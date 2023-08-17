«Салават» в память об Амирове выведет из обращения 27-й номер
«Салават Юлаев» выведет из обращения 27-й номер в память о Родионе Амирове.
Родион Амиров, выступавший за «Салават Юлаев» на правах аренды из «Торонто», скончался 14 августа в Германии. У 21-летнего хоккеиста была опухоль головного мозга.
«Предложение капитана «Салавата Юлаева» [Григория] Панина про вывод номера 27 из обращения принимается. Мы это проведем 11 сентября на первом матче.
Сделаем это максимально лаконично. Это предложение часто звучало в комментариях», – сказал генеральный директор уфимского клуба Ринат Баширов.
Умер Родион Амиров. Полтора года назад у него обнаружили опухоль мозга
Здесь же, будто, не знают как лучше поступить.
Парня жалко, но, это лишнее.
Как это сделано в Ванкувере, с номером Бурдона. Если не ошибаюсь