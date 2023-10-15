Мазрауи поддержал Палестину в конфликте с Израилем и заявил, что сборная Марокко будет жертвовать ей все бонусы до Кубка Африки: «Боже, помоги угнетенным братьям добиться победы»

Теги Бавария бундеслига Германия сборная Израиля по футболу Кубок Африки высшая лига Израиль Сборная Марокко по футболу Сборная Палестины по футболу Политика Нуссаир Мазрауи Футбол

Нуссаир Мазрауи поддержал Палестину на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября, после атаки палестинского движения ХАМАС. 

Число погибших в Израиле достигло 1 400, более 3 500 человек получили ранения. Число погибших при ударах по сектору Газа палестинцев превысило 2 600, 9 200 человек получили ранения. В заложниках у ХАМАС находятся 155 человек.

Защитник «Баварии» и сборной Марокко выложил в сторис инстаграма видео, в котором закадровый голос произносит в стиле молитвы: «Боже, помоги нашим угнетенным братьям из Палестины добиться победы. Пусть Бог проявит милосердие к погибшим, пусть Бог исцелит их раненых».

Также Мазрауи опубликовал изображение с таким текстом: «Мы разделяем вашу боль и поддерживаем вас. Игроки и тренерский штаб сборной Марокко пожертвуют все свои все бонусы за матчи до Кубка Африки. 

Наши сердца – со всеми жертвами. Мы обещаем организовать больше гуманитарных инициатив». 

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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33 комментария

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Человек1991
Аравия на своей огромной территории может за 5-10 лет построить новый большой город для всех палестинцев . Но они решили платить по 50-100 лимонов сдавшим игрокам после 30 лет , и 40 летнему Роналду 200 лимонов. А также провести Чемпионат Мира по футболу за 20-30 миллиардов .
+23
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Стахович
Салах что думает?
+14
-2
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rigobersong
Будут жертвовать бонусы Хамасу, что бы они и дальше дестабилизировали регион:))
+16
-8
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Очки Дани Алвеса
Интересно, Азмун будет продавать все свои неиспользованные из-за сидения на скамейке Ромы футболки в фонд сторон конфликта??
+9
-4
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Ебздрогыч
Интересно, а хоть кто-то из спортсменов-верующих самой миролюбивой религии высказался о поддержке жертв с обеих сторон? Или за такое свои же камнями закидают?
+11
-7
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rigobersong
Ответ Человек1991
Аравия на своей огромной территории может за 5-10 лет построить новый большой город для всех палестинцев . Но они решили платить по 50-100 лимонов сдавшим игрокам после 30 лет , и 40 летнему Роналду 200 лимонов. А также провести Чемпионат Мира по футболу за 20-30 миллиардов .
Аравии выгодна война, потому что война это повышение цен на нефть и другие ресурсы:)
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Любезный Коссутий
братья и сестры Палестины угнетены террористами хамаса, которым нужны они лишь только в качестве прикрытия. собственно, сама суть терроризма.
выкапывание террористами водопроводных труб, для производства ракет, это хорошо показывает. плевать они хотели на мирных жителей Палестины.
+4
-1
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Владимир Самсонов
Ответ Ебздрогыч
Интересно, а хоть кто-то из спортсменов-верующих самой миролюбивой религии высказался о поддержке жертв с обеих сторон? Или за такое свои же камнями закидают?
Так он написал: "Наши сердца со ВСЕМИ жертвами".
+4
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Гоша Петров
Ответ Человек1991
Аравия на своей огромной территории может за 5-10 лет построить новый большой город для всех палестинцев . Но они решили платить по 50-100 лимонов сдавшим игрокам после 30 лет , и 40 летнему Роналду 200 лимонов. А также провести Чемпионат Мира по футболу за 20-30 миллиардов .
а почему палестинцы должны покинуть свою землю,которую нагло по крупинкам в течении стольких лет отжимал Израиль???
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Владимир Владимир
Не знаю, кого поддержать в этом конфликте. С одной стороны, Израиль тоже много вреда приносит, хоть и вроде более прогрессивное государство, а с другой стороны арабам и правда не дают государственностиь, только вот не очень хочется видеть, как радикалы вроде Хамаса и Хезбалы начинают управлять государствами.

доподлинно стратегически мне кажется, выбирать тут не из чего, руководства с обеих сторон полный шлак: ультраправый Нетаньяху и вооружённые группировки. договориться они смогут, только когда руководить будут независимо обе стороны, а не США и Китай.

Мир в бесперспективной ситуации и только удача может помочь избежать глобальной разборки напрямую. Когда у китайцев и американцев закончатся свои прокси варианты ведения войны, придётся идти в атаку напрямую, к сожалению. Нужно договориться и прекратить этот кошмар
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rigobersong
Ответ Гоша Петров
а почему палестинцы должны покинуть свою землю,которую нагло по крупинкам в течении стольких лет отжимал Израиль???
Потому что это земля Евреев которые жили там еще в 5 веке до н.э.

