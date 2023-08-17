Матч «Спартак» – «Зенит» обслужит Карасев. Мешков – на ВАР
Стали известны арбитры на матчи 5-го тура Мир РПЛ.
Главным судьей игры «Спартак» – «Зенит» назначен Сергей Карасев. Виталий Мешков будет отвечать за ВАР.
18 августа (пятница)
«Рубин» – «Крылья Советов»: судья – Сергей Цыганок, ассистенты судьи – Варанцо Петросян, Илья Елеференко; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Николай Еремин; инспектор – Сергей Мацюра.
19 августа (суббота)
«Динамо» – ЦСКА: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Рафаэль Шафеев; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Валерий Данченко; инспектор – Андрей Бутенко.
«Балтика» – «Урал»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Алексей Воронцов, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Вера Опейкина; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Рустам Мухтаров; инспектор – Юрий Баскаков.
«Краснодар» – «Локомотив»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Максим Ковалев, Сергей Каруненко; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Владимир Москалев; АВАР – Иван Сиденков; инспектор – Сергей Хральцов.
«Сочи» – «Ростов»: судья – Роман Галимов, ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Хамид Талаев; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Адлан Хатуев; инспектор – Александр Гвардис.
20 августа (воскресенье)
«Факел» – «Пари НН»: судья – Евгений Буланов, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Артем Любимов; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Олег Соколов.
«Спартак» – «Зенит»: судья – Сергей Карасев, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Александр Богданов; резервный судья – Артем Чистяков; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Игорь Демешко; инспектор – Эдуард Малый.
«Ахмат» – «Оренбург»: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Андрей Образко, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Роман Усачев; инспектор – Александр Гончар.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Или назначив пенальти, которого не было.
Чую, скандал будет.
Интересно, хотя бы один раз удастся увидеть на официальном матче "Зенита" какого-нибудь Левникова или Безбородова? Хотя бы с полным аутсайдером, даже не из Москвы...
да, признаю, как и всех остальных, можете превентивно сниматься с чемпионата)
Вангую удаление Клаудиньо, если Промес его не зарежет раньше)
А Кукуляк непотопляемый. Ну-ну, ведь следующий косяк неминуем просто