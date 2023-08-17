Матч «Спартак» – «Зенит» обслужит Карасев. Мешков – на ВАР

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Стали известны арбитры на матчи 5-го тура Мир РПЛ.

Главным судьей игры «Спартак» – «Зенит» назначен Сергей Карасев. Виталий Мешков будет отвечать за ВАР.

18 августа (пятница)

«Рубин» – «Крылья Советов»: судья – Сергей Цыганок, ассистенты судьи – Варанцо Петросян, Илья Елеференко; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Николай Еремин; инспектор – Сергей Мацюра.

19 августа (суббота)

«Динамо» – ЦСКА: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Рафаэль Шафеев; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Валерий Данченко; инспектор – Андрей Бутенко.

«Балтика» – «Урал»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Алексей Воронцов, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Вера Опейкина; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Рустам Мухтаров; инспектор – Юрий Баскаков.

«Краснодар» – «Локомотив»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Максим Ковалев, Сергей Каруненко; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Владимир Москалев; АВАР – Иван Сиденков; инспектор – Сергей Хральцов.

«Сочи» – «Ростов»: судья – Роман Галимов, ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Хамид Талаев; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Адлан Хатуев; инспектор – Александр Гвардис.

20 августа (воскресенье)

«Факел» – «Пари НН»: судья – Евгений Буланов, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Артем Любимов; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Олег Соколов.

«Спартак» – «Зенит»: судья – Сергей Карасев, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Александр Богданов; резервный судья – Артем Чистяков; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Игорь Демешко; инспектор – Эдуард Малый.

«Ахмат» – «Оренбург»: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Андрей Образко, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Роман Усачев; инспектор – Александр Гончар.

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120 комментариев

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Roman
Ответ Арасланов Роман
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Превентивный удар от поклонников Спартака. Ныть ещё до начала матча
+106
-45
+61
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Alexander Kalaboutin
Мешков на ВАРе, classics ))
+41
-12
+29
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Aleksey Yashin
Хотелось бы чтобы это был Карасёв, который судил еврокубки и Евро, а не Карасёв, косячащий в РПЛ
+23
-1
+22
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Алексей Кузнецов
Чую, Карасёв и его бригада начудит снова в матче с "Зенитом". Чего стоит два мяча на поле в матче с "Ростовом", а в некоторых случаях для борьбы решает сыграть а-ля Шадыханов, пропускать фолы на карточки.
Или назначив пенальти, которого не было.
Чую, скандал будет.
+24
-4
+20
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bellyashe
Ответ Alexander Kalaboutin
Мешков на ВАРе, classics ))
а есть судья, при назначении которого спартаковские не заныли бы ещё до матча?)
+24
-6
+18
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Alex
Московские судьи на матче Зенита с московской командой. Классика. Клаудиньо так понимаю на скорой увезут с переломом и Спартаку за это даже желтой не будет?
+31
-15
+16
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wonderwall
Мешков на троне
+24
-9
+15
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Фантом
Ну как всегда. Географического принципа при выборе судей у нас нет, но только в одну сторону. Судить матчи москвичей с кем-нибудь московские судьи могут, а вот другие - нет.

Интересно, хотя бы один раз удастся увидеть на официальном матче "Зенита" какого-нибудь Левникова или Безбородова? Хотя бы с полным аутсайдером, даже не из Москвы...
+14
-2
+12
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Давид Agabekyan
Ответ Marsel Bodro
Встретимся после матча, с удовольствием почитаю, как ты будешь отмазывать Вилков и Карасева.
Вилкова? Даже не посмотрел кто судит, но ноешь больше всех
+9
0
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Удар Кержакова
Карасев - москвич, Мешков из Подмосковья, но ноют болельщики Спартака о купленных судьях)))
+12
-4
+8
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mean machine/
Как бы спартак не снялся до 20-го.....
+9
-1
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Roman
Ну что, чей Карась-то в итоге, дамы и господа? Ваши ставки
+16
-8
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diversant
Ответ Roman
Превентивный удар от поклонников Спартака. Ныть ещё до начала матча
А VAR, посадить Мешкова, как называется😂
+19
-12
+7
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bellyashe
Ответ Alexander Kalaboutin
А где вы в моем комментарии увидели нытьё? Или вы априори признаёте Мешкова подсуживающим Зениту?
никакого нытья, конечно же, как и в остальных заплюсованных комментариях вашей братии)
да, признаю, как и всех остальных, можете превентивно сниматься с чемпионата)
+7
0
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Александр Жердин
Кого бы не назначили, хоть Пьерлуиджи Коллина пригласи вой и сопли из Тарасовки - обеспечены!
+8
-1
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Давид Agabekyan
Ответ Alex
Московские судьи на матче Зенита с московской командой. Классика. Клаудиньо так понимаю на скорой увезут с переломом и Спартаку за это даже желтой не будет?
Что значит жёлтой не будет? Даже фола. А потом желтую Клаудиньо за споры. Очевидно же
+11
-5
+6
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Анатолий Дмитриевич
о, что это? до матча еще три дня, а болельщики спартака уже ноют? классика)))
+7
-1
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disharmony666
В смысле ?? Московский судья на матче московской команды ?? Как же достал уже этот беспредел лукойловский
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Max Silitsky
абсолютно не важно кто из судей назначен на матч,уверенные в себе московские бабушки, априори усматривают подвох.
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Давид Agabekyan
Ответ Ramon Mercader
А где Шадыханов, который на Зенит - Факел работал? Что случилось?
Надеюсь данное недоразумение минимум в ЛЛМ сослали
+5
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Groznyi2024
Ответ Roman
Ну что, чей Карась-то в итоге, дамы и господа? Ваши ставки
Так а что тут обсуждать? Соболеву ничего не было за провокации в матче с конями. Более того, удален был Роша за то, что Соболев его провоцировал весь матч.

Вангую удаление Клаудиньо, если Промес его не зарежет раньше)
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Alexander Kalaboutin
Пенальти да
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Назар Игорь
Карасëву не позавидуешь. При любом исходе матча он долго не отмоется от водопада помоев на его лысину. Даже при ничейном исходе ему достанется.
+4
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Cst Cap
Лучше был бы Кукуян. Карасев - нарцисс, ему главное не правила, а самому быть главной звездой матча.
А Кукуляк непотопляемый. Ну-ну, ведь следующий косяк неминуем просто
+4
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Ramon Mercader
А где Шадыханов, который на Зенит - Факел работал? Что случилось?
+5
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