Мбаппе стал 6-м в списке претендентов на премию лучшему игроку сезона от УЕФА, Гюндоган – 4-м
Одиннадцать футболистов получили голоса в борьбе за приз игроку сезона от УЕФА.
УЕФА сформировал шорт-лист и направил его жюри, составленному из журналистов, тренеров клубов, участвовавших на групповом этапе еврокубков, и национальных сборных. Каждый из них выбрал тройку сильнейших, отдав им 5, 3 и 1 балл соответственно.
Как сообщалось ранее, финалистами стали полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин де Брюйне, его одноклубник и форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд, а также экс-игрок «ПСЖ» Лионель Месси, сейчас выступающий за «Интер» Майами и сборную Аргентины.
Также голоса получили:
4. Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»/»Барселона», сборная Германии) – 129 баллов;
5. Родри («Манчестер Сити», сборная Испании) – 110
6. Килиан Мбаппе («ПСЖ», сборная Франции) – 82
7. Лука Модрич («Реал Мадрид», сборная Хорватии) – 33
8. Марцело Брозович («Интер»/»Аль-Наср», сборная Хорватии) – 20
9. Деклан Райс («Вест Хэм»/»Арсенал», сборная Англии) – 14
10. Алексис Мак Аллистер («Брайтон»/»Ливерпуль», сборная Аргентины) – 12
11. Хесус Навас («Севилья», сборная Испании) – 6.
Победителя объявят 31 августа во время жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Ждет эпичная битва анчелоти и хомо еректуса за 1 место)