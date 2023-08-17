Открытая категория с участием трансгендеров появится на Кубке мира по плаванию

Теги плавание World Aquatics (FINA) Кубок мира ЛГБТ Хусейн Аль-Мусаллам Водные виды

Трансгендерные спортсмены смогут выступать на Кубке мира-2023 по плаванию.

На первом этапе Кубка мира-2023 по плаванию в Берлине пройдут соревнования в открытой категории, где могут выступать трансгендерные спортсмены.

Об этом сообщила Международная федерация плавания (World Aquatics). Этап Кубка мира состоится с 6 по 8 октября.

В прошлом году World Aquatics ужесточила правила для участия трансгендеров в женских соревнованиях и объявила о создании открытой категории соревнований.

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18 комментариев

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Crestbook
Ну наконец-то доперли)
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Станислава Чеснокова
Ну вот и пришли к логичному решению. Главное , чтоб товарищи не сильно протестовали)
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Рус Киссенжер
давно пора. и в других видах спорта.
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Fast3R
А для биомеханоидов?
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sashka.loker
Почему не перевести всех трансгендеров на паралимпийские игры? Или они оскорбятся и будут доказывать всем что абсолютно здоровы гормонально и психологически?
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haymaker
Ответ Георгий Большаков
От того, что трансов признали хорошими, они не исчезнут
Да и фиг с ними. От них никакого вреда в обычной жизни.
В спорте они нарушают честную конкуренцию, из-за этого шум. Как шум исчезнет, о них сразу забудут.
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Vadim Medvedev
Ответ Георгий Большаков
От того, что трансов признали хорошими, они не исчезнут
один товарищ уже хотел, чтобы исчезла определенная категория людей

не очень хорошо вышло
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Георгий Большаков
Вместо того, чтобы искоренить зло - узаконим его
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Павел Сморщков
"Трансгендеры" - это как? Как можно одному человеку "поменять" гендерные институты своего сообщества? ...Это я к тому, что нужно понимать слова, которые слышишь или произносишь. Живо за словари русского языка - и больше херни такой не пишем! ....Спасибо родному языку, в нём есть описание тому, про что здесь на самом деле. Люди, сменившие пол. Сборные сменивших пол. Вот так нормально и понятно.
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DenizKios
Дичь...
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User 0234
а может пусть еще и дадим принять участие гомосексуальным транс женщинам?
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Wokulski
Если категория открытая, то в ней смогут выступать мужчины... И опять по новой будет: трансгендеров притесняют...
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Удар Кержакова
Какой-то фильм комедия был лет 10 назад про такие соревнования, про новости с трансгендарами и так далее. Мы все ржали и думали, что это вымысел, а вот оно и на яву. И самое прикольное, что часть человечества принимают это за норму. Интересно даже что будет дальше. ЧМ среди людей-животных по фехтованию или что-то ещё)
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haymaker
Ответ Георгий Большаков
Вместо того, чтобы искоренить зло - узаконим его
Так это самый простой способ. Оно само устранится
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