КХЛ. «Металлург» в гостях у «Барыса», «Авангард» против «Локомотива», «Салават» сыграет с минским «Динамо»
«Барыс» примет «Металлург» в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Авангард» сыграет с «Локомотивом», «Салават» – с минским «Динамо».
Фонбет Чемпионат КХЛ
- Дата проведения
- 15 октября, 12.00, «Барыс Арена»
- Дата проведения
- 15 октября, 12.30, «G-Drive Арена»
- Дата проведения
- 15 октября, 14.30, «Уфа-Арена»
- Дата проведения
- 15 октября, 15.00, «КСК Уралец»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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