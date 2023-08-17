Слуцкий не жалеет, что назвал журналиста «19-летним дебилом»: «Вообще по барабану. Я веду себя так, как считаю нужным»

Теги Локомотив Артем Дзюба Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Константин Генич Коммент.Шоу Футбол

Леонид Слуцкий не жалеет, что назвал журналиста «19-летним дебилом».

Ранее форвард «Локомотива» Артем Дзюба на парковке возле «РЖД Арены» сказал журналисту «РБ Спорт»: «Ты доиграешься, я тебе телефон засуну в одно место! Понял меня? Я предупредил последний раз». Футболист был дисквалифицирован на 2 матча условно и оштрафован на 50 тысяч рублей.

Бывший тренер ЦСКА и сборной России, выступающий совместно с Дзюбой в ряде шоу, заявил: «19-летний дебил бежит за территорию… Он не в первый раз наставляет камеру в лоб и задает идиотские вопросы».

– Вы во всех лентах новостей, вас все популярные блогеры песочат.

– Да вообще по барабану. Мне кажется, если мы с Дзюбой пропадем из информационного поля, то все телеграм-каналы просто закроются и у них не будет фактуры. Пиарятся на чужом имени.

– Вы не жалеете, что произнесли эту фразу?

– Нет. Конечно, нет.

– Вам предъявляют за фразу «19-летний дебил», за то, что вы рассказываете историю про Голландию, но там якобы все совсем иначе, и просто так, за то, что вы Слуцкий. Вы не жалеете?

– Нет, конечно. Я давно веду себя так, как мне интересно, как я считаю нужным, – заявил 52-летний экс-тренер.

«19-летний дебил» – так Слуцкий назвал журналиста, когда заступался за Дзюбу. Слова проверят юристы, в аргументах тренера много нестыковок

Дзюбе дали два матча условно за «телефон в одно место». Он не извинялся

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92 комментария

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e_kot
Тернистый путь Лео Викторовича из тренеров в клоуны
+197
-11
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Роберт ЛеванГОЛьски
Всегда знал его как интеллигентного человека с хорошим чувством юмора, а сейчас в конец оскотинился
+143
-7
+136
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feelthedroom@mail.ru
Как так можно деградировать за пару лет…
Хотя с кем поведешься..
+81
-5
+76
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Ilya Shilovskiy
Ответ Роберт ЛеванГОЛьски
Всегда знал его как интеллигентного человека с хорошим чувством юмора, а сейчас в конец оскотинился
Просто ты его не знал достаточно хорошо)))
+40
-2
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Cruel Snake
Простите конечно, но таких людей называют «быдло». Есть же нормы морали, нравственность живёшь в обществе, а не в лесу. Лёня — барабанщик
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Vladimir Rytikov
Кажется, Слуцкий все не может выйти из образа клоуна после ухода из Рубина.
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ВАЛЕРИЙ АЛЬБЕРТОВИЧ ЖМЫШЕНКО
бубнов давно был прав насчёт этого шапито-тренера
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Александр Алексеев
Надобно его отменять к чертям! Что-то совсем заферзил человечек. Более мерзкого персонажа нынче поискать еще.
+19
-6
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Сергей48
Печально наблюдать, как деградирует некогда уважаемый человек(
+14
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Grin of Ant
По-моему у Лёни башню срывает по-тихому
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Паровоз19
Лёня отморозок конечно
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Rammstein2010
Начинал вроде хорошо , людям нравился. А потом башню снесло , друзья появились тронутые , ощущение безнаказанности . Где я это уже видел ?
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Артем Воробьев
интересно узнать если на месте журналиста был болельщик то что было? такой же скандал?!
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Balt
Ответ feelthedroom@mail.ru
Как так можно деградировать за пару лет… Хотя с кем поведешься..
Скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты. Классика. )
+7
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ten Hag
Ответ e_kot
Тернистый путь Лео Викторовича из тренеров в клоуны
Еще со времен Евро2016, после известной фразы про себя и своих подопечных
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arspurs9
Конкретно Слуцкий может позволить себе делать что вздумается. Он уже не в футболе, к РФС или какому то клубу отношения не имеет. Такой же фанат, как и мы с вами.
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Роберт ЛеванГОЛьски
Ответ Ilya Shilovskiy
Просто ты его не знал достаточно хорошо)))
Возможно)
Но я конечно же имел ввиду его интервью и т.д.)
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Melnikov1968
Не знаю почему, но вспомнился мультфильм "Бегемот, который боялся прививок".
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Chuha-Motibg
И как он умудрялся пошуметь с Москвой и брать чемпионства с ЦСКА. С 16-го года медленно и уверенно идет ко дну
+6
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paratruper17
Бегемот совсем с катушек сорвался
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всёотлично
и Слуцкий кстати всегда импонировал своим интеллектом и воспитанием. не зря говорят, с кем поведёшься
+5
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pav11k
"Мне кажется, если мы с Дзюбой пропадем из информационного поля, то все телеграм-каналы просто закроются и у них не будет фактуры"

Мы живем в то время, когда мода и прочее быстро сменяют друг друга, многое быстро забывается, и уход вас двоих никак не скажется на активности ТГ-каналов
+3
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CaSpeR-13
Ответ feelthedroom@mail.ru
Как так можно деградировать за пару лет… Хотя с кем поведешься..
даже баба не выдержала его и бросила и покатился он
+3
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Отец Мбаппе
Ответ feelthedroom@mail.ru
Как так можно деградировать за пару лет… Хотя с кем поведешься..
видимо отсутствие тренерской практики и всё большее внедренее в шоубизнес дает свои плоды
+3
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Bryan
Что-то Леонид совсем деградировал.
Раньше производил приятное впечатление.
Что ж, с кем поведёшься - от того и наберёшься.
+3
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