Сестра Роналду о фото игрока: «857 ударов плетью. Ой, ошиблась, 857 голов. Горжусь тобой»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд высшая лига Иран соцсети ахахаха Катя Авейру Футбол

Сестра Криштиану Роналду отреагировала на очередной успешный матч форварда.

Нападающий сборной Португалии сделал дубль в игре против команды Словакии в отборе Евро-2024. Теперь на его счету 857 забитых мячей за карьеру. 

Катя Авейру выложила фотографию Криштиану у себя в соцсети. «857 ударов плетью. Ой, извините, ошиблась. 857 голов. Горжусь тобой», – написала сестра футболиста.

Напомним, ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что Роналду грозит 99 ударов плетью за нарушение законов Ирана. В посольстве страны опровергли эти новости. 

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52 комментария

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Плевал я
Тупой юморок некрасивой женщины
+95
-21
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Роман
Некоторые в комментариях недалеко ушли от Кати Авейру.
+39
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Budabuda
какая шутка
+15
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Vićtor Diaź
Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
Зачем удалять заминусованный коммент и заново его писать?
+18
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Никита Смолов
Роман: «Некоторые в комментариях недалеко ушли от Кати Авейру»

Да ты на первых местах в этом списке 😉
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utsh44psmr
Ой, 857 пенальти.
+27
-18
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AnMe
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Катюша, привет
+15
-7
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ghost 78
почему жены/сестры футболистов такие тупые?
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GuruFutbola
У них с братцем одно значение iQ на двоих)
+13
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Andrew Chepaylo
Ответ Vićtor Diaź
Зачем удалять заминусованный коммент и заново его писать?
Может он думает со второго раза сработает и он уйдет в плюс
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svft
диалог в семье Роналду:
- Ты свет в глазах Бога, благословенный!
- Вперед, парни!
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Владлен
Удар был в декабре 22-го. И не плетью, а наотмашь. Это был нокаут.
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FCB1991
Сколько же комплексов у этого семейства?
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FCB1991
Ответ ghost 78
почему жены/сестры футболистов такие тупые?
В данном случае и сам футболист интеллектом не блещет.
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Любитель побеждать
В этот раз хотя бы не Лихтенштейну…
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utsh44psmr
Ответ Эркинбек Апаканов
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Самокритично
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фанат спартака с 1967
Ответ Плевал я
Тупой юморок некрасивой женщины
не твоя ,вот и пишешь чушь
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Эркинбек Апаканов
Ответ utsh44psmr
Ой, 857 пенальти.
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Tima_Milan
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FCB1991
Ответ Новый тренер ФК Спартак
Поэтому такой успешный в жизни. А ты весь такой интеллектуал строчишь комменты на спортсе.
Его успех это пиар, толерантность и агенты, без которых он закопал себя в интервью с Морганом. Десятки клубов Европы отказались от павлина. И даже родной Спортинг.
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Urmatbek Abzhalov
Ответ ghost 78
почему жены/сестры футболистов такие тупые?
Только Авейру такие, как и сам футболист Авейру
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Денис Ширинов
Когда смеяться?
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Великий Алонсо
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Marek mgn
Ответ Vićtor Diaź
Зачем удалять заминусованный коммент и заново его писать?
а зачем делать акцент на заминусованности?
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Xm.md
Ответ Tima_Milan
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857 ударов плетью в исполнении Бадра
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