Экс-вратарь сборной Израиля Дуду Ават возмущен словами Карима Бензема о Газе.

Форвард « » ранее написал, что молится за жителей, ставших «жертвами этих несправедливых бомбардировок, не щадящих ни женщин, ни детей».

«Ты настоящий сукин сын!» – написал на пяти языках: иврите, французском, английском, арабском и испанском.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября, после атаки палестинского движения ХАМАС.

Число погибших в Израиле достигло 1 400, более 3 500 человек получили ранения. Число погибших при ударах по сектору Газа палестинцев превысило 2 600, 9 200 человек получили ранения. В заложниках у ХАМАС находятся 155 человек.

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