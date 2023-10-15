«Алкоголь – это этиловый спирт, безопасных доз не существует. Это в любом случае яд». Тренер «Торпедо» по ОФП о пиве

Теги Торпедо Илья Ковальчук Игорь Ларионов КХЛ Том Брэди Спорт-Экспресс алкоголь и спорт Хоккей

Тренер «Торпедо» по ОФП рассказал о своем отношении к алкоголю.

– Вы противник пива. Но в КХЛ есть негласная традиция ставить гостям пару ящиков пива после игры.

– У меня есть четкое понимание: алкоголь в любых дозировках – это этиловый спирт. Безопасных доз этилового спирта не существует. Есть только определенная толерантность к яду. Но в любом случае это яд.

Стал бы я запрещать пиво у хоккеистов, если бы мне это было подвластно? Наверное, нет. Тут принцип следующий: ты должен разрешить что-то, чтобы люди перестали употреблять это. Если будешь запрещать, то эффект может получиться обратным.

Просто люди должны понимать, сколько они пьют и когда они пьют. Если разговор идет о загуле до пяти утра, то это абсолютно неприемлемо. Аналогичная история, когда молодые пьют по просьбе старших и стараются влиться в команду.

Человек должен сам понимать и знать меру. Я ничего не имею против одной-двух бутылок пива. Но когда у тебя через день идут игры, а ты пьешь по десять бутылок до утра, это неприемлемо.

– То есть сейчас игрока «Торпедо» вполне можно встретить после игры с баночкой пива?

– Я не видел и, надеюсь, не увижу.

– Метод восстановления «по Ковальчуку» – чистая психология?

– Абсолютная психология! Ветеранов вообще не переубедить. Мне сейчас 38 лет, и я знаю многих игроков моего возраста, у которых устоявшиеся понятия – у них свои способы восстановления. Изменить можно только молодежь.

Я больше приверженец таких людей, как Том Брэди, который играл до 45 лет и семь раз выигрывал Супербоул. Он написал книгу, и там точно не пахнет никаким алкогольным восстановлением!

Могу привести в пример Игоря Николаевича [Ларионова], который может позволить себе пару бокалов красного вина. Но никак не больше! Он не будет гулять до пяти утра.

Скажу так: сложнее выпить мало, чем не пить вообще. Если человек умеет пить культурно, наверное, это только в плюс, – сказал тренер «Торпедо» по физической подготовке Филипп Арзамазов.

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17 комментариев

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Роман Коваленко
"Ты должен разрешить что-то, чтобы люди перестали употреблять это. Если будешь запрещать, то эффект может получиться обратным."
Золотые слова. Нашим властям бы в голову его вложить еще.
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Machine Head
Алкаши на ветке собрались бггг . Миллионы детей страдают от нерадивых родителей алкоголиков. А выпить бокал шампанского или вина это не алкоголизм . Но никто не признается в том сколько он приносит вреда своей семье.
+7
-5
+2
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Фауст
разрешите лсд. и я откажусь от пивасика.
+2
0
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Machine Head
Алкоголь это не только вредно - это социальное зло.
+7
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Человек из футбола
некоторые и из-за зожа могут только вред получить, так что везде надо знать меру
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Dinamik1
Не трогай свтое своим языком и руками.
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brace
Ответ МАГА 123
Обоснование где вашим словам? Если человек пьет в меру, или по праздникам, то в чем зло для социума?
Тут скорее всего имеется в виду, что некоторые не умеют сдерживаться и уходят в штопор
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ппппочему
Ответ МАГА 123
Обоснование где вашим словам? Если человек пьет в меру, или по праздникам, то в чем зло для социума?
Советую для ответа на свой вопрос немного погуглить, каким образом организм человека обрабатывает появление этанола, и почему у некоторых людей это вызывает зависимость. А для понимания влияния на социум советую фильм "Ещё по одной" посмотреть
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Анатолий Нагорный
Ответ Роман Коваленко
"Ты должен разрешить что-то, чтобы люди перестали употреблять это. Если будешь запрещать, то эффект может получиться обратным." Золотые слова. Нашим властям бы в голову его вложить еще.
Траву?)
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heivani
Ответ Branson
как раз сейчас пью пивас 🍺 нефильтрованный 1,5 л
Зря) .Почки тогда будут фильтровать.А им это надо?
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Андрей Пядышев
Ответ Machine Head
Алкаши на ветке собрались бггг . Миллионы детей страдают от нерадивых родителей алкоголиков. А выпить бокал шампанского или вина это не алкоголизм . Но никто не признается в том сколько он приносит вреда своей семье.
смотря за какой промежуток времени.
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