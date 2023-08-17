Мбаппе сообщил окружению, что останется в «ПСЖ» этим летом, но в 2024-м хочет играть только за «Реал» (Эду Агирре)
Килиан Мбаппе рассказал окружению, что хочет перейти в «Реал» в 2024 году.
Как сообщил Эду Агирре в эфире El Chiringuito TV, футболист сообщил своему окружению, что останется в «ПСЖ» этим летом, но в 2024 году хочет играть только за «Реал».
Ранее сообщалось, что «Реал» окончательно откажется от Мбаппе, если он продлит контракт с «ПСЖ».
Статистику 24-летнего нападающего, который несколько дней назад вернулся к тренировкам с «ПСЖ» после отстранения, можно найти здесь.
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Просто Мбаппе такой человек, который не любит жить без мечты, поэтому периодически ее откладывает 🤣