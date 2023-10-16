Мазрауи о поддержке Палестины: «Гибнут тысячи невинных людей. Я всегда буду выступать против любых видов терроризма, ненависти и насилия – не понимаю, почему люди думают обо мне иначе»

Нуссаир Мазрауи объяснил свою позицию по конфликту на Ближнем Востоке.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября, после атаки палестинского движения ХАМАС.

Число погибших в Израиле достигло 1 400, более 3 500 человек получили ранения. Число погибших при ударах по сектору Газа палестинцев превысило 2 600, 9 200 человек получили ранения. В заложниках у ХАМАС находятся 155 человек.

Ранее защитник «Баварии» и сборной Марокко выложил в сторис инстаграма видео, в котором закадровый голос произносит в стиле молитвы: «Боже, помоги нашим угнетенным братьям из Палестины добиться победы. Пусть Бог проявит милосердие к погибшим, пусть Бог исцелит их раненых».

Издание Bild осудило публикацию Мазрауи: «Сторонник террора не должен быть образцом для подражания у молодежи».

«Прежде всего, я хочу сказать, что меня очень огорчает то, что мне приходится объяснять, за что я выступаю.

Возникла ситуация, когда гибнут тысячи невинных людей. Моя позиция заключается в том, что я буду работать во имя мира и справедливости. Это означает, что я всегда буду выступать против любых видов терроризма, ненависти и насилия. И я всегда буду настаивать на этом.

Я не понимаю, почему люди думают обо мне обратное, и почему меня ассоциируют с разжигателями ненависти. Сегодня речь идет не о том, что думаю я или что думаете вы – каждый день в результате этого ужасного конфликта, вышедшего из-под контроля, гибнут невинные люди.

Мы все должны открыто выступать против этого. Это просто бесчеловечно.

Наконец, я хочу пояснить, что у меня никогда не было намерения кого-либо обидеть, намеренно или неосознанно», – сказал .

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