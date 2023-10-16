Мазрауи о поддержке Палестины: «Гибнут тысячи невинных людей. Я всегда буду выступать против любых видов терроризма, ненависти и насилия – не понимаю, почему люди думают обо мне иначе»

Теги Бавария бундеслига Германия сборная Израиля по футболу высшая лига Израиль Сборная Марокко по футболу Сборная Палестины по футболу Политика соцсети Нуссаир Мазрауи Футбол

Нуссаир Мазрауи объяснил свою позицию по конфликту на Ближнем Востоке.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября, после атаки палестинского движения ХАМАС. 

Число погибших в Израиле достигло 1 400, более 3 500 человек получили ранения. Число погибших при ударах по сектору Газа палестинцев превысило 2 600, 9 200 человек получили ранения. В заложниках у ХАМАС находятся 155 человек.

Ранее защитник «Баварии» и сборной Марокко выложил в сторис инстаграма видео, в котором закадровый голос произносит в стиле молитвы: «Боже, помоги нашим угнетенным братьям из Палестины добиться победы. Пусть Бог проявит милосердие к погибшим, пусть Бог исцелит их раненых».

Издание Bild осудило публикацию Мазрауи: «Сторонник террора не должен быть образцом для подражания у молодежи».

«Прежде всего, я хочу сказать, что меня очень огорчает то, что мне приходится объяснять, за что я выступаю.

Возникла ситуация, когда гибнут тысячи невинных людей. Моя позиция заключается в том, что я буду работать во имя мира и справедливости. Это означает, что я всегда буду выступать против любых видов терроризма, ненависти и насилия. И я всегда буду настаивать на этом.

Я не понимаю, почему люди думают обо мне обратное, и почему меня ассоциируют с разжигателями ненависти. Сегодня речь идет не о том, что думаю я или что думаете вы – каждый день в результате этого ужасного конфликта, вышедшего из-под контроля, гибнут невинные люди.

Мы все должны открыто выступать против этого. Это просто бесчеловечно.

Наконец, я хочу пояснить, что у меня никогда не было намерения кого-либо обидеть, намеренно или неосознанно», – сказал Мазрауи.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

24 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Новиков
Всегда будет выступать против терроризма, но после атаки ХАМАС не выступил. Как так?
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bel01
А что вы хотите от палестинцев?
В Торе написано: око за око, зуб за зуб.
Палестинцев уже погибло 2600, в два раза больше, чем израильтян.
А может быть, не дай Бог, и десятки тысяч в случае наземной операции.
И палестинцы, как и иудеи в Торе, захотят отмщения за каждого погибшего. Что тогда станет со святой землёй Израиля-Палестины? Нетаньяху и прочие "ястребы" не задумываются?
Страшно всё это.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Al561
Много слов, достаточно сказать, что он осуждает террористов ХАМАС. Но их он не сказал.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rigobersong
Наш президент давно сказал, что надо делать с террором!:) 21 век, пора уже мир вести к цивилизации, и покончить с партизанскими отрядами которые терроризирует целые страны!:)

https://youtu.be/-2f-Q4K_J70?si=PaMgh2cmfllRsbYA
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bel01
Я запостил в своих соцсетях недавно:
"Ценность жизни мирного израильтянина и мирного палестинца я считаю одинаково высокой"

В тот же день один бывший друг, еврей, пожаловался на мой пост, как экстремистский. Другой бывший друг-еврей грубо написал мне в личку, что я запостил несусветную фигню.

Вот такая история. Любопытная.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
movvsar@icloud.com
Ответ окечуква
Кстати, в Марокко существовала довольно большая еврейская диаспора. И у оставшихся там евреев родственники, в большинстве своем, переехали именно в Израиль.
Эти евреи бежали в Марокко, от Испанских гонений, может на Пиренейском полуострове создать им государство, или на аппенинском римляне тоже гоняли их вдоволь, или на землях германии, те тоже известны своей «любовью» к евреям.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
مختار موسى حاجييف
Ответ bel01
А что вы хотите от палестинцев? В Торе написано: око за око, зуб за зуб. Палестинцев уже погибло 2600, в два раза больше, чем израильтян. А может быть, не дай Бог, и десятки тысяч в случае наземной операции. И палестинцы, как и иудеи в Торе, захотят отмщения за каждого погибшего. Что тогда станет со святой землёй Израиля-Палестины? Нетаньяху и прочие "ястребы" не задумываются? Страшно всё это.
когда начнется наземная операция, это уже не будет игрой в одни в ворота.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
окечуква
Кстати, в Марокко существовала довольно большая еврейская диаспора. И у оставшихся там евреев родственники, в большинстве своем, переехали именно в Израиль.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
OldCityFan
Красавчик, не прогибайся, нет разницы между мирным населением Палестины и Израиля
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fbd
В одном сообщении желает победы братьям Палестинцам, в другом выступает против насилия и терроризма и жалуется, что его не так поняли.
Победа братьев Палестинцев в иерархии стоит ниже баварских сосисок, видимо.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rigobersong
Ответ alkidamant
Улыбка в конце комментария говорит, что это сарказм?
Нет, я просто всегда улыбаюсь этому прекрасному миру:)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
OldCityFan
Ответ Al561
Много слов, достаточно сказать, что он осуждает террористов ХАМАС. Но их он не сказал.
Он осуждает ковровые бомбардировки мирного населения, детей. Израиль ответил на терроризм хамаса еще большим злом
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
OldCityFan
Ответ rigobersong
Наш президент давно сказал, что надо делать с террором!:) 21 век, пора уже мир вести к цивилизации, и покончить с партизанскими отрядами которые терроризирует целые страны!:) https://youtu.be/-2f-Q4K_J70?si=PaMgh2cmfllRsbYA
Наш Президент презирает нацизм которым от тебя попахивает. Наш президент сказал что проблема не будет решена пока не будет создана Палестинская государственность
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий