Фанат «Эксельсиора» пробежал 72 км до арены «Аякса» в знак протеста. Амстердамский клуб брал 21 евро за парковку с болельщиков гостей и досматривал их на наличие тату с «Фейеноордом»

Фанат «Эксельсиора» пробежал 72 км до стадиона «Аякса» в знак протеста.

Болельщик «Эксельсиора » по имени Дилан пробежал 72 километра до стадиона «Аякса », чтобы посетить гостевую игру 13-го тура чемпионата Нидерландов.

«Сначала я хотел бойкотировать матч из-за негостеприимства, с которым сталкиваюсь на выездных матчах с «Аяксом». Я слышал, что другие болельщики чувствуют то же самое.

У «Йохан Кройфф Арены » нет даже крыши над гостевым сектором, а однажды нас там проверяли на наличие татуировок в поддержку «Фейеноорда » (оба клуба базируются в Роттердаме – Спортс’‘). В этом году нам наконец-то разрешили припарковаться возле арены, но пришлось бы заплатить 21 евро за место.

Вместо того, чтобы бойкотировать матч, я подумал: побегу на стадион. Прибежав, я был очень удивлен, что все еще могу болеть», – сказал болельщик.

Отметим, что «Эксельсиор» выиграл ту встречу со счетом 2:1.