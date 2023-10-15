НБА. Предсезонные матчи. «Лейкерс» примут «Милуоки», «Голден Стэйт» встретится с «Сакраменто» и другие игры

Теги результаты предсезонные матчи Шарлотт Чикаго Денвер Голден Стэйт Лейкерс Мемфис Майами Милуоки Сакраменто Торонто НБА Оклахома-Сити Баскетбол

В воскресенье, 15 октября, пройдут шесть предсезонных матчей НБА.

«Лейкерс» примут «Милуоки», «Голден Стэйт» встретится в гостях с «Сакраменто».

НБА

Предсезонные матчи

Шарлотт – Оклахома-Сити
Дата проведения
16 октября, 00.00, «Spectrum Center»
Онлайн матча

Майами – Мемфис
Дата проведения
16 октября, 01.00, «FTX Arena»
Онлайн матча

Торонто – Кэрнс Австралия

16 октября. 1.00

Лейкерс – Милуоки
Дата проведения
16 октября, 02.00, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

Денвер – Чикаго
Дата проведения
16 октября, 04.00, «Ball Arena»
Онлайн матча

Сакраменто – Голден Стэйт
Дата проведения
16 октября, 04.30, «Golden 1 Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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А вы знали, что Сабонис готовится принять иудаизм?

2 комментария

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А нас РАТЬ
Ответ Елена Барская
Каков шанс того, что Хорнетсы победят?
50/50 Или победят, или нет
+1
0
+1
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Елена Барская
Каков шанс того, что Хорнетсы победят?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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