В МОК отвергают призывы к полному отстранению российских спортсменов.

Директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами Международного олимпийского комитета (МОК) Джеймс Маклауд на сессии МОК в Мумбаи заявил, что организация сохраняет рекомендации по допуску россиян на международные соревнования в нейтральном статусе.

«Перед Международным олимпийским комитетом была поставлена задача найти возможность для участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях в нейтральном статусе. МОК ставит перед собой цель исключить дискриминацию спортсменов на основе их национальной принадлежности. Подчеркиваем, что спортсмены не должны подвергаться санкциям за действия правительств их стран.

В марте этого года МОК выпустил специальные рекомендации по допуску российских и белорусских спортсменов. С тех пор многие международные спортивные федерации смогли разработать критерии по возвращению спортсменов в нейтральном статусе.

Иногда происходит вмешательство в принятие независимых решений со стороны федераций, когда страны настаивают на полном отстранении российских и белорусских спортсменов и недопуске их к участию в соревнованиях, даже отказывая в выдаче виз. МОК осуждает подобное вмешательство и внимательно изучает подобные случаи.

Несколько дней назад МОК принял решение отстранить национальный комитет России, так как тот допустил прямое нарушение правил МОК. Несмотря на это, мартовские рекомендации МОК по допуску российских спортсменов остаются в силе.

Также вы знаете, что НОК России и Беларуси не получили приглашения на Олимпийские игры. оставляет за собой право выслать их в подходящее для этого время», – сказал Маклауд.

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