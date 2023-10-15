💥 Испания, Шотландия и Турция вышли на Евро-2024
Сборные Испании, Шотландии и Турции вышли на Евро-2024.
В группе A Испания на выезде обыграла Норвегию (1:0) в матче квалификации Евро-2024 и, набрав 15 очков, вышла на первое место, опередив Шотландию по личным встречам.
Норвегия с 10 баллами уже не сумеет догнать эти сборные за один оставшийся матч.
В группе D Турция дома победила Латвию (4:0) и, набрав 16 баллов, занимает 1-е место. У Уэльса и Хорватии по 10 баллов.
Ранее участие в чемпионате Европы, который пройдет в Германии, помимо хозяев, гарантировали себе Франция, Португалия и Бельгия.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Турция - 6 очков (победы над Уэльсом и Хорватией и поражение от Хорватии)
Уэльс - 4 очка (победа и ничья с Хорватией, поражение от Турции)
Хорватия - 4 очка (победа над Турцией, ничья с Уэльсом, а также поражения от обеих сборных)
Турция еще играет с Уэльсом, а Хорватия больше 4 очков не наберет и не обгонит Турцию, даже если Уэльс победит
Этот Холанд слишком велик, чтоб сыграть со своей сборной на крупном международном турнире. Шансов, чтоб обойти бистов из Турции и Шотландии не было изначально. Эх, жаль, что Месси опять подарят Золотой Мяч ((
У Уэльса 4 очка в 3 играх
У Хорватии 4 очка в 4 играх
Критерии
Если две или более команд имеют одинаковое количество очков, то применяются следующие критерии:
Наибольшее количество очков в матчах между этими командами;
Наибольшая разница голов в матчах между этими командами;
Наибольшее количество забитых голов в матчах между этими командами;
Если после применения критериев 1-3 остаются команды, места которых невозможно определить, критерии 1-3 снова применяются к матчам исключительно между данными командами. Если это не приведёт к определению финальной позиции, применяются критерии 5-11;
Наибольшая разница голов во всех матчах группового этапа;
Наибольшее количество голов во всех матчах группового этапа;
Наибольшее количество голов на выезде во всех матчах группового этапа;
Наибольшее количество побед во всех матчах группового этапа;
Наибольшее количество побед на выезде во всех матчах группового этапа;
Рейтинг Fair Play УЕФА (1 очко за одну жёлтую карточку, 3 очка за красную карточку после двух жёлтых карточек, 3 очка за прямую красную карточку, 4 очка за жёлтую карточку, за которой следует прямая красная карточка);
Место в общем рейтинге Лиги наций УЕФА 2022/2023.
Хорватам теперь надо молиться на Турцию, которая свою задачу решила и будет принимать у себя Уэльс.