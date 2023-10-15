💥 Испания, Шотландия и Турция вышли на Евро-2024

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Сборные Испании, Шотландии и Турции вышли на Евро-2024.

В группе A Испания на выезде обыграла Норвегию (1:0) в матче квалификации Евро-2024 и, набрав 15 очков, вышла на первое место, опередив Шотландию по личным встречам.

Норвегия с 10 баллами уже не сумеет догнать эти сборные за один оставшийся матч.

В группе D Турция дома победила Латвию (4:0) и, набрав 16 баллов, занимает 1-е место. У Уэльса и Хорватии по 10 баллов.

Ранее участие в чемпионате Европы, который пройдет в Германии, помимо хозяев, гарантировали себе Франция, Португалия и Бельгия.

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79 комментариев

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Человек1991
Холланд Эдэгор Сёрлот Эстэгор должны были затащить Норвегию на Евро 2024 , но им помешал зверь Мактомини ))
+37
-6
+31
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Человек1991
Ответ Человек1991
Холланд Эдэгор Сёрлот Эстэгор должны были затащить Норвегию на Евро 2024 , но им помешал зверь Мактомини ))
у которого 6+1 в отборе , кстати у Холланда тоже 6+1 )
+21
-2
+19
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ArtemEgs
Ответ Social Warrior
А с Турцией вы не поторопились? У Уэльса и Хорватии ещё два матча впереди. Если оба выиграют с разгромным счётом, а турки свой последний проиграют - пролетают мимо Евро.
В этом случае они сравнятся по очкам. На турнирах УЕФА, в отличие от ЧМ, первый критерий при равенстве очков - результат личных встреч. Если посмотреть очки, набранные в играх между Хорватией, Турцией и Уэльсом, ситуация такая:
Турция - 6 очков (победы над Уэльсом и Хорватией и поражение от Хорватии)
Уэльс - 4 очка (победа и ничья с Хорватией, поражение от Турции)
Хорватия - 4 очка (победа над Турцией, ничья с Уэльсом, а также поражения от обеих сборных)
Турция еще играет с Уэльсом, а Хорватия больше 4 очков не наберет и не обгонит Турцию, даже если Уэльс победит
+18
-1
+17
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pKaparika
Ответ Jan Paskel
ну так иди смотри сериалы на НТВ
Это прям идти, или с дивана можно?
+9
0
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Pavel Sobyanin
Ответ Social Warrior
А с Турцией вы не поторопились? У Уэльса и Хорватии ещё два матча впереди. Если оба выиграют с разгромным счётом, а турки свой последний проиграют - пролетают мимо Евро.
Это не так, здесь решают результаты личных встреч. У Уэльса будет 7 очков, у Турции - 6, а у Хорватии - 4, поэтому именно последние и пролетят мимо евро
+6
0
+6
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Streetbor
Турция в отборе снова выглядит грозно, но как турнир так сыпется. Хотя поколение выросло вполне сносное.
+6
-2
+4
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Uriah Heep
Странный и пресный футбол в исполнении Норвегии. Испания выиграла на классе, не особо напрягаясь.
+5
-2
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pKaparika
Ответ Леван Мкртчян
Мда... В Испании Родри, Гави и Карвахаль смотрятся , как игроки с другой планеты на фоне партнеров. И это совсем не комплимент нынешней Фурии Рохе
Верно на 100%, но привыкли к Касильясу, Рамосу, Хави, Иньесте и прочим((((
+3
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кuraakula belov
Да и Албания на 99%.нужно очко в двух матчах набрать с Молдовой и Фарерами
+3
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Квадратное личико
Видели, как настоящий обладатель Золотого Мяча 2022/2023 был полезен весь матч, постоянно перетягивал на себя внимание защитников и снова без де Брюйне топово не вышел из отборочной группы с партнёрами-ноунеймами из основы Арсенала, Боруссии, Наполи, Севильи и т.д.?
Этот Холанд слишком велик, чтоб сыграть со своей сборной на крупном международном турнире. Шансов, чтоб обойти бистов из Турции и Шотландии не было изначально. Эх, жаль, что Месси опять подарят Золотой Мяч ((
+7
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113k
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Ответ Le_Mogul
дополнительные показатели. при таком раскладе будут считаться количество очков между тремя сборными. а тут у турков преимущество над хорватами. да и у Уэльса тоже.
У турции 6 очков в 3 играх
У Уэльса 4 очка в 3 играх
У Хорватии 4 очка в 4 играх
Критерии
Если две или более команд имеют одинаковое количество очков, то применяются следующие критерии:

