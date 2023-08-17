«Об отставке Рахимова могут объявить завтра». Агент Гурцкая о «Рубине»

Тимур Гурцкая сообщил о скорой отставке Рашида Рахимова из «Рубина».

Казанская команда на старте сезона не выиграла ни одного матча в чемпионате и Кубке России: четыре поражения, две ничьих.

«Только что пришла свежая информация, «молния», что завтра могут объявить об отставке .

Ждем официального объявления. Рахимов будет вторым уволенным тренером», – сказал футбольный агент.

Первым в нынешнем сезоне Мир в отставку был отправлен , возглавлявший « ».

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