Слуцкий не жалеет, что назвал журналиста «19-летним дебилом»: «Вообще по барабану. Я веду себя так, как считаю нужным»

Леонид Слуцкий не жалеет, что назвал журналиста «19-летним дебилом».

Ранее форвард « » на парковке возле «РЖД Арены» сказал журналисту «РБ Спорт»: «Ты доиграешься, я тебе телефон засуну в одно место! Понял меня? Я предупредил последний раз». Футболист был дисквалифицирован на 2 матча условно и оштрафован на 50 тысяч рублей.

Бывший тренер ЦСКА и сборной России, выступающий совместно с Дзюбой в ряде шоу, заявил: «19-летний дебил бежит за территорию… Он не в первый раз наставляет камеру в лоб и задает идиотские вопросы».

– Вы во всех лентах новостей, вас все популярные блогеры песочат.

– Да вообще по барабану. Мне кажется, если мы с Дзюбой пропадем из информационного поля, то все телеграм-каналы просто закроются и у них не будет фактуры. Пиарятся на чужом имени.

– Вы не жалеете, что произнесли эту фразу?

– Нет. Конечно, нет.

– Вам предъявляют за фразу «19-летний дебил», за то, что вы рассказываете историю про Голландию, но там якобы все совсем иначе, и просто так, за то, что вы Слуцкий. Вы не жалеете?

– Нет, конечно. Я давно веду себя так, как мне интересно, как я считаю нужным, – заявил 52-летний экс-тренер.

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