Де Брюйне сделают операцию в Антверпене. Хавбек «Ман Сити» пропустит 3-4 месяца

Кевин де Брюйне согласился на операцию после травмы задней поверхности бедра.

Как утверждает Het Laatste Nieuws, полузащитник « », исходя из результатов медобследования, будет прооперирован в Антверпене.

Бельгиец пропустит от трех до четырех месяцев.

Де Брюйне получил повреждение в 1-м тайме игры против «Бернли» (3:0) в . Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.

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