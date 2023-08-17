Гвардиола, Индзаги и Спаллетти претендуют на приз лучшему тренеру сезона УЕФА

Стали известны три претендента на приз тренеру сезона от УЕФА.

Финалистами премии за сезон-2022/23 стали , приведший « » к треблу, , под чьим руководством « » дошел до финала Лиги чемпионов, и Лучано Спаллетти, с которым « » стал чемпионом Италии.

Тройка финалистов была выбрана тренерами клубов, игравших в еврокубках в прошлом сезоне, тренерами сборных из стран-членов УЕФА, а также группой отобранных журналистов.

Победителя объявят 31 августа во время жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов.

Месси, Холанд и де Брюйне – финалисты премии УЕФА лучшему игроку сезона-2022/23

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