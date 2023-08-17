Журавель и Трушечкин прокомментируют матч «Спартака» и «Зенита» на «Матч ТВ»

Назначены комментаторы на игру «Спартака» и «Зенита», которую покажет «Матч ТВ».

Игру 5-го тура Мир между «Спартаком» и «Зенитом», которую покажет телеканал «Матч ТВ», прокомментируют и .

Также « » покажет в прямом эфире игру «Краснодара» и «Локомотива», который пройдет 19 августа. Все остальные матчи тура покажет канал «Матч Премьер».

Матч между « » и «Зенитом» состоится 20 августа и начнется в 19:30 по московскому времени.

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