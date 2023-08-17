Путин наградил главу ОКР Позднякова орденом Александра Невского

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков награжден орденом Александра Невского.

Об этом говорится в указе президента РФ Владимира Путина.

Отмечается, что Поздняков удостоен награды «за вклад в развитие физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу».

Поздняков возглавляет ОКР с 2018 года. Он также является четырехкратным олимпийским чемпионом и десятикратным чемпионом мира по фехтованию.