«Алкоголь – это этиловый спирт, безопасных доз не существует. Это в любом случае яд». Тренер «Торпедо» по ОФП о пиве

Тренер «Торпедо» по ОФП рассказал о своем отношении к алкоголю.

– Вы противник пива. Но в есть негласная традиция ставить гостям пару ящиков пива после игры.

– У меня есть четкое понимание: алкоголь в любых дозировках – это этиловый спирт. Безопасных доз этилового спирта не существует. Есть только определенная толерантность к яду. Но в любом случае это яд.

Стал бы я запрещать пиво у хоккеистов, если бы мне это было подвластно? Наверное, нет. Тут принцип следующий: ты должен разрешить что-то, чтобы люди перестали употреблять это. Если будешь запрещать, то эффект может получиться обратным.

Просто люди должны понимать, сколько они пьют и когда они пьют. Если разговор идет о загуле до пяти утра, то это абсолютно неприемлемо. Аналогичная история, когда молодые пьют по просьбе старших и стараются влиться в команду.

Человек должен сам понимать и знать меру. Я ничего не имею против одной-двух бутылок пива. Но когда у тебя через день идут игры, а ты пьешь по десять бутылок до утра, это неприемлемо.

– То есть сейчас игрока « » вполне можно встретить после игры с баночкой пива?

– Я не видел и, надеюсь, не увижу.

– Метод восстановления «по Ковальчуку» – чистая психология?

– Абсолютная психология! Ветеранов вообще не переубедить. Мне сейчас 38 лет, и я знаю многих игроков моего возраста, у которых устоявшиеся понятия – у них свои способы восстановления. Изменить можно только молодежь.

Я больше приверженец таких людей, как Том Брэди, который играл до 45 лет и семь раз выигрывал Супербоул. Он написал книгу, и там точно не пахнет никаким алкогольным восстановлением!

Могу привести в пример Игоря Николаевича [ ], который может позволить себе пару бокалов красного вина. Но никак не больше! Он не будет гулять до пяти утра.

Скажу так: сложнее выпить мало, чем не пить вообще. Если человек умеет пить культурно, наверное, это только в плюс, – сказал тренер «Торпедо» по физической подготовке Филипп Арзамазов.