«Милан» представил сиренево-бирюзовую третью форму. Цвета символизируют инклюзивность

Теги Милан серия А Италия Puma игровая форма ЛГБТ Тео Эрнандес Рафаэл Леау стиль Футбол

«Милан» представил третью форму на сезон в необычной расцветке.

Комплект от Puma выполнен преимущественно в сиреневом цвете, переходящем в бирюзовый к низу футболки.

В релизе «россонери» отмечается, что «цвета формы символизируют инклюзивность и разнообразие».

«Милан» впервые сыграет в новой форме 24 сентября, в матче Серии А против «Вероны».

Фото: acmilan.com

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

Материалы по теме

40 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mark Safa
Уникально и красиво)
+28
-2
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jafarello
Очень даже понравилось
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фран
Форма то красивая, можно было бы написать, что вдохновлялись северным сиянием, к примеру. Но нет, надо запихнуть опять свою инклюзивность и разнообразие.
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Саша Казанов
Дерьмище очередное
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aviento
Это просто Космос!
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ALMANAC
Фарм Фиорентины
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Блуждающий странник
Ответ ALMANAC
Фарм Фиорентины
Там Фиорентина заявила Кокорина на сезон в Серии А. Победитель лиги понятен..
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бродяга-симпатяга
Говно как и основная форма
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex Legend
Ответ Ruslan-Spartakforever
Перевод на русский слово инклюзивность
#нитакиекакфсе
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mark Safa
Только сейчас заметил что спортс добавил тег лгбт🤣
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фут.Боль
Тикнизян уже в Милане, я не знал.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
градус ненависти
Ответ Фран
Форма то красивая, можно было бы написать, что вдохновлялись северным сиянием, к примеру. Но нет, надо запихнуть опять свою инклюзивность и разнообразие.
Надо продать третью форму, а что написать и как обосновать это уже дело десятое
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Павел Сморщков
Ответ Ruslan-Spartakforever
Перевод на русский слово инклюзивность
На русский язык бессмысленный бред не переводится.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
adminS.ru
С формой у Милана всегда топ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
adminS.ru
С формой у Милана всегда топ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vlados 86
В этом сезоне Пума сдала.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вадим Сидоров
Миланентина)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ruslan-Spartakforever
Ответ Alex Legend
#нитакиекакфсе
Тханк ю
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Theodor Herzl
Провалят сезон, значит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Shadow1882
По палитре напоминает форму Шпор позапрошлого года, но здесь выполнено в градиенте. Очень красиво
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Блуждающий странник
Последние формы у Милана вообще супер
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Данзан Басаев
Я уже не Милан, я Фиорентина какая то
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Engelbert
На третья форме такие эксперименты вполен допустимы, как по мне.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dimario
Опять повесточку на спорт натягивают, противно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mark Safa
Ответ Alex Legend
На геях футбольные клубы тоже стараются зарабатывать
Как ты сюда геях приплел?😟
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий