Министр спорта Украины: «Не исключаю, что россияне сделают «жест доброй воли» и скажут, что не поедут на Олимпиаду»

Министр спорта Украины ждет от россиян «жест доброй воли» перед Олимпиадой-2024.

«Я не исключаю, что россияне сделают «жест доброй воли» и скажут, что не поедут [на Олимпийские игры].

Сейчас мяч на стороне Международного олимпийского комитета (МОК) и международных спортивных федераций», – цитирует AFP слова министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта.

Следующие летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.