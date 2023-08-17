Глава FA допустил, что после Саутгейта мужскую сборную Англии может возглавить тренер женской команды Сарина Вигман

Теги Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу женский футбол сборная Англии жен Футбольная ассоциация Англии Футбол

Тренер женской сборной Англии может сменить Гарета Саутгейта во главе мужской.

Глава Футбольной ассоциации Англии Марк Буллингем допустил, что кандидатура Сарины Вигман будет изучена в соответствующей ситуации.

«Люди всегда говорят, что это должен быть лучший тренер-мужчина или англичанин. Но почему это должен быть мужчина?

Мы всегда отвечаем: «Нам нужен самый подходящий человек». Если это женщина – почему нет?

Выбор не так велик, но мне не нравится настроенность на то, что это непременно должен быть мужчина.

Думаю ли я, что футбол отстает от других видов спорта с точки зрения числа женщин-тренеров на топ-уровне? Да, и я думаю, что это необходимо изменить. Думаю ли я, что Сарина способна работать в футболе где угодно? Да.

Я очень доволен ее работой и надеюсь, что она еще долго будет ее выполнять. Если когда-либо у нас будут вакансии в основной мужской или женской командах, мы будем искать самого подходящего специалиста, то есть того, кто лучше всех будет способен побеждать», – заявил руководитель FA.

20 августа женская сборная Англии сыграет с Испанией в финале ЧМ. Ранее Вигман привела англичанок к победе на Евро-2022, а сборную Нидерландов – на Евро-2017.

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

30 комментариев

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Пирс Морган
Ну вот и нашли корень проблемы: с мужиком то уже почти 60 лет Англия не брала ЧМ
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KOS14
Если она темнокожая лесбиянка - шансы огромные
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Новый тренер ФК Спартак
Ответ KOS14
Если она темнокожая лесбиянка - шансы огромные
траснгендерная
+20
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Suprmaro
Почему не Виктория Бэкхэм?
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Ответ Пирс Морган
Ну вот и нашли корень проблемы: с мужиком то уже почти 60 лет Англия не брала ЧМ
Как в анекдоте: место проклятое
+10
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T622222
Тед Лассо лучше
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Overkiller
Не канает, она белая.
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Тухель
Ну, а почему бы и нет в сборной Англии много хороших тренеров позорились, а Саутгейт самый успешный тренер сборной Англии за последние 60 лет. Может чем хуже тренер тем лучше для сборной Англии.
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Mike Ball
я бы очень хотел это увидеть. а так же кто-то типа Линекера бы оправдывал ее после очередного поражения, а любую критику называл бы мизогинией.
ну и ФА не могла бы уволить ее потому что тогда бы все фемки их бы обвинили в дискриминации
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Самозанятый
Это самая смешная новость за всю историю спорта, как по мне. Даже наши чиновники так никогда не позорились, хотя и очень старались регулярно.
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Zangezi Isenar
Ну хоть посмеемся.
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KeriLLo
Ответ Профессор из Кобхэма
Не удивлюсь, если она справится лучше этого бездарного физрука. Я думал этого физручеллу погонят еще после домашнего Евро, но нет, ему еще и дифирамбы пели. Сначала он поставил автобус в финале, имея в составе возможно лучшую атаку в мире, после Франции. Потом дал указания бить школьникам пенальти, которые вышли на замену, и которые просто наложили в штаны. А еще у этого бездаря есть неприкосновенные игроки, которых он никогда не меняет - Пикфорд, Шоу, Макгуайер. Даже если игроки на этих позициях играют лучше, чем эта тройка. Томори, Чиллуэла, Джеймса, Поупа и Трента в лучшие его сезоны он активно игнорил ради своих любимчиков.
Результат может у него и есть в сравнении с другими тренерами, но вот смотрел я на его сборную, какой же трэш Саутгейт им ставит, это игрой даже сложно назвать.
А уж когда он игнорил того же Томори, якобы из-за того, что он недостаточно сделал чтобы вытеснить Коуди или Дайера (ЧМ 22) всё с ним окончательно стало ясно.
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YAHYA
Это как назначение Тэда Лассо! Мужской футбол и женский футбол - это разные виды спорта. Вариант с тренером из американского футбола мне видится более интригующим
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Иван Иванов
Ответ Пирс Морган
Ну вот и нашли корень проблемы: с мужиком то уже почти 60 лет Англия не брала ЧМ
Я не удивлюсь если за женщину-главного тренера им сразу пару очков накидывать будут в любых турнирах
+4
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Gornostaev
Сарина Вигман не подходит - она не трансгендер, а настоящая женщина, опозорят и засмеют...
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Mbest77
Ответ Пирс Морган
Ну вот и нашли корень проблемы: с мужиком то уже почти 60 лет Англия не брала ЧМ
С БЕЛЫМИ ГЕТЕРОСЕКСУАЛЬНЫМИ МУЖЧИНАМИ!
Значит нужна негритянка - лесбиянка!
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Nikola Shell
Ответ Красная стрела
Это будет почище тренера Ротенберга😂
Она в отличии от него результат даёт
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Профессор из Кобхэма
Не удивлюсь, если она справится лучше этого бездарного физрука.
Я думал этого физручеллу погонят еще после домашнего Евро, но нет, ему еще и дифирамбы пели.

Сначала он поставил автобус в финале, имея в составе возможно лучшую атаку в мире, после Франции. Потом дал указания бить школьникам пенальти, которые вышли на замену, и которые просто наложили в штаны.

А еще у этого бездаря есть неприкосновенные игроки, которых он никогда не меняет - Пикфорд, Шоу, Макгуайер. Даже если игроки на этих позициях играют лучше, чем эта тройка.
Томори, Чиллуэла, Джеймса, Поупа и Трента в лучшие его сезоны он активно игнорил ради своих любимчиков.
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AlexZhano__
Однажды англичане не поддались политическим трендам и у них отвалилась жопа.
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Этот Райола хочет денег
Да уж, конспектами Черчесова она вряд ли сможет воспользоваться, потому что попытка отвести в душ поговорить по мужски будет восприниматься не как угроза и дисциплинарная выволочка, а очень даже как поощрение и поднятие самооценки!)...
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Velirpa
без Тофика как отрезало, ну если мужики не могут, и даже иностранцы, то надо пробовать уже и женщин.
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Футбол, хоккей итд
Фиг вам, а не Вигман - скажут футболистки сборной Англии....
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Красная стрела
Это будет почище тренера Ротенберга😂
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Red devi1
Всетаки женский и мужской футбол прямо сейчас это разные виды спорта хотя бы из-за интенсивности. Говорит что ищут самого подходящего человека - надуюсь так будет и на деле, а не для галочки
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rigobersong
Женщина тренер и 11 черных в составе!:)) Идеальная команда леваков:))
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