Мазрауи поддержал Палестину в конфликте с Израилем и заявил, что сборная Марокко будет жертвовать ей все бонусы до Кубка Африки: «Боже, помоги угнетенным братьям добиться победы»

Нуссаир Мазрауи поддержал Палестину на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября, после атаки палестинского движения ХАМАС.

Число погибших в Израиле достигло 1 400, более 3 500 человек получили ранения. Число погибших при ударах по сектору Газа палестинцев превысило 2 600, 9 200 человек получили ранения. В заложниках у ХАМАС находятся 155 человек.

Защитник «Баварии» и сборной выложил в сторис инстаграма видео, в котором закадровый голос произносит в стиле молитвы: «Боже, помоги нашим угнетенным братьям из Палестины добиться победы. Пусть Бог проявит милосердие к погибшим, пусть Бог исцелит их раненых».

Также Мазрауи опубликовал изображение с таким текстом: «Мы разделяем вашу боль и поддерживаем вас. Игроки и тренерский штаб сборной Марокко пожертвуют все свои все бонусы за матчи до Кубка Африки.

Наши сердца – со всеми жертвами. Мы обещаем организовать больше гуманитарных инициатив».

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