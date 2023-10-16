Мазрауи о поддержке Палестины: «Гибнут тысячи невинных людей. Я всегда буду выступать против любых видов терроризма, ненависти и насилия – не понимаю, почему люди думают обо мне иначе»
Нуссаир Мазрауи объяснил свою позицию по конфликту на Ближнем Востоке.
Обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября, после атаки палестинского движения ХАМАС.
Число погибших в Израиле достигло 1 400, более 3 500 человек получили ранения. Число погибших при ударах по сектору Газа палестинцев превысило 2 600, 9 200 человек получили ранения. В заложниках у ХАМАС находятся 155 человек.
Ранее защитник «Баварии» и сборной Марокко выложил в сторис инстаграма видео, в котором закадровый голос произносит в стиле молитвы: «Боже, помоги нашим угнетенным братьям из Палестины добиться победы. Пусть Бог проявит милосердие к погибшим, пусть Бог исцелит их раненых».
Издание Bild осудило публикацию Мазрауи: «Сторонник террора не должен быть образцом для подражания у молодежи».
«Прежде всего, я хочу сказать, что меня очень огорчает то, что мне приходится объяснять, за что я выступаю.
Возникла ситуация, когда гибнут тысячи невинных людей. Моя позиция заключается в том, что я буду работать во имя мира и справедливости. Это означает, что я всегда буду выступать против любых видов терроризма, ненависти и насилия. И я всегда буду настаивать на этом.
Я не понимаю, почему люди думают обо мне обратное, и почему меня ассоциируют с разжигателями ненависти. Сегодня речь идет не о том, что думаю я или что думаете вы – каждый день в результате этого ужасного конфликта, вышедшего из-под контроля, гибнут невинные люди.
Мы все должны открыто выступать против этого. Это просто бесчеловечно.
Наконец, я хочу пояснить, что у меня никогда не было намерения кого-либо обидеть, намеренно или неосознанно», – сказал Мазрауи.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
В Торе написано: око за око, зуб за зуб.
Палестинцев уже погибло 2600, в два раза больше, чем израильтян.
А может быть, не дай Бог, и десятки тысяч в случае наземной операции.
И палестинцы, как и иудеи в Торе, захотят отмщения за каждого погибшего. Что тогда станет со святой землёй Израиля-Палестины? Нетаньяху и прочие "ястребы" не задумываются?
Страшно всё это.
https://youtu.be/-2f-Q4K_J70?si=PaMgh2cmfllRsbYA
"Ценность жизни мирного израильтянина и мирного палестинца я считаю одинаково высокой"
В тот же день один бывший друг, еврей, пожаловался на мой пост, как экстремистский. Другой бывший друг-еврей грубо написал мне в личку, что я запостил несусветную фигню.
Вот такая история. Любопытная.
Победа братьев Палестинцев в иерархии стоит ниже баварских сосисок, видимо.