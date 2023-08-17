Гвардиола, Индзаги и Спаллетти претендуют на приз лучшему тренеру сезона УЕФА
Стали известны три претендента на приз тренеру сезона от УЕФА.
Финалистами премии за сезон-2022/23 стали Пеп Гвардиола, приведший «Манчестер Сити» к треблу, Симоне Индзаги, под чьим руководством «Интер» дошел до финала Лиги чемпионов, и Лучано Спаллетти, с которым «Наполи» стал чемпионом Италии.
Тройка финалистов была выбрана тренерами клубов, игравших в еврокубках в прошлом сезоне, тренерами сборных из стран-членов УЕФА, а также группой отобранных журналистов.
Победителя объявят 31 августа во время жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов.
Месси, Холанд и де Брюйне – финалисты премии УЕФА лучшему игроку сезона-2022/23
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
2) Не очень понятно как вы провели сравнение..
2) Про состав - скажите это например ПСЖ.
2) наш иль Лучо (Наполи 2/3 сезона был лучшей командой Европы)
3) Пеп (с таким составом игроков и Гомер Симпсон взял бы столько кубков).
2. Гвардиола
3. Спалетти
https://youtu.be/ULVTU3iy_VQ