Де Дзерби – 4-й в списке претендентов на приз тренеру сезона от УЕФА, Артета – 5-й, Мойес – 9-й

Десять специалистов были в числе претендентов на приз тренеру сезона от УЕФА.

сформировал шорт-лист и направил его жюри, составленному из журналистов, тренеров клубов, участвовавших на групповом этапе еврокубков, и национальных сборных. Каждый из них выбрал тройку сильнейших, отдав им 5, 3 и 1 балл соответственно.

Как сообщалось ранее, финалистами стали , приведший « » к треблу, , под чьим руководством « » дошел до финала Лиги чемпионов, и Лучано Спаллетти, с которым «Наполи» стал чемпионом Италии.

Также в десятку попали:

4. Роберто Де Дзерби («Брайтон») – 70 баллов;

5. Микель Артета («Арсенал») – 67;

6. Златко Далич (сборная Хорватии) – 49;

7. Хосе Луис Мендилибар («Севилья») – 28;

8. Дидье Дешам (сборная Франции) – 26;

9. Дэвид Мойес («Вест Хэм») – 22;

10. Франк Эс («Ланс») – 11.

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