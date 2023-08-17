Мбаппе стал 6-м в списке претендентов на премию лучшему игроку сезона от УЕФА, Гюндоган – 4-м

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Одиннадцать футболистов получили голоса в борьбе за приз игроку сезона от УЕФА.

УЕФА сформировал шорт-лист и направил его жюри, составленному из журналистов, тренеров клубов, участвовавших на групповом этапе еврокубков, и национальных сборных. Каждый из них выбрал тройку сильнейших, отдав им 5, 3 и 1 балл соответственно.

Как сообщалось ранее, финалистами стали полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин де Брюйне, его одноклубник и форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд, а также экс-игрок «ПСЖ» Лионель Месси, сейчас выступающий за «Интер» Майами и сборную Аргентины.

Также голоса получили:

4. Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»/»Барселона», сборная Германии) – 129 баллов;

5. Родри («Манчестер Сити», сборная Испании) – 110

6. Килиан Мбаппе («ПСЖ», сборная Франции) – 82

7. Лука Модрич («Реал Мадрид», сборная Хорватии) – 33

8. Марцело Брозович («Интер»/»Аль-Наср», сборная Хорватии) – 20

9. Деклан Райс («Вест Хэм»/»Арсенал», сборная Англии) – 14

10. Алексис Мак Аллистер («Брайтон»/»Ливерпуль», сборная Аргентины) – 12

11. Хесус Навас («Севилья», сборная Испании) – 6.

Победителя объявят 31 августа во время жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов.

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18 комментариев

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Peter Parker
Райс 9 место?
+7
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Сергей Посохов
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Ответ Аскетизмом погоняю
Вини нет в 10.))) Смешной рейтинг.
А что сделал бегунок провокатор что бы там быть?правильно ничего, только ныть
+7
-3
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lexa4you
Ответ Аскетизмом погоняю
Вини нет в 10.))) Смешной рейтинг.
а где он должен быть по вашему?
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VERBLYUD
Вместо Холанда в топ-3 должен быть Родри
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GuruFutbola
Ответ Аскетизмом погоняю
Вини нет в 10.))) Смешной рейтинг.
Рейтинг нытья еще не составляли
Ждет эпичная битва анчелоти и хомо еректуса за 1 место)
+5
-4
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noti22
Ответ rigobersong
модрич это просто какой-то кринж в мировом футболе:)) Рядом с ним играет великий Тони Кросс, гений мирового футбола, один из лучших цп 21 века, Чемпион Мира, после его прихода реал стал побеждать в ЛЧ, он контролировал скорость игры в центре поля у реала 10 лет, самый настоящий Маэстро, но при этом никто его не пиарит, а носатого днаря которого постоянно возят рожей в газон, даже в бездарный сезон тащат за уши, это просто смешно:)) Любой человек который хоть 1 игру реала смотрел, и его в детстве не уронили головой об бетон, знает кто настоящий гений, а кто просто дешевка!:))
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oka79410
неудивительно, гюндоган был в лучшей форме за всю карьеру и внес свой вклад в триумфальный сезон команды
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JealousOne
Ответ Сергей Посохов
А что сделал бегунок провокатор что бы там быть?правильно ничего, только ныть
40+ действий за сезон, стата получше 80% участников данного топа
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instasamka
Ответ Аскетизмом погоняю
Вини нет в 10.))) Смешной рейтинг.
За что? Чемпионат продул, в лч вылетел. За борьбу с расизмом получил уже свою статуэтку
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Emir Bekbolotov
Ответ alexmixer9
Что тут делает макалистер? И почему черепашка аж на 6 месте
Хет трик в финале и лучший бомбардир чм
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alexmixer9
Ответ Emir Bekbolotov
Хет трик в финале и лучший бомбардир чм
Там награда то не фифа, с псж не сказать что феерил
+3
-3
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Тухель
Ответ alexmixer9
Там награда то не фифа, с псж не сказать что феерил
Ок включаем твою логику. Расскажи тогда что в этом списке делает Месси? ИЛи на этом плюсики не заработаешь, а хейтить Мбаппе сейчас модно.
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rigobersong
Ответ noti22
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Своим смайлом ты лишь подтверждаешь очевидный факт, потому что за 10 лет, что они играют вместе, никто не смог оспорить тот факт, что Кросс сильнее модрича, но при этом во все рейтинги пихают носатого днаря:) Да и о чем говорить, 2014й год Кросс берет ЛЧ и ЧМ, но его даже в тройке на ЗМ нет:) Я говорбю, тут просто важно критическое мышление, что бы сопоставить факты, у глоров модрича конечно же его нет:)) Потому что стадо следует за общим пиаром, и не может само подумать:))
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