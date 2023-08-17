Де Дзерби – 4-й в списке претендентов на приз тренеру сезона от УЕФА, Артета – 5-й, Мойес – 9-й

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Десять специалистов были в числе претендентов на приз тренеру сезона от УЕФА.

УЕФА сформировал шорт-лист и направил его жюри, составленному из журналистов, тренеров клубов, участвовавших на групповом этапе еврокубков, и национальных сборных. Каждый из них выбрал тройку сильнейших, отдав им 5, 3 и 1 балл соответственно.

Как сообщалось ранее, финалистами стали Пеп Гвардиола, приведший «Манчестер Сити» к треблу, Симоне Индзаги, под чьим руководством «Интер» дошел до финала Лиги чемпионов, и Лучано Спаллетти, с которым «Наполи» стал чемпионом Италии.

Также в десятку попали:

4. Роберто Де Дзерби («Брайтон») – 70 баллов;

5. Микель Артета («Арсенал») – 67;

6. Златко Далич (сборная Хорватии) – 49;

7. Хосе Луис Мендилибар («Севилья») – 28;

8. Дидье Дешам (сборная Франции) – 26;

9. Дэвид Мойес («Вест Хэм») – 22;

10. Франк Эс («Ланс») – 11.

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25 комментариев

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Tollie
Ответ razoblachitel
без шансов. конечно же, великий лысый шарлатан.
соглашусь, Спалетти был хорош! заслуженное первое место
+16
0
+16
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sintenced
Эдди Хау? Не, не слышали?
+9
0
+9
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Overkiller
Ответ Влад Тюрин
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Какую команду турниров УЕФА тренировал Скалони?
+5
0
+5
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Сергей Галынский
тренер Униона где
+5
0
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Cruel Snake
С первым местом вопросов вообще нет
+6
-3
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Покерный Футбол
Ответ Гуркюфф
Дешам самый недооценённый тренер
Дешам просто не распиарен, но при этом,где бы он не работал был успех. Сначала Монако - финал ЛЧ, год в Юве считать не будем,просто помог бывшему клубу в трудную минуту подняться в серию А, потом был Марсель, и за 3 сезона чемпионство, 3 кубка и 2 Суперкубка. Потом сборная,которая с начала нулевых была ни о чем. В итоге финал Евро,потом победа на ЧМ,потом ещё Лига Наций и снова финал ЧМ. Лучшие результаты со времён того как Дешам был капитаном.
Так что да,Дешам как тренер очень недооценён.
+4
-1
+3
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razoblachitel
без шансов. конечно же, великий лысый шарлатан.
+3
-1
+2
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CriminalJoint62
По сути, СВО помогло карьере Де Дзерби. Иначе сидел бы в этом колхозе
+6
-4
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Overkiller
Ответ Юлия Закаблукова
Где поттер
В Хогвардсе на пересдаче.
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Eziiko
А где Аллегри??
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Василий Монксик
Де Дзерби готовый тренер для Топ клуба
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Александр Герасимец
Артета заслужил быть в финале
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Андрюха с района
Понятно, что Пеп получит приз)
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Андрюха с района
Два тренера из Серии А) И один выиграл чемпионат) А местные школьники и неучи все равно продолжают считать Серию А слабой лигой) И в очередной раз обделались)
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Влад Тюрин
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Гуркюфф
Ответ Покерный Футбол
Дешам просто не распиарен, но при этом,где бы он не работал был успех. Сначала Монако - финал ЛЧ, год в Юве считать не будем,просто помог бывшему клубу в трудную минуту подняться в серию А, потом был Марсель, и за 3 сезона чемпионство, 3 кубка и 2 Суперкубка. Потом сборная,которая с начала нулевых была ни о чем. В итоге финал Евро,потом победа на ЧМ,потом ещё Лига Наций и снова финал ЧМ. Лучшие результаты со времён того как Дешам был капитаном. Так что да,Дешам как тренер очень недооценён.
Это всё я знаю брат. Не понимают эти малолетки которые минусуют нас😂
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Гуркюфф
Дешам самый недооценённый тренер
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Mark Safa
Почему нет в этом списке Эдди Хау?🤥
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