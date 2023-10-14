Гран-при России. «Край курая». Петросян, Фролова, Куликова и Захарова выступят с произвольными программами

Теги сборная России результаты женское катание Мария Талалайкина Анна Фролова Аделия Петросян Софья Важнова Елизавета Куликова София Захарова Серия Гран-при России Маргарита Ковалева Анастасия Молчанова Анастасия Хахыртдинова Рената Губашева Вероника Малышева Фигурное катание

15 октября на этапе Гран-при России в Уфе женщины покажут произвольные программы.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

1-й этап

«Край курая»

Уфа

Женщины

Произвольная программа

Начало – 14:30 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Маргарита Ковалева

2. Рената Губашева

3. Анастасия Молчанова

4. Анастасия Хахыртдинова 

5. Мария Талалайкина

Вторая разминка

6. Софья Важнова

7. Вероника Малышева

8. София Захарова

9. Елизавета Куликова

10. Анна Фролова 

11. Аделия Петросян

После короткой программы

1. Аделия Петросян – 84,38

2. Анна Фролова – 73,39

3. Елизавета Куликова – 65,64

4. София Захарова – 62,32

5. Вероника Малышева – 59,61

6. Софья Важнова – 57,84

7. Мария Талалайкина – 57,02

8. Анастасия Хахыртдинова – 55,45

9. Анастасия Молчанова – 54,32

10. Рената Губашева – 53,76

11. Маргарита Ковалева – 48,05

Расписание первого этапа Гран-при России в Уфе: там выступят Петросян, Семененко, Худайбердиева и Базин

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3 комментария

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Аленка_76
Девчонкам удачи и гладкого льда!
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olvl
Удалось пересмотреть Аделию, Аню и Лизу. Просто очень здорово, совершенно разные программы, и все впечатлили. Исполнение прекрасное. Завтра удачи и всё сделать.
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galik55
Всем девушкам чистых ПП.
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