«Ты сукин сын!» Экс-вратарь Израиля Ават оскорбил Бензема на пяти языках за слова о «несправедливых бомбардировках» Газы

Теги Карим Бензема Дуду Ават сборная Израиля по футболу высшая лига Израиль высшая лига Саудовская Аравия Сборная Палестины по футболу Аль-Иттихад Джидда Политика брань Футбол

Экс-вратарь сборной Израиля Дуду Ават возмущен словами Карима Бензема о Газе.

Форвард «Аль-Иттихада» ранее написал, что молится за жителей, ставших «жертвами этих несправедливых бомбардировок, не щадящих ни женщин, ни детей».

«Ты настоящий сукин сын!» – написал Ават на пяти языках: иврите, французском, английском, арабском и испанском.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября, после атаки палестинского движения ХАМАС.

Число погибших в Израиле достигло 1 400, более 3 500 человек получили ранения. Число погибших при ударах по сектору Газа палестинцев превысило 2 600, 9 200 человек получили ранения. В заложниках у ХАМАС находятся 155 человек.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

56 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
arspurs9
Вот она, свобода слова и выбор правильной стороны)
+51
-17
+34
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Slavnov
Не очень люблю бензема,но тут он прав и главное слово,в его обращении, снова...это не первый и не второй раз, ровняют с землей мирных, потом из родственников этих мирных, выходят звери, которые готовы рвать израиль
+32
-17
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Слончик
Дуолинго курильщика
+19
-7
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
donatodonatore
А что он хотел, чтобы араб написал. Да здравствует Израиль?
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MstAndreev
Ответ llolishe
Где-то в Норвегии икнул Холланд Вся Норвегия сейчас так называет это с косичкой, которое якобы должно было вывести сборную на ЕВРО,но футбольный интеллект не купишь
для маргиналов на этом сайте есть специальные ветки про футбол)
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fbd
Ответ arspurs9
Вот она, свобода слова и выбор правильной стороны)
А где ты тут нарушение свободы слова увидел? Оба высказались, оба не понесут за это ответственности.
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тюменский медвежонок
удивительно конечно как в этом конфликте и войне между террористами и террористами можно поддерживать хоть кого-то... что арабы действуют как звери, что евреи действуют как звери
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Оригинальный Ник
Евреи и им сочувствующие так и не объясняли мне, чем террористические действия Израиля лучше террористических действий ХАМАСа
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
шатанледс 12
Спортс получил ещё один неиссякаемый источник новостей
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
#SharkTeam
Ответ llolishe
Где-то в Норвегии икнул Холланд Вся Норвегия сейчас так называет это с косичкой, которое якобы должно было вывести сборную на ЕВРО,но футбольный интеллект не купишь
ты про футбол что ли?
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Турко Ибрагимов
Ответ llolishe
Где-то в Норвегии икнул Холланд Вся Норвегия сейчас так называет это с косичкой, которое якобы должно было вывести сборную на ЕВРО,но футбольный интеллект не купишь
что ты делаешь на ветке со своим футболом ? тут только политика))
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
валя_стакан
Ответ Slavnov
Не очень люблю бензема,но тут он прав и главное слово,в его обращении, снова...это не первый и не второй раз, ровняют с землей мирных, потом из родственников этих мирных, выходят звери, которые готовы рвать израиль
Арабы вырощенные в тепличной Европе почему то то же в зверей вырастают
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ola BP
Настоящий еврей
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VladCory
давайте! больше ада, больше!
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rigobersong
Предки Мазрауи и Бензема бежали от войны и нищеты которую такие же организации как Хамас устраивали в их странах, со всеми переворотами, воровством гуманитарки и т.д. и т.п. Ничего не создали, а только разрушают, и вот эти 2 лицемера из Нидерландов и Франции, которых кормила, растила чужая страна, в том числе и в спортивном плане, в лучших футбольных школах мира, они просто забывают об этом, а лучше бы у своих дедов и прадедов спросили, почему они решили из этой арабской сказки бежать?:)
+14
-10
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ansu Fati
Такое чувство, будто мы переживаем начало конца света)
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bring Me The Horizon
Ават - неадекват
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
&_Bishep_&
Ават- и с.кин сын, и внук, и правнук, и пра-правнук....
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
natetinain
Ответ хавбек+
не первый раз стоит в том регионе случиться конфликту и все цивилизованные и либералы сбрасывают маски демонстрируя варварскую сущность
и не говори. как можно поддерживать этих варваров-евреев? дикие, просто дикие. зверье. а вся наша цивилизация создана палестинцами. за что им огромное спасибо от человечества.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Taddy Brain
Ответ Bring Me The Horizon
Ават - неадекват
Ават (314)здабол
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
аdidаs
Ответ rigobersong
Предки Мазрауи и Бензема бежали от войны и нищеты которую такие же организации как Хамас устраивали в их странах, со всеми переворотами, воровством гуманитарки и т.д. и т.п. Ничего не создали, а только разрушают, и вот эти 2 лицемера из Нидерландов и Франции, которых кормила, растила чужая страна, в том числе и в спортивном плане, в лучших футбольных школах мира, они просто забывают об этом, а лучше бы у своих дедов и прадедов спросили, почему они решили из этой арабской сказки бежать?:)
Ни один хамас и такие же организации не истребили больше людей африканского континента, чем цивилизованные белые колонизаторы, возможно поэтому у них нет другого выбора, как переезжать, потому что на родине разруха не в последнюю очередь из за стран куда они переехали, так как влияние они там ещё сохранили
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dominator Shelby
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Так часто бывает, что хороший футболист - не означает хороший человек, впрочем, как и с другими профессиями
Да не сказать чтобы Ават был хорошим футболистом
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Slavnov
Ответ Тосканский_Виноградник
А как его ещё назвать? Приспособленец. Когда надо француз, а когда алжирец. Полуголая, изнасилованная девушка в виде трофея на багажнике - так родину не защищают!
А стоит эта девушка 200-300 детей,2-5 дневных, под ивл после рождения?а ивл работает от электрички,а ее отключили, а вывести их, надо машину, но бензин тоже перекрыли, да и дороги, в руинах, от обрушившихся домов...
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
wonderwall
Насилие порождает насилие. Это круговорот жестокости . Потому что с одной стороны арабы будут своими убийствами порождать население Израиля,а с другой стороны Израиль будет то же самое делать с населением Палестины. Крови будет много,а пострадавших и не сосчитать
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dominator Shelby
Ответ шатанледс 12
Спортс получил ещё один неиссякаемый источник новостей
Это да, золотая жила
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий