«Об отставке Рахимова могут объявить завтра». Агент Гурцкая о «Рубине»
Тимур Гурцкая сообщил о скорой отставке Рашида Рахимова из «Рубина».
Казанская команда на старте сезона не выиграла ни одного матча в чемпионате и Кубке России: четыре поражения, две ничьих.
«Только что пришла свежая информация, «молния», что завтра могут объявить об отставке Рашида Рахимова.
Ждем официального объявления. Рахимов будет вторым уволенным тренером», – сказал футбольный агент.
Первым в нынешнем сезоне Мир РПЛ в отставку был отправлен Сергей Ташуев, возглавлявший «Ахмат».
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