Путин наградил главу ОКР Позднякова орденом Александра Невского

Теги Владимир Путин Станислав Поздняков ОКР Политика Фехтование

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков награжден орденом Александра Невского.

Об этом говорится в указе президента РФ Владимира Путина.

Отмечается, что Поздняков удостоен награды «за вклад в развитие физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу».

Поздняков возглавляет ОКР с 2018 года. Он также является четырехкратным олимпийским чемпионом и десятикратным чемпионом мира по фехтованию.

25 комментариев

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Фанат Сан-Марино
Александр Невский настолько великий бодибилдер, мистер Вселенная и советник губернатора Тульской области по спорту, что при жизни в его честь вручают премии, уот так уот
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Фифа Алекс
Вот так вот😂
+6
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rdyabin@icloud.com
Холуи лижут Вождю, вождь награждает холуев. Отчитываются, как у нас все развивается, как мы всех победили. Хотя никакой связи с реальным положением дел нету. Примитивная банановая республика.
+7
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marshalericsson1357
Вот так вот
+6
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Mistic69
Ответ ivan555navi
Русофобы тут ноют и гaдят, а их Штаты к себе не берут. Так, печеньку кинут, и брезгливо отвернуться.
Дядя Ваня, ты дурак?
+5
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AlbertDav
Награды за деятельность , которой сейчас нет👏
+6
-2
+4
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Фифа Алекс
Ответ JAV-URARTU-ARARAT
Все равно ВВП лучший , сколько бы ботов не минусовало и сколько бы ЛИ не было на сайте !
почему ботов?я реальный вот человек и поставил -
+5
-2
+3
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Мага осторожный
Ответ JAV-URARTU-ARARAT
тОГДА ОДИН ВОПРОС , ЧЕЙ КРЫМ?
а ты почему не в Армении ?
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Mistic69
Орденом Сутулого бы лучше наградил)))))
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Фифа Алекс
Ответ JAV-URARTU-ARARAT
тОГДА ОДИН ВОПРОС , ЧЕЙ КРЫМ?
странный вопрос,он аннексирован Россией,а так конечно Украинский!
+2
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marcusdi
Ответ Александр Панкратов
а причем тут невский? ну дали б медаль за доблестный труд.
Невский всегда причем, нет в мире деятельности, в которой Александр бы не преуспел
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JAV-URARTU-ARARAT
Ответ Мага осторожный
а ты почему не в Армении ?
🤔🤔🤔 опять бэээээ с отары сбился ??? Брызь обратно парнокопытныймазутчик
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Голос Губерниева
Орден Пресвятого Пригожина уже в обороте?
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Ранальду с пивком
Глава Олимпийского комитета России самая бесполезная должность последние лет 8 , какую работу он сделал ? Мужики тушившие пожары в Сибири более достойны этой награды , чем этот господин
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Melnikov1968
Да кто бы сомневался.
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Viks
Поздняков раньше почему так усирался? Да потому, что у него ордена не было!
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El Fenomeno 9️⃣
Орденом Александра Невского(Курицына)?🤔
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