октября, 04.00, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 16 октября, 04.30, «Golden 1 Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Леброн давно не лучший игрок НБА и не лучший форвард. Но это не делает его позиции в лиге слабее
2 комментария