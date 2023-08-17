«Милан» представил сиренево-бирюзовую третью форму. Цвета символизируют инклюзивность

«Милан» представил третью форму на сезон в необычной расцветке.

Комплект от выполнен преимущественно в сиреневом цвете, переходящем в бирюзовый к низу футболки.

В релизе «россонери» отмечается, что «цвета формы символизируют инклюзивность и разнообразие».

« » впервые сыграет в новой форме 24 сентября, в матче Серии А против «Вероны».

Фото: acmilan.com

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