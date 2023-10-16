«Ты сукин сын!» Экс-вратарь Израиля Ават оскорбил Бензема на пяти языках за слова о «несправедливых бомбардировках» Газы
Экс-вратарь сборной Израиля Дуду Ават возмущен словами Карима Бензема о Газе.
Форвард «Аль-Иттихада» ранее написал, что молится за жителей, ставших «жертвами этих несправедливых бомбардировок, не щадящих ни женщин, ни детей».
«Ты настоящий сукин сын!» – написал Ават на пяти языках: иврите, французском, английском, арабском и испанском.
Обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября, после атаки палестинского движения ХАМАС.
Число погибших в Израиле достигло 1 400, более 3 500 человек получили ранения. Число погибших при ударах по сектору Газа палестинцев превысило 2 600, 9 200 человек получили ранения. В заложниках у ХАМАС находятся 155 человек.
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