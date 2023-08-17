Журавель и Трушечкин прокомментируют матч «Спартака» и «Зенита» на «Матч ТВ»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия телевидение Роман Трушечкин Тимур Журавель Матч ТВ Футбол

Назначены комментаторы на игру «Спартака» и «Зенита», которую покажет «Матч ТВ».

Игру 5-го тура Мир РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом», которую покажет телеканал «Матч ТВ», прокомментируют Роман Трушечкин и Тимур Журавель.

Также «Матч ТВ» покажет в прямом эфире игру «Краснодара» и «Локомотива», который пройдет 19 августа. Все остальные матчи тура покажет канал «Матч Премьер».

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» состоится 20 августа и начнется в 19:30 по московскому времени.

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64 комментария

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xyg2rdwzx4
Ну без звука так без звука)
+62
-4
+58
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Gordon Brown
Худший выбор придумать сложно.
+34
-2
+32
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Mark Safa
Журавль всех минусует))))
+26
-1
+25
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Полосатый Октобус*)
Это месть тем, кто не оформил фанайди и сядет у тв
+12
0
+12
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Oleg Olegov
Журавель и Трушечкин звучит как имена героев мультфильма.
+10
-1
+9
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Александр Беляков
Журавель?
За что нам это ?
+10
-2
+8
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Василий Леонов
Ответ Gordon Brown
Худший выбор придумать сложно.
Чердак - что один, что в паре с кем-либо
+6
-1
+5
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udiekemen
Придется без звука смотреть, тоже хороший вариант)
+5
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Tun
Жаль, Трушечкина можно и послушать, но сами знаете почему интершум
+7
-3
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Никита Аксанов
Серьёзно, Журавель на один из главных матчей сезона? 🤢🤢🤢
+5
-1
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Groznyi2024
Плач по поводу голов Зенита и полные штаны радости, если забьет Спартак
+7
-3
+4
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Матрос Кот
Журавель мерзкий тип. Но другие на Матч ТВ долго не задерживаются.
+4
0
+4
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blаncо
Ответ Gordon Brown
Худший выбор придумать сложно.
Тандем Нагучев/Адамян поспорил бы)
+4
0
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-DF-
Лучше бы Дзюба в паре с 19-летним debилом )
+5
-1
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Garikus89
Ответ nurlan-zenit
Жаль нет возможности посмотреть статистику, сколько людей отключит звук при просмотре матча. Однозначно не буду слушать этих клоунов.
Она была бы показательна при наличии дорожки интершума. Без звука совсем футбол смотреть как-то не хочется)
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nurlan-zenit
Жаль нет возможности посмотреть статистику, сколько людей отключит звук при просмотре матча. Однозначно не буду слушать этих клоунов.
+4
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SirArktic
Ответ Василий Леонов
Чердак - что один, что в паре с кем-либо
с чердака хотя бы можно посмеяться. а эти просто мерзкие + трушечкин постоянно за кого-то болеет (спойлер: будет за спартак) и вообще откровенно врёт по ходу репортажа
+3
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fussballer
Когда уже матч ТВ добавят возможность отключения комментаторов?)
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Kroft
Ну, хоть не Борзыкин с Кузьмичом и то ладно... Хотя...... С другой стороны: клубные пристрастия одинаковые, а так хоть весело было бы.
+2
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Onion
Б...л...й...а...

Никогда ещё болельщики Спартака и Зенита не были так солидарны друг с другом)
+2
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Виктор
Ответ pav11k
Спасибо, что не Черданцев!
В этом случае лучше Черданцев.
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Николай Демин
Журавель-ну нет,не надо((
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Сергей
Дельфин и русалка не пара, не пара, не пара...
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S. A.
Ответ xyg2rdwzx4
Ну без звука так без звука)
А здешняя публика хоть один матч со звуком смотрит?
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Groznyi2024
/mute
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