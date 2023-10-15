КХЛ. «Металлург» в гостях у «Барыса», «Авангард» против «Локомотива», «Салават» сыграет с минским «Динамо»

Теги Авангард Салават Юлаев Металлург Мг Локомотив Витязь Автомобилист результаты матчей Динамо Минск КХЛ Барыс Хоккей

«Барыс» примет «Металлург» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Авангард» сыграет с «Локомотивом», «Салават» – с минским «Динамо». 

Фонбет Чемпионат КХЛ

Барыс – Металлург Мг
Дата проведения
15 октября, 12.00, «Барыс Арена»
Онлайн матча Видео

Авангард – Локомотив
Дата проведения
15 октября, 12.30, «G-Drive Арена»
Онлайн матча Видео

Салават Юлаев – Динамо Минск
Дата проведения
15 октября, 14.30, «Уфа-Арена»
Онлайн матча Видео

Автомобилист – Витязь
Дата проведения
15 октября, 15.00, «КСК Уралец»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

1 комментарий

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Товарищъ
Автомобилист, победы дома есть всегда и восьмую брать пора :)!!!
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