Де Дзерби – 4-й в списке претендентов на приз тренеру сезона от УЕФА, Артета – 5-й, Мойес – 9-й
Десять специалистов были в числе претендентов на приз тренеру сезона от УЕФА.
УЕФА сформировал шорт-лист и направил его жюри, составленному из журналистов, тренеров клубов, участвовавших на групповом этапе еврокубков, и национальных сборных. Каждый из них выбрал тройку сильнейших, отдав им 5, 3 и 1 балл соответственно.
Как сообщалось ранее, финалистами стали Пеп Гвардиола, приведший «Манчестер Сити» к треблу, Симоне Индзаги, под чьим руководством «Интер» дошел до финала Лиги чемпионов, и Лучано Спаллетти, с которым «Наполи» стал чемпионом Италии.
Также в десятку попали:
4. Роберто Де Дзерби («Брайтон») – 70 баллов;
5. Микель Артета («Арсенал») – 67;
6. Златко Далич (сборная Хорватии) – 49;
7. Хосе Луис Мендилибар («Севилья») – 28;
8. Дидье Дешам (сборная Франции) – 26;
9. Дэвид Мойес («Вест Хэм») – 22;
10. Франк Эс («Ланс») – 11.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Так что да,Дешам как тренер очень недооценён.