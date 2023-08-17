«Салават» в память об Амирове выведет из обращения 27-й номер

Теги Салават Юлаев Торонто Григорий Панин НХЛ КХЛ игровая форма стиль Р-Спорт Родион Амиров Ринат Баширов Хоккей

«Салават Юлаев» выведет из обращения 27-й номер в память о Родионе Амирове.

Родион Амиров, выступавший за «Салават Юлаев» на правах аренды из «Торонто», скончался 14 августа в Германии. У 21-летнего хоккеиста была опухоль головного мозга.

«Предложение капитана «Салавата Юлаева» [Григория] Панина про вывод номера 27 из обращения принимается. Мы это проведем 11 сентября на первом матче.

Сделаем это максимально лаконично. Это предложение часто звучало в комментариях», – сказал генеральный директор уфимского клуба Ринат Баширов.

Умер Родион Амиров. Полтора года назад у него обнаружили опухоль мозга

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29 комментариев

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Михаил Блинов
Считаю, что выводить из обращения нужно номера игроков, которые чего-то достигли с командой и сыграли в команде какую-то значительную роль. Если выводить номера, как дань памяти, тогда номеров может не хватить. Знаю что заминусуют, но это моё мнение.
+53
-16
+37
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Peter Caulfield
Ответ Михаил Блинов
Считаю, что выводить из обращения нужно номера игроков, которые чего-то достигли с командой и сыграли в команде какую-то значительную роль. Если выводить номера, как дань памяти, тогда номеров может не хватить. Знаю что заминусуют, но это моё мнение.
умирают все рано или поздно, так трагически и в таком возрасте - единицы. разница в этом
+25
-5
+20
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Aleksey Dolmatov
Не совсем понимаю, для чего. Номер все же выводят за определённые заслуги перед клубом. На мой взгляд было бы лучше в его честь назвать какой-нибудь детский или юношеский турнир или небольшой мемориал внутри арены
+20
-4
+16
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Артём Назмутдинов
Молодцы
+11
-4
+7
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Peter Caulfield
Ответ Михаил Блинов
Если хотят почтить память, то лучше и значимее было сыграть с его номером на свитерах в течении сезона
клуб решил так, не вижу в проблемы и темы для обсуждения. однозначный респект СЮ
+6
-3
+3
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G.H.O.S.T.
Вывод номера из обращения - красивыц жест. Но, только для легенды клуба, который добился больших высот и отдал лучшие годы этой команде.
Здесь же, будто, не знают как лучше поступить.
Парня жалко, но, это лишнее.
+4
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Олег НН
молодцы че еще сказать. Амирчик будем помнить тебя!
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Бухло
Вообще бы не выводил никакие номера из обращения в принципе (даже Гретцки, например). Вывесить под сводами свитер с фамилией как дань памяти за заслуги перед клубом или вот как в данном случае - не вижу ничего ужасного, даже наоборот. Запрещать потом другим людям пользоваться таким номером в команде (или как в случае с Гретцки или Лемье вообще) - считаю уже излишним.
+4
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Stewee
Респект Уфе.
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strash
ау комментаторы... 99 чисел в обращении, вам жалко что в СЮ на пару чисел будет меньше ??? Все правильные, о легендах и достижениях заговорили... Родион как минимум серебряный призер МЧМ, чем вам не достижение ??? Мальчик улыбался через боль для болельщиков и игроков, зная о своей смерти, чем не высокий человеческий поступок ???
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d.c.lee
Достойно
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marshal .masha
Перебор, выводят номера игроков, благодаря которым клуб чего-то добился, ярко проявивших себя, сыгравших несколько лет в клубе на высоком уровне.Очень жаль пацана, но как хоккеист он себя не успел показать и десяток очков за Салават Юлаев не повод выводить номер
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Сергей
Уважение
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Rus Donskoy
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
респект!
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newyork13
Можно не выводить а просто сделать так чтоб игроки не брали номер из уважения к игроку.
Как это сделано в Ванкувере, с номером Бурдона. Если не ошибаюсь
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Вадим Сидоров
Ответ Михаил Блинов
Считаю, что выводить из обращения нужно номера игроков, которые чего-то достигли с командой и сыграли в команде какую-то значительную роль. Если выводить номера, как дань памяти, тогда номеров может не хватить. Знаю что заминусуют, но это моё мнение.
Есть такое.
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artist777
Хорошее решение , и свитер под своды арены.
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strash
Ответ Михаил Блинов
Считаю, что выводить из обращения нужно номера игроков, которые чего-то достигли с командой и сыграли в команде какую-то значительную роль. Если выводить номера, как дань памяти, тогда номеров может не хватить. Знаю что заминусуют, но это моё мнение.
да нет, таких как вы до ... и больше... вы могли бы своё мнение выставить на показ, если бы добились больших результатов, чем этот мальчик...
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strash
Ответ Михаил Блинов
Если хотят почтить память, то лучше и значимее было сыграть с его номером на свитерах в течении сезона
ну тупить не зная регламент игры легко...
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strash
Ответ Beerfanidi
Вообще этого не понимаю. Вот Ковальчук берет 17 номер в честь Харламова и, в целом, достойно представляет этот номер. Динамо вывело номер Мальцева, то есть, тот мальчишка, который хотел бы равняться на талант Александра Николаевича, будет лишен возможности играть под его номером...
17 номер выведен из Сборной и ЦСКА... а теперь покажи мне фото, где Ковальчук играет под 17 номером за Сборную или за ЦСКА... ничего не зная, лезете со своими антипознаниями...
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Михаил Блинов
Ответ strash
да нет, таких как вы до ... и больше... вы могли бы своё мнение выставить на показ, если бы добились больших результатов, чем этот мальчик...
А чего он добился? Как сложилась бы его карьера нам не известно.
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strash
Ответ Arty K.
Можно было вывести временно, скажем, на пять лет. Но на постоянной основе... зачем?
а тебе из 99 чисел жалко одно число,к которому ни ты ни я никогда отношения иметь не будем ???
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Михаил Блинов
Ответ strash
ау комментаторы... 99 чисел в обращении, вам жалко что в СЮ на пару чисел будет меньше ??? Все правильные, о легендах и достижениях заговорили... Родион как минимум серебряный призер МЧМ, чем вам не достижение ??? Мальчик улыбался через боль для болельщиков и игроков, зная о своей смерти, чем не высокий человеческий поступок ???
Давайте у каждого серебренного призёра МЧМ выводить номера из обращения.
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