Рабинер о Захаряне: «Семья на стороне агента в споре с «Динамо». Он купил Арсену квартиру в 14, когда не было гарантий, что из мальчика что-то получится»
Игорь Рабинер рассказал о ходе переговоров об уходе Арсена Захаряна в «Сосьедад».
«Вчера вечером позвонил старый товарищ, который сейчас общается с Павлом Андреевым. Он не был согласен с моими акцентами в предыдущих постах на тему трансфера Арсена Захаряна. Что ж, когда точка зрения стороны доводится в цивилизованной форме (а она была стопроцентно такой), нет никаких проблем, чтобы ее ретранслировать.
Из разговора следовало, что:
– Семья Захаряна (конкретно отец и старший брат) в споре о комиссии для Андреева целиком на стороне агента, потому что он с ними миллион лет и купил Арсену квартиру в Тольятти, когда тому было 14 лет и не было никаких гарантий, что из талантливого мальчика что-то получится;
– Сама эта комиссия – якобы никакие не три миллиона евро, публиковавшиеся в СМИ и телеграм-каналах, а около стандартных десяти процентов от сделки (то есть 1,2 миллиона евро);
– «Реал Сосьедад» нашел именно Андреев;
– Контракт Арсена с «Динамо» заканчивается 30 июня 2024 года, и, если агент меньше чем за год до конца соглашения и при нынешних российских реалиях находит сильный клуб топ-лиги, готовый платить 12 миллионов, то это заслуживает уважения и соответствующего вознаграждения;
– У Андреева – 170 игроков, и тем не менее он нашел время уже много лет быть очень близким с Захаряном и его семьей, верить в него и помогать ему;
– Скорее всего, стороны все-таки договорятся. Противоречия есть, и довольно существенные, но они не выглядят непреодолимыми.
Повторяю – это информация одной стороны, которая подсвечивается во всей этой истории в наименьшей степени, но тоже имеет право быть услышанной. У «Динамо», само собой, акценты совершенно другие.
Мне все равно, на какой сумме стороны в итоге договорятся – главное, чтобы договорились, сделка была закрыта как можно быстрее, и Захарян официально стал игроком «Реал Сосьедад». Судя по последним данным Карпа, это должно произойти», – написал Рабинер.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Это, блин, твоя работа, тебе за неё платят огромные деньги.
Остается только один вменяемый аргумент («Реал Сосьедад» нашел именно Андреев) - но это вроде Динамо опровергало, ссылались про общение напрямую.
Короче, не убедили, Игорь Яковлевич.
Пушка, тогда всё ок