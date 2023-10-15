Члены МОК из Алжира, Доминиканской Республики и Джибути предложили изменить Олимпийскую хартию ради переизбрания Баха на третий срок

В МОК предложили изменить Олимпийскую хартию ради переизбрания Баха на третий срок.

Предложение выдвинул Мустафа Берраф из Алжира на 141-й сессии Международного олимпийского комитета, которая проходит в Мумбаи. Его поддержали Луис Мехья Овьедо из Доминиканской Республики и Айша Гарад Али из Джибути.

69 лет, он возглавляет МОК с 2013 года. В 2021-м Баха переизбрали на четырехлетний срок, который, согласно действующей Олимпийской хартии, должен стать для него последним.

Вице‑президент МОК Джон Коутс из Австралии, являющийся главой юридической комиссии, сообщил делегатам, что письменное предложение о внесении изменений в хартию должно быть представлено за 30 дней до сессии.

«Прежде всего, хочу сказать большое спасибо за ваши добрые слова поддержки, потому что, я думаю, эти слова поддержки адресованы не только мне, они адресованы всем нам.

Вы знаете, что я очень предан Олимпийской хартии. То, что я являюсь основным автором Олимпийской хартии, заставляет меня быть более лояльным к ней.

Вы слышали разъяснения председателя нашей юридической комиссии по этому поводу. Еще раз большое спасибо, я очень тронут вашей поддержкой и дружбой», – сказал Бах в ходе сессии.