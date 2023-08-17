Министр спорта Украины: «Не исключаю, что россияне сделают «жест доброй воли» и скажут, что не поедут на Олимпиаду»

Теги МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 НОК Украины Вадим Гутцайт министерство молодежи и спорта Украины Легкая атлетика

Министр спорта Украины ждет от россиян «жест доброй воли» перед Олимпиадой-2024.

«Я не исключаю, что россияне сделают «жест доброй воли» и скажут, что не поедут [на Олимпийские игры].

Сейчас мяч на стороне Международного олимпийского комитета (МОК) и международных спортивных федераций», – цитирует AFP слова министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта

Следующие летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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81 комментарий

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Денис Полянский
а может правительство Украины сделает жест доброй воли и перестанет расстреливать детские сады, больницы и т.д? с детьми и женщинами могут воевать только трусы и террористы!
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Ataman_krg
Вообще супер, ведь если люди, которые всю жизнь готовились к олимпийским играм на эти самые игры не поедут, то это сильно повлияет на исход СВО, политику Украины и т.д.
Однако не исключаю, что министерство спорта Украины сделает «жест доброй воли» и перестанет доёбываться до всех подряд.
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fredy13
Единственное, на что им остаётся надеяться, это на «жесты доброй воли».
+19
-2
+17
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Max Madov
Попрошайки.
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Беглый*
Главное, что контрнаступ проходит успешно. Теоретически взят Донбасс, психологически Крым и фактически пять деревень. А, забыл, ещё в НАТО почти взяли. Усё по плану
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Глеб Кравченко
Ответ Федя Букин
тонко
Так толсто, что аж жир по экрану потёк.
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Фут.Боль
МОК сделает этот жест доброй воли за россиян.
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murzzzzzilka
Ответ космонавт на дереве
в результате российского вторжения в Украине погибли 494 ребенка, ранения разной степени тяжести получили еще не менее 1036 детей.
По данным мониторинговой миссии ООН по правам человека, на Украине в течение всего периода конфликта с 14 апреля 2014 по 30 апреля 2021, погибли 152 ребенка, еще 146 детей получили ранения.
Но это не считается, правда?
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Мистер Уайт
Не исключаю, что Украина совершит жест доброй воли и прекратит существование.
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+7
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garovatat
лососни, гутцайтыш (Бог мой, что за фамилии там!), свои "жесты" призасунь себе же в тухес.
правда судя по тому как все идет мок и сам прекрасно справится со всеми "жестами", не допустив россиян в принципе как факт. пролезут лишь отказники, да сменившие флаг
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brace
Мяч на чьей-то стороне?
Уже своё бы что -нибудь придумали. Уже до такой степени беспомощны?
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tanya_1111
Ответ Федя Букин
А на трёх прошлых олимпиадах понимал/а?
На предыдущих это было наказание за допинг в спорте, сейчас почему?
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Лициний Красс
От украины уже тошнит. Сделайте жест доброй воли и просто самоликвидируйтесь. Мир станет чуточку лучше
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Olga.t
Решение по этому "жесту доброй воли" в России может принять только один человек, но он пока молчит.
Скорее всего, окончательное решение будет за МОК.
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MARG-la
Ответ D-eisler@yandex.ru
Комментарий удален модератором
Мир от Украины избавят их хозяева- американцы. Они же провозгласили девиз- сражаться до последнего украинца. Судя по происходящему, так оно и будет.
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D-eisler@yandex.ru
Ответ космонавт на дереве
в результате российского вторжения в Украине погибли 494 ребенка, ранения разной степени тяжести получили еще не менее 1036 детей.
А НАС ЗА ШО?(((((((((((((((((((

на уркаине гражданская война идет , мы поможем её закончить
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volga_olga
Без русских жестов сами ничего не можете.
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MARG-la
Ответ Мистер Уайт
Не исключаю, что Украина совершит жест доброй воли и прекратит существование.
Это уже вопрос исключительно времени.
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Alexandr Tarakanoff
Ответ D-eisler@yandex.ru
посмотрел твои комменты) так ты сочувствующий((( бедняга
Бедняга это тот, кто, ввиду отсутствия достаточного количества серой жидкости, желает мирным людям смерти
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Денис Полянский
Ответ Dzhavid Batiev
Комментарий скрыт
конечно не решает! кто клоуну даст что-то решить! для этого есть США и гейропа!
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MARG-la
Ответ Olga.t
Решение по этому "жесту доброй воли" в России может принять только один человек, но он пока молчит. Скорее всего, окончательное решение будет за МОК.
А с каких, простите , фонарей, мы должны?! делать ещё какие-то жесты доброй воли, после всего, что с нашим спортом сделали?
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Бильм@н
Размечтались
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Беглый*
Ответ космонавт на дереве
Комментарий скрыт
Дети Югославии, Сирии, Вьетнама, Японии, Ирака и Ливии вас не сильно беспокоят?
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Groznyi2024
Не верю что он так сказал. Где "и дайте гроши"?
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Беглый*
Ответ космонавт на дереве
во первых - речь про конфликт РФ и Украины во вторых - не я первый про детей заговорил
А что тут говорить? Украина атакует, РФ обороняется и отбивается как может, с обоих сторон есть потери, это безызбежно
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