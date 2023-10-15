💥 Испания, Шотландия и Турция вышли на Евро-2024

Сборные Испании, Шотландии и Турции вышли на Евро-2024.

В группе A Испания на выезде обыграла Норвегию (1:0) в матче квалификации Евро-2024 и, набрав 15 очков, вышла на первое место, опередив Шотландию по личным встречам.

Норвегия с 10 баллами уже не сумеет догнать эти сборные за один оставшийся матч.

В группе D Турция дома победила Латвию (4:0) и, набрав 16 баллов, занимает 1-е место. У Уэльса и Хорватии по 10 баллов.

Ранее участие в чемпионате Европы, который пройдет в Германии, помимо хозяев, гарантировали себе Франция, Португалия и Бельгия.

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