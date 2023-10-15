Представитель МОК: «Иногда страны настаивают на полном отстранении российских спортсменов. Мы осуждаем подобное вмешательство»

Теги МОК Олимпийская сборная России ОКР сборная Беларуси сборная Беларуси жен Политика Джеймс Маклеод Легкая атлетика

В МОК отвергают призывы к полному отстранению российских спортсменов.

Директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами Международного олимпийского комитета (МОК) Джеймс Маклауд на сессии МОК в Мумбаи заявил, что организация сохраняет рекомендации по допуску россиян на международные соревнования в нейтральном статусе.

«Перед Международным олимпийским комитетом была поставлена задача найти возможность для участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях в нейтральном статусе. МОК ставит перед собой цель исключить дискриминацию спортсменов на основе их национальной принадлежности. Подчеркиваем, что спортсмены не должны подвергаться санкциям за действия правительств их стран.

В марте этого года МОК выпустил специальные рекомендации по допуску российских и белорусских спортсменов. С тех пор многие международные спортивные федерации смогли разработать критерии по возвращению спортсменов в нейтральном статусе.

Иногда происходит вмешательство в принятие независимых решений со стороны федераций, когда страны настаивают на полном отстранении российских и белорусских спортсменов и недопуске их к участию в соревнованиях, даже отказывая в выдаче виз. МОК осуждает подобное вмешательство и внимательно изучает подобные случаи.

Несколько дней назад МОК принял решение отстранить национальный комитет России, так как тот допустил прямое нарушение правил МОК. Несмотря на это, мартовские рекомендации МОК по допуску российских спортсменов остаются в силе.

Также вы знаете, что НОК России и Беларуси не получили приглашения на Олимпийские игры. МОК оставляет за собой право выслать их в подходящее для этого время», – сказал Маклауд.

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8 комментариев

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Bleffinho
глупости какие-то придумывают. Уже сказали бы, что всё в МОК будет, как хозяин из США скажет, и придумывать ничего не надо было бы
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Berbatov09
А оно разве не полное? На данный момент фактически 100%, за исключением отдельных дисциплин.
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unreality
«Осуждаем, мысленно, но при этом выполняем их указания»
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JOMART
Интересно МОК будет отстранять Израиль... Постоянно бомбят территории соседних Государств, хотят стереть с лица земли город Газа...
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steelhard
А куда ещё полней?
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андрэ
Ответ Berbatov09
А оно разве не полное? На данный момент фактически 100%, за исключением отдельных дисциплин.
ну значит не полное, если есть дисциплины в которых разрешено
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ДИОНИС
А из-за чего большинство российских спортсменов не могут участвовать в международных соревнованиях? Уж не из-за вмешательства ли некоторых стран в деятельность МОК и Международных Спортивных Федераций, о чём не так давно проговорился Томас Бах?
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