Журавель и Трушечкин прокомментируют матч «Спартака» и «Зенита» на «Матч ТВ»
Назначены комментаторы на игру «Спартака» и «Зенита», которую покажет «Матч ТВ».
Игру 5-го тура Мир РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом», которую покажет телеканал «Матч ТВ», прокомментируют Роман Трушечкин и Тимур Журавель.
Также «Матч ТВ» покажет в прямом эфире игру «Краснодара» и «Локомотива», который пройдет 19 августа. Все остальные матчи тура покажет канал «Матч Премьер».
Матч между «Спартаком» и «Зенитом» состоится 20 августа и начнется в 19:30 по московскому времени.
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За что нам это ?
Никогда ещё болельщики Спартака и Зенита не были так солидарны друг с другом)