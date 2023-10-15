Ари: «Вся Бразилия ждет возвращения России, мы братский народ. Без вас Европа неполноценная»
Ари сказал, что бразильский народ ждет возвращения российских команд в еврокубки.
«УЕФА и ФИФА, думаю, уже совсем скоро вернут российские клубы в еврокубки. Осталось ждать недолго. Вся Бразилия ждет вашего возвращения, потому что мы вас любим, мы братский народ.
ФИФА в любом случае придется пойти на шаг снятия запрета российским клубам играть в Лиге чемпионов и других турнирах, так как без вас Европа неполноценная», – заявил экс-игрок клубов Мир РПЛ и сборной России.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Аргентинцы ждут не окончания бешеной инфляции в стране, а скорейшего возвращения сборной России в официальные международные матчи!
Аргентина 168 процентов
Германия 7 процентов
В любом случае, это любому дураку понятно. Жаль только Ари не сказал какое отношение ФИФА имеет к еврокубкам...