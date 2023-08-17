«Салават» в память об Амирове выведет из обращения 27-й номер

«Салават Юлаев» выведет из обращения 27-й номер в память о Родионе Амирове.

Родион Амиров, выступавший за « » на правах аренды из « », скончался 14 августа в Германии. У 21-летнего хоккеиста была опухоль головного мозга.

«Предложение капитана «Салавата Юлаева» [Григория] Панина про вывод номера 27 из обращения принимается. Мы это проведем 11 сентября на первом матче.

Сделаем это максимально лаконично. Это предложение часто звучало в комментариях», – сказал генеральный директор уфимского клуба .

Умер Родион Амиров. Полтора года назад у него обнаружили опухоль мозга