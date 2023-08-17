Глава FA допустил, что после Саутгейта мужскую сборную Англии может возглавить тренер женской команды Сарина Вигман

Тренер женской сборной Англии может сменить Гарета Саутгейта во главе мужской.

Глава Футбольной ассоциации Англии Марк Буллингем допустил, что кандидатура Сарины Вигман будет изучена в соответствующей ситуации.

«Люди всегда говорят, что это должен быть лучший тренер-мужчина или англичанин. Но почему это должен быть мужчина?

Мы всегда отвечаем: «Нам нужен самый подходящий человек». Если это женщина – почему нет?

Выбор не так велик, но мне не нравится настроенность на то, что это непременно должен быть мужчина.

Думаю ли я, что футбол отстает от других видов спорта с точки зрения числа женщин-тренеров на топ-уровне? Да, и я думаю, что это необходимо изменить. Думаю ли я, что Сарина способна работать в футболе где угодно? Да.

Я очень доволен ее работой и надеюсь, что она еще долго будет ее выполнять. Если когда-либо у нас будут вакансии в основной мужской или женской командах, мы будем искать самого подходящего специалиста, то есть того, кто лучше всех будет способен побеждать», – заявил руководитель FA.

20 августа женская сборная Англии сыграет с Испанией в финале ЧМ. Ранее Вигман привела англичанок к победе на Евро-2022, а сборную Нидерландов – на Евро-2017.

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