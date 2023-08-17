Мбаппе сообщил окружению, что останется в «ПСЖ» этим летом, но в 2024-м хочет играть только за «Реал» (Эду Агирре)

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе рассказал окружению, что хочет перейти в «Реал» в 2024 году.

Как сообщил Эду Агирре в эфире El Chiringuito TV, футболист сообщил своему окружению, что останется в «ПСЖ» этим летом, но в 2024 году хочет играть только за «Реал».

Ранее сообщалось, что «Реал» окончательно откажется от Мбаппе, если он продлит контракт с «ПСЖ».

Статистику 24-летнего нападающего, который несколько дней назад вернулся к тренировкам с «ПСЖ» после отстранения, можно найти здесь.

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66 комментариев

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Прекрасная РФПЛ будущего
Почему концовки сезонов у этого сериала почти одинаковые? Сценаристы не стараются совсем
+54
0
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Aleksey Yashin
А Реалу сообщил, что хочет играть в Реале? Или только окружению?)
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Трент Резнор
Слова не мальчика, а мужчины
+15
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фк кабинет
Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
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Да как кубке на Спотифай ноу 0:4
+11
-3
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Mark Safa
Ответ Трент Резнор
Слова не мальчика, а мужчины
Черепахе )
+8
-1
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Василий Монксик
он это три года подряд сообщает)
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Адам Нинуху
у Мбаппе столько обуви что переобувается налету
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СЛИВОЧНЫЙ
Ответ Прекрасная РФПЛ будущего
Почему концовки сезонов у этого сериала почти одинаковые? Сценаристы не стараются совсем
В этом сезоне опять драма в двух частях🤷‍♂️🎩
+3
0
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Ibra Meji
"а там посмотрим"...
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Александр Герасимец
Такое ощущение что я уже вхожу в окружение Мбаппе ..
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Рашпель793
Вообще не удивлюсь, если он в итоге перейдёт в Аравию куда-нибудь после ПСЖ.
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andr d
Пусть и не надеется ведь в Реал не зовут дважды
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Геннадий Чеботарев
Ответ Ibra Meji
Без продления контракта, хотя бы на год, думаю не обойдется, раз помирились с руководством ПСЖ.
опция продления была до 1 августа,ты в курсе? нет сейчас такой опции,а нового контракта тоже нет! но в том что это проблема для ПСЖ ты прав. и не просто проблема а катастрофа.
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Agent Smith
Киллиан Мбаппе в фильме "Год сурка"⚽️
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Ibra Meji
Без продления контракта, хотя бы на год, думаю не обойдется, раз помирились с руководством ПСЖ.
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Вечно в бане
Ответ Aleksey Yashin
А Реалу сообщил, что хочет играть в Реале? Или только окружению?)
Окружению Реала сообщил. Самому Реалу - не факт.
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Sergey Kuznetsov
так вроде такой расклад ПСЖ не устраивает
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Bigbadaboom
Это уже было в Симпсонах.
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Sergey Kuznetsov
Ответ Геннадий Чеботарев
это для них катастрофа.
их мне не особо жалко, но они же не дадут жизни Мбаппе в ближайший год
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Men77
по моему это и без окружения было понятно какой у Мбаппе план. Но это только план, как будет на самом деле, будет ясно в слелующем году.
Просто Мбаппе такой человек, который не любит жить без мечты, поэтому периодически ее откладывает 🤣
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Beriya
Надоело читать про эту нехочуху
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Иван Куликов
2034 год: Мбаппе уведомил общественность и клуб, что этот сезон уж точно станет последними в ПСЖ и следующим летом он гарантированно перейдёт в Реал.
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Tornado S
это настоящее издевательство над реалом!
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Uragan Boy
и опять унизил Мбаппе мадридский реал
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KTK
Тут разберется только окружной прокурор
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