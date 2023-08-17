Мбаппе стал 6-м в списке претендентов на премию лучшему игроку сезона от УЕФА, Гюндоган – 4-м

Одиннадцать футболистов получили голоса в борьбе за приз игроку сезона от УЕФА.

сформировал шорт-лист и направил его жюри, составленному из журналистов, тренеров клубов, участвовавших на групповом этапе еврокубков, и национальных сборных. Каждый из них выбрал тройку сильнейших, отдав им 5, 3 и 1 балл соответственно.

Как сообщалось ранее, финалистами стали полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин де Брюйне, его одноклубник и форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд, а также экс-игрок «ПСЖ» Лионель Месси, сейчас выступающий за «Интер» Майами и сборную Аргентины.

Также голоса получили:

4. («Манчестер Сити»/» », сборная ) – 129 баллов;

5. Родри («Манчестер Сити», сборная Испании) – 110

6. («ПСЖ», сборная Франции) – 82

7. Лука Модрич («Реал Мадрид», сборная Хорватии) – 33

8. Марцело Брозович («Интер»/»Аль-Наср», сборная Хорватии) – 20

9. Деклан Райс («Вест Хэм»/»Арсенал», сборная Англии) – 14

10. Алексис Мак Аллистер («Брайтон»/»Ливерпуль», сборная Аргентины) – 12

11. Хесус Навас («Севилья», сборная Испании) – 6.

Победителя объявят 31 августа во время жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов.

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