21 век, цивилизация, давно пора жить в мире,только вот почему-то Израиль создает условия для жизни, медицины и т.д. А другие живут как и 200ти лет назад, и все разрушают:)
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Andrew Chepaylo
Ответ Стахович
Чувствую скоро Иран подключится.Доиграются любители бомбить всё без разбора
Иран не своих не пойдет
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hedgehog111
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Ответ Человек1991
Аравия на своей огромной территории может за 5-10 лет построить новый большой город для всех палестинцев . Но они решили платить по 50-100 лимонов сдавшим игрокам после 30 лет , и 40 летнему Роналду 200 лимонов. А также провести Чемпионат Мира по футболу за 20-30 миллиардов .
так и евреи могут тоже самое сделать! но нет, проще отобрать у палестинцев убивая мирняк!!! 🤦
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Andria Managadze
Ответ rigobersong
Будут жертвовать бонусы Хамасу, что бы они и дальше дестабилизировали регион:))
террористы только без мозгов
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Человек1991
Аравия на своей огромной территории может за 5-10 лет построить новый большой город для всех палестинцев . Но они решили платить по 50-100 лимонов сдавшим игрокам после 30 лет , и 40 летнему Роналду 200 лимонов. А также провести Чемпионат Мира по футболу за 20-30 миллиардов .
А зачем? Кому нужны обычные люди?
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Хамзат Богатырев
Ответ Человек1991
Аравия на своей огромной территории может за 5-10 лет построить новый большой город для всех палестинцев . Но они решили платить по 50-100 лимонов сдавшим игрокам после 30 лет , и 40 летнему Роналду 200 лимонов. А также провести Чемпионат Мира по футболу за 20-30 миллиардов .
Дело небольшое в формировании государства дел в том что КОГДА ЕВРЕИ БЕЖАЛИ С ЕВРОППЫ ОНИ ПОПРОСИЛИ УБЕЖИШЕ У ПАЛИСТИНЦЕВ И ОНИ ПРИНЯЛИ ИХ ЭТО БЫЛА ОШИБКА В ПОСЛЕТСТВИИ евреи С ПОМОШЬЮ ДЕНЕГ И ВЛАСТИ НАЧАЛИ СОЗДАВАТЬ ГОСУДАРСТВО В ГОСУДАРСТВЕ И УГНИТАТЬ ПАЛЕСТИНЦЕВ ЭТО НЕ ПАСЛЕСТИНСКАЯ АГРЕССИЯ ЭТО ТО ЧТО НАТЕРПЕЛИСЬ ЗА ВСЕ ЭТИ ГОДЫ СТРАДАНИЙ И ЕЩЕ В ИЕРУСАЛИМЕ ЕСТЬ МЕЧЕТЬ АЛЬ-АКСА 3 СВЯТЫНЯ МУСУЛЬМАН ЗАЧЕМ ИУДЕЯМ ВСЕ ЭТО ОСТАВЛЯТЬ??
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Борис Энгельгардт
Ответ Человек1991
Аравия на своей огромной территории может за 5-10 лет построить новый большой город для всех палестинцев . Но они решили платить по 50-100 лимонов сдавшим игрокам после 30 лет , и 40 летнему Роналду 200 лимонов. А также провести Чемпионат Мира по футболу за 20-30 миллиардов .
не понял, а их признанная миром автономия куда должна при этом деться?
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Александр Васильев
Ответ Любезный Коссутий
братья и сестры Палестины угнетены террористами хамаса, которым нужны они лишь только в качестве прикрытия. собственно, сама суть терроризма. выкапывание террористами водопроводных труб, для производства ракет, это хорошо показывает. плевать они хотели на мирных жителей Палестины.
один вопрос: сколько людей убито еврейский массадом?
куда они всё лезут???
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Direct free kick
Ответ Стахович
Чувствую скоро Иран подключится.Доиграются любители бомбить всё без разбора
Когда Иран встанет, лягут и израиль и турция и сша
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Алексѣй Пестовъ
Ответ Стахович
Чувствую скоро Иран подключится.Доиграются любители бомбить всё без разбора
Зачем Ирану всё это?
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Владимир Самсонов
Так он написал: "Наши сердца со ВСЕМИ жертвами".
Он имел ввиду Палестинскими
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Владимир Владимир
Ответ Ебздрогыч
Интересно, а хоть кто-то из спортсменов-верующих самой миролюбивой религии высказался о поддержке жертв с обеих сторон? Или за такое свои же камнями закидают?
Да ладно, с другой стороны тоже самое. Каждый считает себя добром против зла, а на деле битва идёт между, как в Южном Парке, гигантской клизмой и сендвичем с дерьмом

Соответственно, как всегда, разборки гегемонов через своих прокси из-за денег и личных мотивов, а толпа - инструмент, надо лишь промыть как следует головы, обозначить врага и, вуаля, все проблемы забыты, есть только одна - враг...
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rigobersong
Если все так прекрасно в арабском мире, почему предки Мазрауи сбежали оттуда в Нидерланды, в цивилизацию?:))
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Fona
Что скажет на это новичок из Израиля в Баварии?
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hedgehog111
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Аминь! За Палестину!!!!
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