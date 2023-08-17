Рабинер о Захаряне: «Семья на стороне агента в споре с «Динамо». Он купил Арсену квартиру в 14, когда не было гарантий, что из мальчика что-то получится»

Теги премьер-лига Россия Реал Сосьедад Ла Лига возможные трансферы Динамо Москва Павел Андреев Игорь Рабинер агенты деньги Арсен Захарян Футбол

Игорь Рабинер рассказал о ходе переговоров об уходе Арсена Захаряна в «Сосьедад».

«Вчера вечером позвонил старый товарищ, который сейчас общается с Павлом Андреевым. Он не был согласен с моими акцентами в предыдущих постах на тему трансфера Арсена Захаряна. Что ж, когда точка зрения стороны доводится в цивилизованной форме (а она была стопроцентно такой), нет никаких проблем, чтобы ее ретранслировать.

Из разговора следовало, что:

– Семья Захаряна (конкретно отец и старший брат) в споре о комиссии для Андреева целиком на стороне агента, потому что он с ними миллион лет и купил Арсену квартиру в Тольятти, когда тому было 14 лет и не было никаких гарантий, что из талантливого мальчика что-то получится; 

– Сама эта комиссия – якобы никакие не три миллиона евро, публиковавшиеся в СМИ и телеграм-каналах, а около стандартных десяти процентов от сделки (то есть 1,2 миллиона евро);

– «Реал Сосьедад» нашел именно Андреев;

– Контракт Арсена с «Динамо» заканчивается 30 июня 2024 года, и, если агент меньше чем за год до конца соглашения и при нынешних российских реалиях находит сильный клуб топ-лиги, готовый платить 12 миллионов, то это заслуживает уважения и соответствующего вознаграждения; 

– У Андреева – 170 игроков, и тем не менее он нашел время уже много лет быть очень близким с Захаряном и его семьей, верить в него и помогать ему;

– Скорее всего, стороны все-таки договорятся. Противоречия есть, и довольно существенные, но они не выглядят непреодолимыми.

Повторяю – это информация одной стороны, которая подсвечивается во всей этой истории в наименьшей степени, но тоже имеет право быть услышанной. У «Динамо», само собой, акценты совершенно другие.

Мне все равно, на какой сумме стороны в итоге договорятся – главное, чтобы договорились, сделка была закрыта как можно быстрее, и Захарян официально стал игроком «Реал Сосьедад». Судя по последним данным Карпа, это должно произойти», – написал Рабинер.

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38 комментариев

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markoolio
Ответ Удар Кержакова
Что за данные Карпа?
Карп. Друг осьминога Пауля.
+30
0
+30
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Little-lawyer
я херею с аргумента, что у агента много игроков, но вот он нашел на него время, смотрите какой он классный.
Это, блин, твоя работа, тебе за неё платят огромные деньги.
+23
0
+23
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DontYouSay
Аргументы, что агент друг семьи, купил квартиру, помогал и все такое - это странно. Если агент помогает игроку, вознаграждение должен платить игрок. Тем более можно просить комиссию с Сосьедада при переходе.

Остается только один вменяемый аргумент («Реал Сосьедад» нашел именно Андреев) - но это вроде Динамо опровергало, ссылались про общение напрямую.

Короче, не убедили, Игорь Яковлевич.
+13
0
+13
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Recreated
Ответ Удар Кержакова
Что за данные Карпа?
У меня есть данные Сазана, они круче, чем у Карпа!
+7
-1
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grishaffrfr
ути пути какой лапочка, ну так Захарян и заплатил бы агенту из своей зарплаты.
+6
-2
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Удар Кержакова
Что за данные Карпа?
+7
-3
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Удар Кержакова
Ответ bubareska
Купил квартиру за миллион рублей, а теперь хочет миллион евро😂😂😂
Так ты купи футболисту из Тольятти квартиру за 1 млн. рублей и жди когда его купят за 1 млрд. рублей 😅
+4
0
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DontYouSay
Ответ Сергей48
Вот и я писал, что обычно идёт процент от сделки! Но меня заминусовали?) А то, что агент помогал на этапе взросления, это важно и я понимала семью! Агент заслужил комиссию по любому. Ну, а журналисты любят искажать факты, в угоду себе! Это тоже факт! И конечно, удачи Арсену!
Так если агент помогал игроку, почему платить должен клуб? Если Вы пойдете на прием к остеопату, его Вам непременно работодатель оплатит?
+4
-1
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<~Inter~>
Ответ DontYouSay
Аргументы, что агент друг семьи, купил квартиру, помогал и все такое - это странно. Если агент помогает игроку, вознаграждение должен платить игрок. Тем более можно просить комиссию с Сосьедада при переходе. Остается только один вменяемый аргумент («Реал Сосьедад» нашел именно Андреев) - но это вроде Динамо опровергало, ссылались про общение напрямую. Короче, не убедили, Игорь Яковлевич.
так Динамо вроде сами согласились на комиссионные агента в случае сделки
+1
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dimur
Рабинер. "Как продавали Захаряна" часть 162-ая.
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bubareska
Купил квартиру за миллион рублей, а теперь хочет миллион евро😂😂😂
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PIT-BUL
Тут без Андрюшки Малахова не разобраться
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Сергей48
Ответ DontYouSay
Так если агент помогал игроку, почему платить должен клуб? Если Вы пойдете на прием к остеопату, его Вам непременно работодатель оплатит?
Такие условия значит обсуждались? Раз именно так говорят первые лица сделки.
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Алексей Гусев
Ответ Сергей48
Вот и я писал, что обычно идёт процент от сделки! Но меня заминусовали?) А то, что агент помогал на этапе взросления, это важно и я понимала семью! Агент заслужил комиссию по любому. Ну, а журналисты любят искажать факты, в угоду себе! Это тоже факт! И конечно, удачи Арсену!
% от Динамо или от Сосьедада?
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Выкидыш
Ответ bold
Крутая квартира наверно в Тольятти )
Ага, ляма полтора евро Паша вывалил
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bold
Ответ tolstiy
ну у тебя и такой нет. или уже бабушка освободила?
Откуда ты знаешь ?)
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Денис Уваровский
Ответ Удар Кержакова
Что за данные Карпа?
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Роман Князефф
Ответ DontYouSay
Аргументы, что агент друг семьи, купил квартиру, помогал и все такое - это странно. Если агент помогает игроку, вознаграждение должен платить игрок. Тем более можно просить комиссию с Сосьедада при переходе. Остается только один вменяемый аргумент («Реал Сосьедад» нашел именно Андреев) - но это вроде Динамо опровергало, ссылались про общение напрямую. Короче, не убедили, Игорь Яковлевич.
Позже убедит вас в "как убивали захаряна "
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Поникший Руй
«Реал Сосьедад» нашел именно Андреев
Пушка, тогда всё ок
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sergey2022
Рабинер- журналист или адвокат агента Закаряна на проценте?
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tankist231
170 игроков, он хоть имена то их помнит, а квартиры всем купил)
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Алексей Гусев
опять же, одного не пойду, почему за заключение контракта должен прежний клуб агенту % давать? Всегда же вроде новый клуб платил.
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Рустам Микогазиев
вывод: агенты - зло
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Григ77
мыльная опера никак не заканчивается ?
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Ilya Shilovskiy
"Бабки, сука, бабки!"
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