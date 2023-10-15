Ари: «Вся Бразилия ждет возвращения России, мы братский народ. Без вас Европа неполноценная»

Теги премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА УЕФА ФИФА Ари Футбол

Ари сказал, что бразильский народ ждет возвращения российских команд в еврокубки.

«УЕФА и ФИФА, думаю, уже совсем скоро вернут российские клубы в еврокубки. Осталось ждать недолго. Вся Бразилия ждет вашего возвращения, потому что мы вас любим, мы братский народ.

ФИФА в любом случае придется пойти на шаг снятия запрета российским клубам играть в Лиге чемпионов и других турнирах, так как без вас Европа неполноценная», – заявил экс-игрок клубов Мир РПЛ и сборной России.

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24 комментария

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Vićtor Diaź
Да что там Бразилия… вся латинская Америка этого ждёт.
Аргентинцы ждут не окончания бешеной инфляции в стране, а скорейшего возвращения сборной России в официальные международные матчи!
+32
-6
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Газонокосильщик Хави
о как популярна сборная. все 215 млн бразильцев ждут возвращения как клубов. так и сборной. что еще скажет самый преданный россиянин? а братские народы и по вере и по языку и по менталитету?
+17
-3
+14
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alexmixer9
Ответ Ростовский
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Тоже?
Аргентина 168 процентов
Германия 7 процентов
+13
-1
+12
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Roman Araslanov
Вот бразильцам то не всё равно)
+8
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Igorpon
Ответ Газонокосильщик Хави
о как популярна сборная. все 215 млн бразильцев ждут возвращения как клубов. так и сборной. что еще скажет самый преданный россиянин? а братские народы и по вере и по языку и по менталитету?
По коррупции
+6
0
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Jan Paskel
Ответ Беременный малыш
Это точно Ари все последние интервью дает?😁
Аристислав
+4
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Советник_042
Когда вчера игру с Сантосом U20 МатчТВ позиционировал как игру России и Бразилии, Ари пребывал в экстазе, будущего депутата заполонили братские чувства
+3
0
+3
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yulay
Дани Алвес из тюрьмы переживает по этому поводу
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Ярик01
Лигу чемпионов без Зенита бразильцы отказываются смотреть)
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CopaAmerica
Дайте ему звезду героя и путевку в зону сво
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Olga.t
Ари отрабатывает повестку на 146%.
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Беременный малыш
Это точно Ари все последние интервью дает?😁
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WhatZ
А причем Бразилия к Европе?
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Любезный Коссутий
уверен, что о возвращении российских клубов в еврокубки Бразилия точно не думает. им просто наплевать
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Sasha Kireev
Ответ WhatZ
А причем Бразилия к Европе?
В Бразилии следят за еврокубками.
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Pb-SE
Ответ Ростовский
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А можно в цифрах озвучить инфляцию в Европе?
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alexmixer9
Ответ Sasha Kireev
В Бразилии следят за еврокубками.
Другой тогда вопрос, а наши причём к еврокубкам, вопрос и до отстранения актуальный
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Витольд Бубеный
Ответ Vićtor Diaź
Да что там Бразилия… вся латинская Америка этого ждёт. Аргентинцы ждут не окончания бешеной инфляции в стране, а скорейшего возвращения сборной России в официальные международные матчи!
Юмореска)
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Dura Ace Di2
Какой-же бред несёт ари
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Pb-SE
Весь Парагвай ждет, когда Навального, Яшина и Кура-Мурза выпустят.
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Dart_Yoda
"ФИФА в любом случае придется пойти на шаг снятия запрета российским клубам играть в Лиге чемпионов"

В любом случае, это любому дураку понятно. Жаль только Ари не сказал какое отношение ФИФА имеет к еврокубкам...
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R-WRashid
А можно поменьше всяких братских народов, чтобы поменьше вписываться за кого попало?
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