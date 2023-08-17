Открытая категория с участием трансгендеров появится на Кубке мира по плаванию

Трансгендерные спортсмены смогут выступать на Кубке мира-2023 по плаванию.

На первом этапе Кубка мира-2023 по плаванию в Берлине пройдут соревнования в открытой категории, где могут выступать трансгендерные спортсмены.

Об этом сообщила Международная федерация плавания (World Aquatics). Этап Кубка мира состоится с 6 по 8 октября.

В прошлом году World Aquatics ужесточила правила для участия трансгендеров в женских соревнованиях и объявила о создании открытой категории соревнований.

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