Наибольшее количество очков в матчах между этими командами;
Наибольшая разница голов в матчах между этими командами;
Наибольшее количество забитых голов в матчах между этими командами;
Если после применения критериев 1-3 остаются команды, места которых невозможно определить, критерии 1-3 снова применяются к матчам исключительно между данными командами. Если это не приведёт к определению финальной позиции, применяются критерии 5-11;
Наибольшая разница голов во всех матчах группового этапа;
Наибольшее количество голов во всех матчах группового этапа;
Наибольшее количество голов на выезде во всех матчах группового этапа;
Наибольшее количество побед во всех матчах группового этапа;
Наибольшее количество побед на выезде во всех матчах группового этапа;
Рейтинг Fair Play УЕФА (1 очко за одну жёлтую карточку, 3 очка за красную карточку после двух жёлтых карточек, 3 очка за прямую красную карточку, 4 очка за жёлтую карточку, за которой следует прямая красная карточка);
Место в общем рейтинге Лиги наций УЕФА 2022/2023.
+3
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Владимир Владимирович
Шотландцы радуют, и по игре и по счёту, Турки тоже открытие, без проблем словно шторм прошлись по группе, ну и Испанцы, куда ж без них, действующие победители лн
+2
0
+2
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Леван Мкртчян
Мда... В Испании Родри, Гави и Карвахаль смотрятся , как игроки с другой планеты на фоне партнеров. И это совсем не комплимент нынешней Фурии Рохе
+4
-2
+2
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Bazilic
У Гави два победных гола в последних трех матчах за сборную. Ему всего 19….
+2
0
+2
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Direct free kick
Ответ llolishe
Что Холланд опять 0+0 в важном матче 🤣
А что там Нуньес? Порвал ЮА отбор?
+8
-7
+1
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АлексейВ
Зачем норвегам Холланд? Пастухов с Кипра и без него обыграют. А в ключевых матчах норвежская блонда просто траву на поле топчет. Ничего не понимаю.
+3
-2
+1
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Мандалай
Ответ &_Bishep_&
Албании достаточно в 2 оставшихся матчах ( дома Фареры, в гостях Молдова) набрать 1 очко. Хорватам теперь надо молиться на Турцию, которая свою задачу решила и будет принимать у себя Уэльс.
Турция в гостях с Уэльсом будет играть. Дома турки 2:0 выиграли.
+1
0
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Thomas Schaaf
Ответ Under
это же не так работает, считается не по отдельности каждый с каждым, а все три команды вместе
Да, все верно. Я неправильно написал. Турция уже гарантировано на евро
+1
0
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Under
Ответ Thomas Schaaf
Комментарий удален пользователем
это же не так работает, считается не по отдельности каждый с каждым, а все три команды вместе
+1
0
+1
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Алексей Иванов
Ответ RembaXXX
Шотландии давно не было на крупных турнирах и это на фоне маленького Уэльса, так что мои поздравления.
на прошлом евро были
+1
0
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&_Bishep_&
Албании достаточно в 2 оставшихся матчах ( дома Фареры, в гостях Молдова) набрать 1 очко.
Хорватам теперь надо молиться на Турцию, которая свою задачу решила и будет принимать у себя Уэльс.
+1
0
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pKaparika
Хз кто и зачем смотри квалификации, я вот для того что б узнать что грузинов тренирует Вилли Саньоль, а турков Монтелла :)
+7
-6
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Дмитрий Калашников
А Хорват могут не выйти, теперь всё в руках Уэльса!
+1
0
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red hikkikomori
Норвеги - дно, Шотландцев затащил Мактоминей, надеюсь он и на Евро зажжёт)
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-1
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ARIGAMI ARIGAMI
Жаль Норвегию. По именам хорошая сборная
+1
0
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