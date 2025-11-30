  • Спортс
Кайседо о Райсе: «Деклан очень хорош, один из лучших хавбеков мира. Приятно, что нас сравнивают, с нетерпением жду нашей битвы»

Мойзес Кайседо: Деклан Райс один из лучших хавбеков, будет отличная битва.

Полузащитник «Чесли» Мойзес Кайседо высказался о сравнениях с Декланом Райсом. Ранее хавбек «Арсенала» похвалил эквадорца в интервью.

Сегодня «синие» примут «канониров» в 13-м туре АПЛ. Игра пройдет в 19:30 по московскому времени.

«Все знают, насколько хорош Деклан. Между нами будет отличная битва. Это очень приятное и очень особенное чувство, и, как он сказал, мы играем на разных позициях.

Люди сравнивают его и меня, но я так рад, что у него все отлично. Мне нравится смотреть, как он играет, потому что он очень хорош. Я хочу играть против лучших опорных и атакующих полузащитников мира, и он один из них.

Я жду [матча]. Приятно, что нас сравнивают, но мы не соревнуемся. Он хочет выступить хорошо, я буду бороться. Я готов. Все готовы. Я с нетерпением жду этого», – сказал Кайседо.

