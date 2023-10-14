Гран-при России. «Край курая». Савосин, Семененко, Мозалев, Лутфуллин и Игнатов покажут произвольные программы

15 октября на этапе Гран-при России в Уфе мужчины покажут произвольные программы.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

1-й этап

«Край курая»

Уфа

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 12:30 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Роман Кудлаев

2. Владислав Дворников

3. Иван Соболев

4. Дамир Черипка

5. Андрей Мухортов

6. Даниил Постарнаков

Вторая разминка

7. Владимир Ощепков

8. Макар Игнатов

9. Глеб Лутфуллин

10. Андрей Мозалев

11. Евгений Семененко

12. Роман Савосин

После короткой программы

1. Роман Савосин – 100,89

2. Евгений Семененко – 97,74

3. Андрей Мозалев – 97,14

4. Глеб Лутфуллин – 87,42

5. Макар Игнатов – 81,26

6. Владимир Ощепков – 70,78

7. Даниил Постарнаков – 68,32

8. Андрей Мухортов – 68,95

9. Дамир Черипка – 67,82

10. Иван Соболев – 61,55

11. Владислав Дворников – 52,89

12. Роман Кудлаев – 50,32

Расписание первого этапа Гран-при России в Уфе: там выступят Петросян, Семененко, Худайбердиева и Базин