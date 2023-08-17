Гвардиола, Индзаги и Спаллетти претендуют на приз лучшему тренеру сезона УЕФА

Теги Интер Лучано Спаллетти Симоне Индзаги Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА УЕФА рейтинги Наполи Пеп Гвардиола Футбол

Стали известны три претендента на приз тренеру сезона от УЕФА.

Финалистами премии за сезон-2022/23 стали Пеп Гвардиола, приведший «Манчестер Сити» к треблу, Симоне Индзаги, под чьим руководством «Интер» дошел до финала Лиги чемпионов, и Лучано Спаллетти, с которым «Наполи» стал чемпионом Италии.

Тройка финалистов была выбрана тренерами клубов, игравших в еврокубках в прошлом сезоне, тренерами сборных из стран-членов УЕФА, а также группой отобранных журналистов.

Победителя объявят 31 августа во время жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов.

Месси, Холанд и де Брюйне – финалисты премии УЕФА лучшему игроку сезона-2022/23

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49 комментариев

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BRUDA
Думаю, тут без интриги.. абсолютно ясно, что Гвардиола возьмет титул лучшего тренера.
+43
-7
+36
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Arty K.
Давно такого очевидного победителя не было
+20
-2
+18
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Эксперт Спортс
Ответ Football_legend
Где же наш Юрген «делающий топов из дешевых средняков» Клопп?
Ладно бы если ты про Поттера, Нагельсаманна но это Клопп. Великий тренер.
+16
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Акира_1
Ну с одной стороны Пеп с Холандом, Де Брюйне и другими звездами, а с другой - Индзаги с Джеко, Лукаку и другими пенсионерами. Конечно, выиграет Пеп, но условия далеко не равны.
+12
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+7
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Виталий Александров
Ответ like a boss
1) Симоне (с таким Интером дойти до финала ЛЧ это сверх достижение) 2) наш иль Лучо (Наполи 2/3 сезона был лучшей командой Европы) 3) Пеп (с таким составом игроков и Гомер Симпсон взял бы столько кубков).
1) Сильно повезло с сеткой в плей-офф ЛЧ, это факт.
2) Не очень понятно как вы провели сравнение..
2) Про состав - скажите это например ПСЖ.
+8
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Михаил Будылёв
Ответ like a boss
1) Симоне (с таким Интером дойти до финала ЛЧ это сверх достижение) 2) наш иль Лучо (Наполи 2/3 сезона был лучшей командой Европы) 3) Пеп (с таким составом игроков и Гомер Симпсон взял бы столько кубков).
очередные сказки хейтеров лысого, что же тогда Галатье и Почеттино в ПСЖ, Бенитес и Лопетеги в Реале, Херардо Марьино в Барсе, Бьелса с Аргентиной провалились? у всех этих команд состав тоже был как на подбор или все эти тренеры хуже Гомера?
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Roman
Ответ Акира_1
Ну с одной стороны Пеп с Холандом, Де Брюйне и другими звездами, а с другой - Индзаги с Джеко, Лукаку и другими пенсионерами. Конечно, выиграет Пеп, но условия далеко не равны.
Только вот Гвардиола проходил Баварию и Реал с такими же суперзвездами, а Интер с Бареллой, Димарко и Онаной бил по пути днищей, типо Бенфики, Порту и Милана. Или за один матч, в котором Интер "достойно" проиграл надо отдавать титул Индзаги, учитывая ещё то, что Ман Сити оформил историческое достижение в виде требла
+9
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Алибек Багаутдинов
Ответ like a boss
1) Симоне (с таким Интером дойти до финала ЛЧ это сверх достижение) 2) наш иль Лучо (Наполи 2/3 сезона был лучшей командой Европы) 3) Пеп (с таким составом игроков и Гомер Симпсон взял бы столько кубков).
у тебя проблемы?
+9
-4
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Человек1991
Хосэп "Гений Футбола" Гвардиола )
+10
-7
+3
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like a boss
1) Симоне (с таким Интером дойти до финала ЛЧ это сверх достижение)

2) наш иль Лучо (Наполи 2/3 сезона был лучшей командой Европы)

3) Пеп (с таким составом игроков и Гомер Симпсон взял бы столько кубков).
+15
-12
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Игорь Климов
Гвардиола лучший с отрывом.
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Бене Гессерит
Ответ DolJun
по логике местных кулес тут должен быть тренер аргентины) или это другое?)
Накатил с утра?
+4
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Джон Харпер
А как Индзаги хотели уволить,смех.Шикарный тренер.
+1
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Алибек Багаутдинов
Ответ DolJun
по логике местных кулес тут должен быть тренер аргентины) или это другое?)
чего?
+3
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AnMe
Пеп + Кевин/Родри.
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Алибек Багаутдинов
ну, тут все предельно очевидно.
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Эмир Атамурзаев
Ответ like a boss
1) Симоне (с таким Интером дойти до финала ЛЧ это сверх достижение) 2) наш иль Лучо (Наполи 2/3 сезона был лучшей командой Европы) 3) Пеп (с таким составом игроков и Гомер Симпсон взял бы столько кубков).
блин, жаль что не могц минусы ставить
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blаncо
Все достойны, но требл говорит сам за себя.
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нелюбитель футбола
1. Месси
2. Гвардиола
3. Спалетти
https://youtu.be/ULVTU3iy_VQ
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Михаил Будылёв
Ответ DolJun
так для местных кулес противоречие где?)
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FilFil
Без шансов)
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a_sofa_knight
Слуцкий...
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Quest
Индзаги там что забыл?)
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Waititi
Тут без вариантов, Пеп выиграл все, о чем речь.
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Pink Man
Ответ DolJun
по логике местных кулес тут должен быть тренер аргентины) или это другое?)
забавно ,как ты везде приплетаешь Месси и Барсу на каждой ветке ))
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