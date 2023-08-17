Де Брюйне сделают операцию в Антверпене. Хавбек «Ман Сити» пропустит 3-4 месяца

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Сборная Бельгии по футболу травмы Кевин де Брюйне Здоровье Футбол

Кевин де Брюйне согласился на операцию после травмы задней поверхности бедра.

Как утверждает Het Laatste Nieuws, полузащитник «Манчестер Сити», исходя из результатов медобследования, будет прооперирован в Антверпене.

Бельгиец пропустит от трех до четырех месяцев.

Де Брюйне получил повреждение в 1-м тайме игры против «Бернли» (3:0) в АПЛ. Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.

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28 комментариев

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corazón blanco
Огромная потеря для Сити, системообразующий игрок, здоровья Кевину.
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Акматов Мейман
Ответ llolishe
Комментарий удален пользователем
Жаль дизлайк не могу тебе поставить .
+19
-4
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Syog1010
Здоровья лучшему АПЗ из ныне играющих на топ-уровне!
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Karina_chka
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Очень неприятная ситуация! Надеюсь, это сподвигнет Сити купить ему замену , и попытаться избавится от Де Брюйнезависимости. Уже пора перестроить игру так, что бы игра команды не зависела так сильно от одного человека, и эта травма сподвигнет к этому. Везде нужно искать положительные моменты.
С одной стороны согласна, но с другой стороны есть ощущение, что мне, как болельщице, никто не дает столько восхищения своими разрезающими пасами, как КДБ. Так не хочется, чтоб он старел(
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JENNINGS
Огромная потеря для «Ман Сити», ключевой, системообразующий игрок! Я уже не говорю про то, что он - лучший ЦАП мира. Здоровья Кевину и скорейшего возвращения в строй!
+7
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Fazy10
без Кевина могут много очков на старте потерять , ну на дистанции шансов мало
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ramzan-ansar@mail.ru
С ним и без него, это две разные команды. Вчерашняя игра за Суперкубок Европы наглядно показала, как его не хватало.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Karina_chka
С одной стороны согласна, но с другой стороны есть ощущение, что мне, как болельщице, никто не дает столько восхищения своими разрезающими пасами, как КДБ. Так не хочется, чтоб он старел(
Помню, как год назад его заменили в игре с Реалом, и у МС все пошло прахом
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Очень неприятная ситуация! Надеюсь, это сподвигнет Сити купить ему замену , и попытаться избавится от Де Брюйнезависимости. Уже пора перестроить игру так, что бы игра команды не зависела так сильно от одного человека, и эта травма сподвигнет к этому. Везде нужно искать положительные моменты.
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Peter Parker
Пусть берут на замену Захаряна пока не поздно.
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ llolishe
Комментарий удален пользователем
Совмещаешь приятно с полезным, я смотрю. Разводишь людей на активность + выплёскиваешь своё хейтерство в комментарии. Такой слабый хейт на нормальных людей не работает. Пока ты не прислал никаких доказательств в нарушении фпп, твои словя - это просто высер в комментарии. О покупках Челси в миллиард за год, о покупках МЮ, которые кроме позора больше ничего не вызывают, и о покупках Арсенала мы конечно промолчим. Ты в курсе, что Сити в прошлом году купил только Холланда, и продал игроков на большую сумму, что позволило им выйти в плюс по трансферному балансу? В курсе, что в это трансферное окно купили только Ковачича и Гвардиола,потратив ,только, чуть больше 100 миллионов, в то время как Арсенал ,уже потратил более 200 лямов? Про траты Челси я вообще молчу.
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Артём Голобородько
Дэмн, самое время купить кого-то. Вингеров достаточно в команде, а вот с уходом Илкая, позиция центра ПЗ просела. Ещё и Бернарду травмировался. Тяжело будет.

Хотя допускаю, что Пеп в очередной раз сможет раскрыть кого-то сменой позиции.

Кевину и всем травмированным игрокам во всех других клубах только здоровья и скорейшего выздоровления.
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Karina_chka
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Помню, как год назад его заменили в игре с Реалом, и у МС все пошло прахом
Да и вчера было некрасиво прям смотреть. Без Бернарду и Кевина вообще магия пропадает(
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Андрей Катков
Он как раз-таки не состемообоазующий, но он невероятно важен. И незаменим
И гениален как футболист
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Kikilboka
Позицию КДБ закроет Бернарду, с этим всё понятно. А вот на позицию Бернарду встанет Фоден - и это для него последний контрольный шанс заявить о себе как о топ-футболисте, а не как о подающем надежды юниоре. Ну и плюс Пакету возьмут, чтобы давать кому-то отдыхать.

Лично я в Фодена не верю, но посмотрим
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ARIGAMI ARIGAMI
Здоровья КДБ
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oka79410
Часто травмируется в последнее время, жаль
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Руслан З.
Да уж, потеря для горожан. По объёму выполняемой работы на поле равных Кевину в составе нет. Искать сейчас замену, способных его заменить просто нет.
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тренер с района
Здоровья , без него Сити будет тяжело. Тем интереснее будет смотреть как Пеп будет решать эту проблему
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Джанлука Нальюка
Без де брюйне и гюндогана сити вчера натужно атаковал
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llolishe
Комментарий удален пользователем
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Serik Alik
Интересно будет посмотреть на данном отрезке на Холланда.
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corazón blanco
Ответ JBa
Может ещё добавишь, что трава зелёная? А то какой-то неполный комментарий получается
Зачем? Тогда Вам писать будет нечего, это Ваш хлеб)
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blаncо
Скорейшего восстановления ему. Как и всем другим страдальцам последних дней.
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ Karina_chka
С одной стороны согласна, но с другой стороны есть ощущение, что мне, как болельщице, никто не дает столько восхищения своими разрезающими пасами, как КДБ. Так не хочется, чтоб он старел(
Пеп придумает что-нибудь. Во всех сезонах при Гвардиоле Сити был стабилен. Менялись игроки, футболисты получали травмы,менялись тактики и схемы, но почти всегда, это не мешало Сити становится чемпионом АПЛ и держать уровень. Пеп вывезет.
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