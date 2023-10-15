Мазрауи поддержал Палестину в конфликте с Израилем и заявил, что сборная Марокко будет жертвовать ей все бонусы до Кубка Африки: «Боже, помоги угнетенным братьям добиться победы»
Нуссаир Мазрауи поддержал Палестину на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
Обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября, после атаки палестинского движения ХАМАС.
Число погибших в Израиле достигло 1 400, более 3 500 человек получили ранения. Число погибших при ударах по сектору Газа палестинцев превысило 2 600, 9 200 человек получили ранения. В заложниках у ХАМАС находятся 155 человек.
Защитник «Баварии» и сборной Марокко выложил в сторис инстаграма видео, в котором закадровый голос произносит в стиле молитвы: «Боже, помоги нашим угнетенным братьям из Палестины добиться победы. Пусть Бог проявит милосердие к погибшим, пусть Бог исцелит их раненых».
Также Мазрауи опубликовал изображение с таким текстом: «Мы разделяем вашу боль и поддерживаем вас. Игроки и тренерский штаб сборной Марокко пожертвуют все свои все бонусы за матчи до Кубка Африки.
Наши сердца – со всеми жертвами. Мы обещаем организовать больше гуманитарных инициатив».
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выкапывание террористами водопроводных труб, для производства ракет, это хорошо показывает. плевать они хотели на мирных жителей Палестины.
доподлинно стратегически мне кажется, выбирать тут не из чего, руководства с обеих сторон полный шлак: ультраправый Нетаньяху и вооружённые группировки. договориться они смогут, только когда руководить будут независимо обе стороны, а не США и Китай.
Мир в бесперспективной ситуации и только удача может помочь избежать глобальной разборки напрямую. Когда у китайцев и американцев закончатся свои прокси варианты ведения войны, придётся идти в атаку напрямую, к сожалению. Нужно договориться и прекратить этот кошмар
21 век, цивилизация, давно пора жить в мире,только вот почему-то Израиль создает условия для жизни, медицины и т.д. А другие живут как и 200ти лет назад, и все разрушают:)
куда они всё лезут???
Соответственно, как всегда, разборки гегемонов через своих прокси из-за денег и личных мотивов, а толпа - инструмент, надо лишь промыть как следует головы, обозначить врага и, вуаля, все проблемы забыты, есть только одна - враг...