Сестра Криштиану Роналду отреагировала на очередной успешный матч форварда.

Нападающий сборной сделал дубль в игре против команды Словакии в отборе Евро-2024. Теперь на его счету 857 забитых мячей за карьеру.

выложила фотографию у себя в соцсети. «857 ударов плетью. Ой, извините, ошиблась. 857 голов. Горжусь тобой», – написала сестра футболиста.

Напомним, ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что Роналду грозит 99 ударов плетью за нарушение законов Ирана. В посольстве страны опровергли эти новости.

Криштиану Роналду: «Президент «Порту» предложил мне испытание – забить 1000 голов. В 900 я уверен»

Игра: проверьте свою футбольную орфографию