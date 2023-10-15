Сестра Роналду о фото игрока: «857 ударов плетью. Ой, ошиблась, 857 голов. Горжусь тобой»
Сестра Криштиану Роналду отреагировала на очередной успешный матч форварда.
Нападающий сборной Португалии сделал дубль в игре против команды Словакии в отборе Евро-2024. Теперь на его счету 857 забитых мячей за карьеру.
Катя Авейру выложила фотографию Криштиану у себя в соцсети. «857 ударов плетью. Ой, извините, ошиблась. 857 голов. Горжусь тобой», – написала сестра футболиста.
Напомним, ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что Роналду грозит 99 ударов плетью за нарушение законов Ирана. В посольстве страны опровергли эти новости.
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