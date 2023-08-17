Де Брюйне сделают операцию в Антверпене. Хавбек «Ман Сити» пропустит 3-4 месяца
Кевин де Брюйне согласился на операцию после травмы задней поверхности бедра.
Как утверждает Het Laatste Nieuws, полузащитник «Манчестер Сити», исходя из результатов медобследования, будет прооперирован в Антверпене.
Бельгиец пропустит от трех до четырех месяцев.
Де Брюйне получил повреждение в 1-м тайме игры против «Бернли» (3:0) в АПЛ. Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.
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Хотя допускаю, что Пеп в очередной раз сможет раскрыть кого-то сменой позиции.
Кевину и всем травмированным игрокам во всех других клубах только здоровья и скорейшего выздоровления.
Лично я в Фодена не верю, но посмотрим