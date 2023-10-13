Россия победила Камерун, МОК отстранил ОКР, глава УЕФА осудил атаку ХАМАС на Израиль и другие новости

1. Сборная России обыграла команду Камеруна (1:0) в товарищеском матче в Москве благодаря голу Федора Чалова.

2. Международный олимпийский комитет отстранил Олимпийский комитет России за включение в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. МОК примет решение об участии россиян в Олимпиаде-2024 незадолго до начала Игр. Реакция ОКР: «МОК принял очередное контрпродуктивное решение с очевидной политической подоплекой».

3. НХЛ. «Рейнджерс» забросили 5 шайб «Баффало», Панарин набрал 1+1. «Коламбус» проиграл «Филадельфии», несмотря на 2 передачи Марченко. Все результаты дня – здесь.

4. Президент УЕФА Александер Чеферин назвал нападение ХАМАС «бессмысленным актом насилия» и выразил соболезнования в письме главе Федерации футбола Израиля.

5. В 7-м туре квалификации Евро-2024 Испания переиграла Шотландию (2:0), Беларусь и Румыния не забили голов (0:0), Хорватия проиграла Турции (0:1), Армения уступила Латвии (0:2).

6. Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в полуфинал турнира в Чжэнчжоу после отказа Онс Жабер.

7. Испанская фигуристка Лаура Баркеро дисквалифицирована на год за допинг. Она сдала положительный тест на клостебол на Олимпиаде-2022.

8. «Ак Барс» победил «Амур» (5:3) в Фонбет Чемпионате КХЛ, «Нефтехимик» уступил «Сочи» по буллитам (2:3 Б).

9. Квалификация ЧМ-2026. Аргентина одолела Парагвай (1:0) за счет раннего гола Отаменди, Бразилия упустила победу в матче с Венесуэлой (1:1), Уругвай и Колумбия сыграли 2:2.

10. Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун приговорен к 17 месяцам тюрьмы условно за налоговое мошенничество, он выплатит более 800 млн долларов.

Цитаты дня:

Ротенберг о старте сезона: «У СКА было рекордное число игр на выезде на таком отрезке за всю историю КХЛ. Дорогого стоит побеждать при таком графике»

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