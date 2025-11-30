  • Спортс
  Фанат «Эксельсиора» пробежал 72 км до арены «Аякса» в знак протеста. Амстердамский клуб брал 21 евро за парковку с болельщиков гостей и досматривал их на наличие тату с «Фейеноордом»
Фанат «Эксельсиора» пробежал 72 км до арены «Аякса» в знак протеста. Амстердамский клуб брал 21 евро за парковку с болельщиков гостей и досматривал их на наличие тату с «Фейеноордом»

Фанат «Эксельсиора» пробежал 72 км до стадиона «Аякса» в знак протеста.

Болельщик «Эксельсиора» по имени Дилан пробежал 72 километра до стадиона «Аякса», чтобы посетить гостевую игру 13-го тура чемпионата Нидерландов.

«Сначала я хотел бойкотировать матч из-за негостеприимства, с которым сталкиваюсь на выездных матчах с «Аяксом». Я слышал, что другие болельщики чувствуют то же самое.

У «Йохан Кройфф Арены» нет даже крыши над гостевым сектором, а однажды нас там проверяли на наличие татуировок в поддержку «Фейеноорда» (оба клуба базируются в Роттердаме – Спортс’‘). В этом году нам наконец-то разрешили припарковаться возле арены, но пришлось бы заплатить 21 евро за место.

Вместо того, чтобы бойкотировать матч, я подумал: побегу на стадион. Прибежав, я был очень удивлен, что все еще могу болеть», – сказал болельщик.

Отметим, что «Эксельсиор» выиграл ту встречу со счетом 2:1.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ESPN
logoЙохан Кройфф Арена
logoвысшая лига Нидерланды
logoАякс
logoЭксельсиор
болельщики
logoФейеноорд
деньги
