Открытая категория с участием трансгендеров появится на Кубке мира по плаванию
Трансгендерные спортсмены смогут выступать на Кубке мира-2023 по плаванию.
На первом этапе Кубка мира-2023 по плаванию в Берлине пройдут соревнования в открытой категории, где могут выступать трансгендерные спортсмены.
Об этом сообщила Международная федерация плавания (World Aquatics). Этап Кубка мира состоится с 6 по 8 октября.
В прошлом году World Aquatics ужесточила правила для участия трансгендеров в женских соревнованиях и объявила о создании открытой категории соревнований.
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В спорте они нарушают честную конкуренцию, из-за этого шум. Как шум исчезнет, о них сразу забудут.
не очень хорошо вышло