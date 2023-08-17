«Об отставке Рахимова могут объявить завтра». Агент Гурцкая о «Рубине»

Теги Рубин Рашид Рахимов премьер-лига Россия отставки Тимур Гурцкая Это футбол, брат! Футбол

Тимур Гурцкая сообщил о скорой отставке Рашида Рахимова из «Рубина».

Казанская команда на старте сезона не выиграла ни одного матча в чемпионате и Кубке России: четыре поражения, две ничьих.

«Только что пришла свежая информация, «молния», что завтра могут объявить об отставке Рашида Рахимова.

Ждем официального объявления. Рахимов будет вторым уволенным тренером», – сказал футбольный агент.

Первым в нынешнем сезоне Мир РПЛ в отставку был отправлен Сергей Ташуев, возглавлявший «Ахмат».

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60 комментариев

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pizzatcarizza
Почему Рахимов до сих пор котируется? Он же давно ничего не показывал на тренерском посту. Пусть на Матче сидит анализирует, там ему норм
+66
-2
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Красная стрела
Пойдёт в Терек. Рахимов, Юран, Талалаев и т.п. годами кочуют по середнякам и аутсайдерам🤷‍♂️
+51
-1
+50
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Mark Safa
Замечательны вариант для Ахмата!🤓
+46
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Mark Safa
Ответ Магомед Жабиев
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Да, лично Кадыров звонил
+12
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Красная стрела
Ответ Verhovn
Круговорот физруков в РПЛ))
Может быть и физруки. Но таких тренеров с опытом низов и середины, даже пердива, людей с таким знанием изнанки футбола - не так много у нас. Интересно было б посмотреть на них в команде статусом повыше. А то идет время, одни молодые приходят и пропадают, как Аленичев, другие закрепляются , как Семак, потом новая волна, уже вроде Игнашевича, который уверен в Балтике не задержится. А Рахимовы, Юраны всё так же. Спасают клубы от вылета и получают пинка за не выразительные старты🤷‍♂️
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A.G
ждём Манчини
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Verhovn
Ответ Красная стрела
Пойдёт в Терек. Рахимов, Юран, Талалаев и т.п. годами кочуют по середнякам и аутсайдерам🤷‍♂️
Круговорот физруков в РПЛ))
+8
-1
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Его Величество Златан
Ответ pizzatcarizza
Почему Рахимов до сих пор котируется? Он же давно ничего не показывал на тренерском посту. Пусть на Матче сидит анализирует, там ему норм
ну он с рубином вышел обратно из фнл
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Peter Parker
И? После увольнения Рахимова возрастные игроки Рубина помолодеют или сразу сильных новичков привезут?
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blаncо
Замечательное усиление для матч-тв.
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Iomov
Станислав Саламович на низком старте...
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Ми Ли
Ответ Dragao Falkao
Наконец-то. Сколько уже можно назначать одних и тех же. У него получилось только в амкаре за 20 лет(4 место Карл) . Куда не назначали становилось только хуже. Ну посмотрите клубы РФПЛ на молодых современных и прогресивных. Калешин пример из Акрона. Порой свежая кровь намного лучше опыта с игрой от обороны в 5-4-1 и при пропуске года не знающие, что делать в позиционке.
9 ,7 и 5 места в Тереке , то же неплохо
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Dragao Falkao
Наконец-то. Сколько уже можно назначать одних и тех же. У него получилось только в амкаре за 20 лет(4 место Карл) . Куда не назначали становилось только хуже. Ну посмотрите клубы РФПЛ на молодых современных и прогресивных. Калешин пример из Акрона. Порой свежая кровь намного лучше опыта с игрой от обороны в 5-4-1 и при пропуске года не знающие, что делать в позиционке.
+4
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Aleksandr Alferov
Как по мне, очень слабый тренер.
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Crenk
Снова вернётся на Матч Тв
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Дмитрий Сеничкин
Ответ Красная стрела
Может быть и физруки. Но таких тренеров с опытом низов и середины, даже пердива, людей с таким знанием изнанки футбола - не так много у нас. Интересно было б посмотреть на них в команде статусом повыше. А то идет время, одни молодые приходят и пропадают, как Аленичев, другие закрепляются , как Семак, потом новая волна, уже вроде Игнашевича, который уверен в Балтике не задержится. А Рахимовы, Юраны всё так же. Спасают клубы от вылета и получают пинка за не выразительные старты🤷‍♂️
Рахимов тренировал Локо, ни чего хорошего из этого не получилось. Его лучшие показатели были в Амкаре .
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KOT_B_yHTAX
Да дайте порулить Рахимову (нет) . А если честно бесконечный какой-то круговорот супер тренеров Талалаева, Юрана, Рахимова и еще Евсеев на подтанцовке
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Булат Рустамыч
С таким составом только в автобус играть. Никакого атакующего футбола ждать не приходится. Кто бы ни пришел, с качестве главного.
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Varenicks
Странное решение. По результату оно напрашивается, но надо было либо делать это до начала сезона, чтобы купить под нового тренера нужных игроков и обкатать их, либо дать Рахимову хотя бы 10 туров сыграть. Новому тренеру не позавидуешь, особенно глядя на таких игроков обороны.
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Красная стрела
Ответ Дмитрий Сеничкин
Рахимов тренировал Локо, ни чего хорошего из этого не получилось. Его лучшие показатели были в Амкаре .
Он попал в Локо не в лучшее время. 6-8 места в ту эпоху, становились обыденностью. И были этой обыденностью еще много лет🤷‍♂️
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Магомед Жабиев
Ответ Магомед Жабиев
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Вот люди напали на меня с минусами , как буду жить теперь .
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Магомед Жабиев
Ответ Mark Safa
Да, лично Кадыров звонил
Круто , рад за тебя )
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unreality
Круговорот экспертов Матч ТВ
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luu
С возвращением на матч тв, Рахимов спец по литью воды, - не должен остваться без работы
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Aleksandr Alferov
Ответ Spartak ist besser
Хоть что-нибудь выиграл этот добротный тренер за свою тренерскую карьеру? Единственное, что его характеризует, так это то, что нигде он долго не задерживается.
Так он за всю карьеру ни разу и не тренировал команды, которые могут на что-то претендовать. Может быть кто-то и не согласен, но как по мне нормальный специалист, не физрук. В прошлом сезоне с Ахматом благодаря ему и прыгнули выше головы и сам Ахмат играл в интересный футбол а не в бей беги. В новом сезоне старт не задался, вот и выгнали.
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