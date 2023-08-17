Министр спорта Украины: «Не исключаю, что россияне сделают «жест доброй воли» и скажут, что не поедут на Олимпиаду»
Министр спорта Украины ждет от россиян «жест доброй воли» перед Олимпиадой-2024.
«Я не исключаю, что россияне сделают «жест доброй воли» и скажут, что не поедут [на Олимпийские игры].
Сейчас мяч на стороне Международного олимпийского комитета (МОК) и международных спортивных федераций», – цитирует AFP слова министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта.
Следующие летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Однако не исключаю, что министерство спорта Украины сделает «жест доброй воли» и перестанет доёбываться до всех подряд.
Но это не считается, правда?
правда судя по тому как все идет мок и сам прекрасно справится со всеми "жестами", не допустив россиян в принципе как факт. пролезут лишь отказники, да сменившие флаг
Уже своё бы что -нибудь придумали. Уже до такой степени беспомощны?
Скорее всего, окончательное решение будет за МОК.
на уркаине гражданская война идет , мы поможем её закончить